En el interior de Cantabria, rodeado de bosques y montañas, se encuentra uno de los pueblos medievales mejor conservados del norte de España. Sus calles empedradas, las casas de piedra y los balcones de madera lo convierten en un destino ideal para una escapada rural.

Se trata de un pequeño núcleo de población situado a orillas de un río, donde los coches no pueden circular libremente por el casco histórico y buena parte de sus construcciones mantienen la arquitectura tradicional de la región.

Su ubicación, en pleno Parque Natural Saja-Besaya, permite combinar una visita cultural con rutas de senderismo por bosques de hayas y robles, especialmente atractivos durante los meses de otoño.

A poco más de una hora en coche de Santander, este pueblo conserva un conjunto de viviendas tradicionales que le ha valido el reconocimiento de Conjunto Histórico-Artístico desde 1979.

Hablamos de Bárcena Mayor, una localidad perteneciente al municipio de Los Tojos que cuenta con alrededor de 80 habitantes y forma parte de la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España.

Un pueblo medieval

Bárcena Mayor está considerado tradicionalmente uno de los pueblos más antiguos de Cantabria. Sus orígenes se relacionan con el proceso de repoblación del siglo IX, cuando comenzaron a establecerse pequeños núcleos alrededor de monasterios.

Durante la Edad Media, la zona formó parte de las rutas que comunicaban la meseta castellana con la costa cantábrica, utilizadas por comerciantes y viajeros.

En la actualidad, uno de sus principales atractivos es su arquitectura montañesa. Las viviendas están construidas principalmente con piedra y madera, y presentan grandes balconadas, soportales y tejados de teja.

El conjunto mantiene una distribución adaptada al terreno, con calles estrechas, pequeñas plazas y pasadizos que permiten descubrir diferentes rincones durante el paseo.

Su declaración como Conjunto Histórico-Artístico en 1979 reconoció precisamente el valor de estas construcciones y la conservación de su estructura urbana tradicional.

Qué ver en Bárcena Mayor

Una de las mejores formas de conocer el pueblo es recorrer sus calles sin un itinerario cerrado. El casco histórico es peatonal, por lo que los visitantes deben dejar el vehículo en el aparcamiento situado a la entrada.

Desde allí, apenas hay que caminar unos cinco minutos para llegar al núcleo urbano, donde las fachadas de piedra, las ventanas de madera y las flores de los balcones forman parte del paisaje.

Entre los lugares más interesantes destaca la iglesia de Santa María, del siglo XVII, que conserva un retablo barroco de tradición montañesa.

También merece la pena acercarse al antiguo lavadero, descubrir la casa con pasadizo y cruzar el puente sobre el río Argoza, uno de los rincones más fotografiados de la localidad.

El río atraviesa un entorno de vegetación abundante y permite disfrutar de pequeñas zonas de descanso junto al agua.

Durante el recorrido también aparecen establecimientos de artesanía, alojamientos rurales y restaurantes donde probar algunas de las especialidades gastronómicas de Cantabria.

Un entorno natural protegido

El atractivo de Bárcena Mayor continúa más allá de sus calles. La localidad es el único núcleo habitado dentro de los límites del Parque Natural Saja-Besaya, uno de los espacios protegidos más extensos de Cantabria.

Este parque ocupa aproximadamente 24.500 hectáreas y reúne bosques de hayas, robles y otras especies autóctonas que cubren buena parte de sus montañas.

Durante el otoño, los árboles adquieren tonalidades amarillas, rojizas y ocres, mientras que los senderos permiten disfrutar del paisaje sin alejarse demasiado de la localidad.

El entorno alberga especies como ciervos, corzos, jabalíes y zorros. También constituye un importante refugio para otras especies de la fauna cantábrica.

Para quienes disfrutan del senderismo, desde Bárcena Mayor parten diferentes caminos que atraviesan bosques y zonas de montaña.

Una de las opciones para los excursionistas más experimentados es el ascenso hacia el Alto Abedules, situado a unos 1.410 metros de altitud, desde donde se pueden contemplar las montañas del entorno.

También es posible realizar paseos más sencillos por las inmediaciones del río Argoza, disfrutando de la vegetación y de la tranquilidad del paisaje.

Dónde comer y cómo llegar

La gastronomía es otro de los motivos para organizar una escapada a Bárcena Mayor. A pesar de su reducido tamaño, la localidad cuenta con varios restaurantes especializados en cocina tradicional cántabra.

Uno de los platos más representativos es el cocido montañés, una receta elaborada con alubias blancas, berza y diferentes productos de la matanza, como chorizo, morcilla, costilla y tocino.

A diferencia de otros cocidos españoles, no lleva garbanzos y se sirve todo junto, sin separar el caldo de las legumbres y la carne.

En los establecimientos del pueblo también se pueden encontrar carnes de la zona y otras especialidades de la cocina montañesa, especialmente apropiadas para los días de frío.

Para llegar a Bárcena Mayor desde Santander hay que dirigirse hacia el valle de Cabuérniga y continuar por la carretera CA-817, que termina en las inmediaciones del pueblo.

El acceso al casco histórico está restringido a los vehículos, aunque existe un aparcamiento exterior desde el que se puede llegar caminando en pocos minutos.

Durante los fines de semana y los periodos de mayor afluencia conviene llegar temprano, ya que el aparcamiento puede llenarse. También es recomendable reservar mesa con antelación si se tiene previsto comer en alguno de los restaurantes.