Miguel Ángel Revilla, a sus 83 años, sigue emocionando al público cada vez que echa la vista atrás para recordar sus humildes orígenes en el pueblo. El expresidente cántabro suele reconocer con orgullo que ha logrado en su vida metas que jamás llegó a imaginar.

El político nació el 23 de enero de 1943 en Salceda, un pequeño pueblo del municipio de Polaciones, en la comarca de Saja-Nansa. Allí creció entre montañas, en un entorno aislado donde entonces no había carreteras asfaltadas ni suministro eléctrico.

De aquellos primeros años guarda un recuerdo imborrable cuidando el ganado con apenas ocho años. Su madre le preparaba una talega con chorizo y borona, pues el pan blanco escaseaba, hasta que un día cuatro lobos aparecieron y devoraron medio rebaño.

Aterrado y sintiéndose culpable por la pérdida de las ovejas, el niño no se atrevió a regresar a casa y se escondió en un escobal. Cuando los vecinos salieron a buscarlo, el abrazo liberador de su madre quedó grabado en su memoria.

Un valle con alma purriega

Hoy, aquel territorio que quedaba incomunicado bajo grandes nevadas se ha convertido en una escapada rural fascinante. El valle de Polaciones reúne algunos de los pueblos habitados más altos de Cantabria, rodeados de densos bosques autóctonos y cumbres que superan los 2.000 metros.

Sus habitantes, conocidos como purriegos, conservan intactas las costumbres tradicionales de la montaña cántabra. Entre ellas destaca el rabel, un instrumento de cuerda ancestral que aún resuena en las fiestas locales y mantiene viva la identidad cultural de este valle.

Pasear por Salceda o por aldeas vecinas como Lombraña, Pejanda y Cotillos revela una arquitectura montañesa de piedra y madera muy bien cuidada. Lejos del bullicio costero, el silencio absoluto y el aire puro marcan el ritmo de cualquier visita.

Qué ver y hacer por la zona

El recorrido por Polaciones comienza en el embalse de La Cohilla, espectacular puerta de entrada al municipio. Su imponente presa de arco, encajada entre paredes de caliza y bosques frondosos, regala una de las postales más fotogénicas de toda la comarca.

Otra parada imprescindible es Puente Pumar, el núcleo principal del valle, famoso por sus elegantes casonas solariegas de cantería como las de los Coroneles.

El entorno de Polaciones en Cnatabria. Getty Images

Para los amantes de la prehistoria, la ruta hacia los menhires de Sejos resulta totalmente obligatoria. Accesible desde Uznayo o Puente Pumar, este enclave conserva cinco monolitos de la Edad del Bronce con singulares grabados antropomorfos en un paisaje de altura.

El patrimonio religioso suma joyas barrocas como la iglesia de San Ignacio de Loyola, en Tresabuela, o la de San Mamés, levantada en 1798. También sorprende el antiguo corral etnográfico rehabilitado, vestigio de la lucha ancestral de los pastores contra el lobo.

Antes de marchar conviene detenerse en el mirador de la Cruz de Cabezuela, con vistas sobrecogedoras al macizo de Ándara y Peña Labra. Los senderistas disponen además de rutas circulares señalizadas que enlazan los pueblos del valle entre prados y hayedos.

Gastronomía y descanso

Ninguna escapada a Polaciones queda completa sin probar su contundente cocina tradicional de montaña. En Pejanda, Lombraña o La Laguna, restaurantes familiares sirven cocido montañés, carnes a la brasa y quesos artesanales ideales para reponer fuerzas tras una jornada caminando.

Dormir en alguna de sus posadas o casas rurales permite saborear la calma nocturna de este valle recóndito. Visitar Salceda y su entorno ofrece desconexión absoluta y la oportunidad de descubrir el paisaje recio que forjó el carácter de Revilla.