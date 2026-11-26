Los mercadillos navideños siguen llenando plazas y cascos históricos de luces, artesanía y ambiente festivo durante las semanas previas a diciembre. Aunque muchas citas se concentran en grandes capitales, algunos enclaves costeros ofrecen escenarios históricos verdaderamente únicos para celebrar estas fechas.

Una de las propuestas más esperadas llega a la provincia de Castellón del 27 de noviembre al 13 de diciembre. El Mercado Navideño de Peñíscola transformará este municipio del Baix Maestrat en un punto de encuentro imprescindible junto al mar.

La cita ofrece mucho más que una tarde de compras navideñas. Su enclave privilegiado, sobre un peñón amurallado frente al Mediterráneo, invita a perderse por calles cargadas de historia, descubrir miradores con impresionantes vistas al mar y recorrer algunos de los rincones más emblemáticos de la costa.

Esta localidad valenciana se convirtió en un referente navideño en 2021, tras proclamarse ganadora del popular concurso de iluminación de Ferrero Rocher. Desde entonces, cada Navidad sus calles empedradas y plazas históricas se engalanan con miles de luces, atrayendo a viajeros y familias que buscan disfrutar de estas fiestas en un entorno único.

Luces, drones y casetas

El pistoletazo de salida tendrá lugar el viernes 27 de noviembre a las 20:00 horas en la plaza de Bous. El encendido oficial llegará acompañado de una coreografía aérea con más de 200 drones dibujando figuras inspiradas en El Cascanueces.

Esa misma tarde, el esperado Mercado de Navidad abrirá sus puertas en la céntrica plaza de Santa María y sus alrededores, en pleno recinto amurallado. Allí, los comerciantes locales desplegarán sus casetas con una variada oferta de productos artesanales, juguetes, moda, complementos y artículos de decoración, ideales para encontrar regalos originales de cara a las fiestas.

Mercadillo navideño de Peñíscola. Imagen de archivo

La programación festiva irá mucho más allá de los puestos tradicionales durante todo el mes. Una de las grandes novedades de esta edición será el Calendario de Adviento en la plaza de Bous, con sorpresas diarias a las 17:30 horas.

Además, quienes decidan alargar su visita o regresar más adelante encontrarán nuevas propuestas culturales que invitan a alargar la escapada o regresar a la localidad. Del 18 al 20 de diciembre se celebrará el musical Papa Luna, seguido del tradicional Mercado Medieval entre el 30 de diciembre y enero.

Entre murallas y arquitectura

El mercado funciona como el punto de partida ideal para sumergirse en la historia de la conocida Ciudad en el Mar. Pasear al atardecer por su entramado medieval permite disfrutar de la iluminación festiva reflejándose sobre la piedra centenaria.

En lo más alto del peñón se alza el imponente Castillo del Papa Luna, construido por los templarios a finales del siglo XIV. Su visita recorre el Patio de Armas, el Salón Gótico y las antiguas dependencias papales frente al mar.

Muy cerca de la fortaleza espera el Parque de Artillería, un antiguo fortín militar convertido hoy en un agradable jardín botánico. Sus senderos, rampas y miradores sirvieron incluso como escenario para rodajes internacionales tan famosos como Juego de Tronos.

Qué ver y hacer en Peñíscola

Más allá del castillo, el casco antiguo guarda rincones curiosos que merecen una parada tranquila. Destacan la singular Casa de las Conchas, con su fachada cubierta de moluscos, y El Bufador, una cavidad natural donde el mar ruge con fuerza.

Quienes busquen desconectar junto al Mediterráneo pueden recorrer la extensa Playa Norte, que ofrece casi seis kilómetros de arena fina y vistas inmejorables del peñón. En invierno, pasear por su paseo marítimo resulta especialmente relajante y libre de aglomeraciones estivales.

La ciudad de Peñíscola. Los Pueblos Más Bonitos de España

Para los amantes de la naturaleza, a pocos minutos espera el Parque Natural de la Sierra de Irta. Este espacio protegido conserva 13 kilómetros de costa virgen mediterránea, ideales para realizar rutas de senderismo o descubrir calas escondidas entre pinares.

Así, el Mercado Navideño del 27 de noviembre al 13 de diciembre se convierte en la excusa perfecta para una escapada invernal. Combina compras artesanales, espectáculos luminosos, patrimonio templario y paisajes costeros únicos en uno de los pueblos más bonitos.