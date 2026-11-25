En el corazón del valle del río Argoza se encuentra uno de los pueblos de montaña más bonitos y antiguos de España. Una localidad cántabra donde sus casas de piedra y calles empedradas transforman cualquier visita en una escapada inolvidable.

Su mayor atractivo actual también reside en la excelente gastronomía autóctona. El cocido montañés preparado con ingredientes locales es la especialidad que otorga fama a sus restaurantes y el principal motivo por el cual numerosos viajeros visitan frecuentemente esta maravillosa e histórica villa cántabra.

Se trata de Bárcena Mayor, una localidad del municipio cántabro de Los Tojos incluida en la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España. Su casco histórico, declarado conjunto histórico-artístico, permite combinar la visita al pueblo con rutas por el Parque Natural Saja-Besaya.

Arquitectura montañesa

Recorrer Bárcena Mayor supone adentrarse en una de las aldeas mejor conservadas de toda Cantabria. Su casco antiguo mantiene intacto el singular trazado de pequeñas calles estrechas, viviendas tradicionales de piedra, balconadas de madera y rincones que evocan tiempos profundamente rústicos y sumamente pasados.

Aunque el origen exacto del lugar resulta incierto, fue durante la profunda repoblación medieval cuando esta apartada localidad adquirió buena parte de su inconfundible aspecto actual. Su posición aislada, rodeada por densos bosques autóctonos, facilitó la enorme preservación de la maravillosa arquitectura típica montañesa.

Desde la plaza principal parten varias callejuelas empedradas que conducen ineludiblemente hasta bellos caserones señoriales, antiguas cuadras y rincones sumamente pintorescos. Esta histórica población cántabra es también ampliamente reconocida por sus típicas portaladas tradicionales que protegían elegantemente sus singulares y siempre acogedoras viviendas rústicas.

El mejor cocido montañés

Después de recorrer tranquilamente todas sus calles y disfrutar admirando el hermoso entorno natural, la rica gastronomía constituye otro de los grandes e importantes motivos para visitar Bárcena Mayor. La apacible localidad es especialmente conocida por servir tradicionales recetas guisadas durante largas horas.

El restaurante La Solana de Bárcena Mayor ganó en 2025 el premio al mejor cocido montañés de la X Ruta de los Pucheros de Cantabria. El jurado valoró aspectos como la textura, el sabor, el equilibrio de los ingredientes y la autenticidad del plato

La receta tradicional se prepara combinando alubias blancas, berzas frescas y el fundamental compango, formado habitualmente por jugosa costilla, tocino ibérico, chorizo y rica morcilla. Todos estos suculentos ingredientes locales se cocinan muy lentamente para lograr un espeso caldo nutritivo rebosante de intenso sabor.

Qué ver o hacer por la zona

Uno de los grandes atractivos indiscutibles de visitar Bárcena Mayor resulta ser su inmejorable proximidad al espectacular Parque Natural Saja-Besaya. Es un fabuloso espacio protegido donde el salvaje río ha excavado preciosos rincones naturales repletos de vegetación frondosa que asombran a todos los viajeros.

El idílico paisaje boscoso está formado por formidables robledales, gigantescos hayedos, vegetación junto al cauce cristalino y hermosas zonas panorámicas desde donde admirar toda la inmensidad del valle. También constituye un hábitat perfecto para avistar especies de la fauna ibérica salvaje.

El pueblo y el parque natural de Saja-Besaya. Imagen de archivo

La enorme cercanía de Bárcena Mayor a bellos parajes naturales permite organizar cómodamente una excursión montañesa inolvidable. Pasar allí un fin de semana, ofrece siempre el ansiado tiempo para disfrutar sosegadamente caminando entre sus calles antiguas y degustando exquisitamente sus fogones tradicionales.