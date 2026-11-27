Un paseo junto al Cantábrico, una parada para degustar la gastronomía asturiana y una tarde entre casetas de artesanía y luces navideñas. La costa norte de España también ofrece planes especialmente atractivos para disfrutar de las semanas previas a la Navidad.

Este año, una de las citas más interesantes tendrá lugar en Gijón, una ciudad que combina la esencia de su antiguo barrio marinero con playas urbanas, monumentos históricos y una amplia oferta gastronómica.

La localidad asturiana estrenará el próximo viernes 27 de noviembre su nuevo mercado navideño Brilla Gijón, cuya inauguración coincidirá con el encendido del alumbrado en la plaza Mayor.

El mercadillo podrá visitarse hasta el 5 de enero y ocupará diferentes espacios del centro de la ciudad, entre el paseo de Begoña, la calle Covadonga, Los Campinos, San Bernardo y la avenida de la Costa.

Su ubicación permite combinar las compras navideñas con un recorrido a pie por las calles comerciales, el casco histórico y algunos de los rincones más emblemáticos de Gijón.

Más de 70 puestos

El nuevo mercado contará con un despliegue previsto de 76 casetas, de las cuales 74 ya han sido adjudicadas a establecimientos de artesanía, comercio, alimentación y hostelería.

La artesanía será la gran protagonista, con 30 puestos en los que se podrán encontrar desde jabones naturales y cerámica decorativa hasta complementos textiles, joyería y piezas de azabache.

Un mercado navideño en Gijón. iStock

A ellos se sumarán otros 28 establecimientos de comercio especializado, con propuestas que incluyen libros, juguetes y artículos de marroquinería, entre otros productos.

La gastronomía también tendrá su espacio, con 13 puestos de alimentación y tres de hostelería. Entre sus propuestas habrá repostería artesanal, miel, café y diferentes especialidades dulces.

El recinto contará además con un belén y atracciones infantiles, convirtiéndose en una alternativa para disfrutar de una tarde navideña en familia.

El horario general de las casetas será de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, aunque la zona gastronómica prolongará su actividad más allá del cierre comercial.

Una ciudad entre luces

El estreno de Brilla Gijón coincidirá con el encendido de una iluminación navideña que este año contará con más de 700 arcos luminosos, 500 árboles y 300 guirnaldas, además de diferentes figuras tridimensionales.

Uno de los escenarios principales será la plaza Mayor, donde se instalará un gran árbol iluminado de más de 15 metros de altura. Los Jardines del Náutico también tendrán una decoración especial con una gran bola navideña, mientras que la tradicional Estrellona se trasladará al entorno del Piles.

Además, quienes visiten la ciudad del 5 al 8 de diciembre podrán disfrutar de un segundo mercadillo en la plaza Mayor, con la edición navideña del Mercado Artesano y Ecológico de Gijón.

Barrio de pescadores

Más allá de las compras navideñas, uno de los grandes atractivos de Gijón es Cimavilla, su antiguo barrio de pescadores, situado sobre una pequeña península entre el puerto deportivo y la playa de San Lorenzo.

Sus calles estrechas, las fachadas de colores y las antiguas viviendas marineras conservan parte de la historia de la ciudad y ofrecen uno de los paseos más especiales del casco antiguo. Entre sus edificios históricos destaca el Palacio de Revillagigedo, una construcción barroca del siglo XVIII situada junto a la plaza del Marqués.

Barrio de Cimavilla, Gijón. iStock

También merece una visita la casa natal de Gaspar Melchor de Jovellanos, una antigua casona que actualmente alberga un museo dedicado al patrimonio artístico y cultural.

El recorrido puede continuar hasta el cerro de Santa Catalina, donde se encuentra el Elogio del Horizonte, la monumental escultura de Eduardo Chillida que se ha convertido en uno de los símbolos de Gijón.

Qué ver y comer

A los pies de Cimavilla se encuentra la iglesia de San Pedro, junto a las termas romanas de Campo Valdés, uno de los testimonios arqueológicos más interesantes de la ciudad. Desde allí comienza el paseo de la playa de San Lorenzo, un recorrido frente al Cantábrico que merece la pena disfrutar incluso durante los meses más fríos.

La escapada también es una buena excusa para sentarse en alguna de las sidrerías tradicionales de Gijón y probar un plato estrella como el cachopo o especialidades como la fabada asturiana o los pescados y mariscos del Cantábrico.

Cachopo asturiano. iStock

Para terminar con algo dulce, destacan las princesitas de La Playa y la tarta gijonesa, elaborada con una característica crema de turrón.

Entre luces navideñas, calles marineras y mesas en las que nunca falta la sidra, Gijón ofrece una forma diferente de disfrutar de la Navidad sin renunciar a los paisajes y sabores del norte.