Muebles que conservan las huellas del paso del tiempo, discos de vinilo, libros descatalogados y prendas de otras décadas son algunos de los pequeños tesoros que pueden encontrarse cada domingo en uno de los grandes mercadillos de la provincia de Alicante.

Para descubrirlo hay que desplazarse hasta Polop de la Marina, una localidad de la comarca de la Marina Baixa situada a unos diez kilómetros de Benidorm y rodeada de un espectacular paisaje montañoso.

Este pueblo de la Costa Blanca, conocido por su casco antiguo de origen medieval, sus fuentes y sus bonitas panorámicas, acoge cada semana un multitudinario mercado especializado en antigüedades y artículos de segunda mano.

Una cita que reúne tanto a coleccionistas como a curiosos que buscan decorar su casa con piezas originales, renovar su armario a buen precio o, simplemente, disfrutar de una mañana de domingo diferente.

Cientos de puestos

El Rastro de Polop se celebra todos los domingos, en horario de 8:00 a 14:00 horas, en el polígono industrial Pla de Terol, junto a la carretera CV-70 que comunica la localidad con Guadalest.

Con alrededor de 400 puestos, el mercadillo ocupa varias calles del recinto industrial, formando un amplio recorrido comercial al aire libre.

Su principal atractivo reside en la variedad de artículos que pueden encontrarse entre sus tenderetes. Y es que, a diferencia de otros mercados ambulantes, buena parte de su oferta está dedicada a objetos que buscan una segunda vida.

Antigüedades y ropa vintage

Quienes disfrutan rebuscando entre objetos antiguos encontrarán aquí desde muebles de diferentes épocas y piezas decorativas hasta herramientas, utensilios domésticos, libros y discos de vinilo.

También hay espacio para la ropa vintage, el calzado, los bolsos, los complementos y todo tipo de artículos de coleccionista que difícilmente se encuentran en los comercios convencionales.

La oferta se completa con puestos de jardinería, bricolaje y productos de uso cotidiano, además de una zona dedicada a la venta de frutas, verduras y otros alimentos. Precisamente, uno de los encantos de este rastro es que su oferta puede variar de una semana a otra, dependiendo de los vendedores que acudan y de las piezas que lleven consigo.

Lo más recomendable es llegar a primera hora de la mañana y reservar un par de horas para recorrer sus diferentes calles sin prisas.

Encanto medieval

Tras la visita al mercadillo, merece la pena adentrarse en el casco antiguo de Polop de la Marina, cuyas casas se distribuyen alrededor de una colina coronada por los restos de su antiguo castillo.

El entramado de calles estrechas, las fachadas tradicionales y las pequeñas plazas invitan a descubrir a pie este rincón alicantino, alejado del ambiente más turístico de las localidades costeras.

Entre sus principales atractivos se encuentra la plaza de los Chorros, conocida por su singular fuente de 221 caños, que refleja la importancia histórica del agua en el municipio.

También destacan la iglesia de San Pedro Apóstol y los restos del castillo de origen musulmán, desde cuyo entorno se pueden contemplar bonitas panorámicas de la Marina Baixa y las montañas que rodean la localidad.

Polop mantiene, además, un estrecho vínculo con el escritor Gabriel Miró, cuya memoria puede descubrirse en la Casa Museo dedicada al autor.

Gastronomía entre montañas

La cocina tradicional de Polop reúne algunos de los sabores más característicos del interior alicantino, con platos como el arroz con judías y nabos, las pelotas de maíz y las cocas tradicionales.

Su entorno natural también ofrece numerosas posibilidades para los amantes del senderismo, especialmente en los alrededores del monte Ponotx, conocido como el León Dormido por su peculiar silueta.

Para completar la escapada, a pocos kilómetros se encuentra Guadalest, una preciosa localidad de origen medieval conocida por su castillo, sus calles históricas y las vistas a su embalse de aguas turquesas.

Una combinación de compras de ocasión, patrimonio, gastronomía y paisajes que convierte esta zona de Alicante en un destino ideal para disfrutar de un domingo diferente.