Al norte de Extremadura, entre montañas, bosques de castaños y gargantas naturales, se encuentra una de las comarcas más atractivas para disfrutar de una escapada rural en cualquier época del año: La Vera.

Sus pequeños pueblos, su arquitectura tradicional y la proximidad a la sierra de Gredos hacen de esta zona de Cáceres un destino para quienes buscan desconectar de la ciudad, pero también para aquellos que se plantean adquirir una segunda residencia.

Precisamente en este entorno se vende, a través del portal inmobiliario Idealista, una finca de 32.477 metros cuadrados con una vivienda de cuatro dormitorios, piscina privada y cerezos en producción por 315.000 euros.

La propiedad está situada en el término municipal de Cuacos de Yuste, concretamente en el paraje conocido como Las Cañadas, a pocos minutos de Jaraíz de la Vera.

Más de tres hectáreas

Rodeada de robles, castaños y cerezos, la propiedad dispone de más de tres hectáreas de terreno que ofrecen privacidad y espacio para desarrollar actividades agrícolas o disfrutar del tiempo libre en plena naturaleza.

Uno de sus principales atractivos son los cerezos en producción, un cultivo muy presente en el norte de la provincia de Cáceres y que transforma el paisaje con la llegada de la primavera.

Piscina privada y olivos de la finca en venta en Cuacos de Yuste. Idealista

La vivienda, de 121 metros cuadrados, cuenta con cuatro dormitorios, un salón-comedor con cocina americana totalmente equipada, un baño completo y una despensa.

En el salón destaca una chimenea rústica, especialmente práctica durante los meses de invierno. Según el anuncio, la casa se encuentra en buen estado y está lista para entrar a vivir.

La propiedad también dispone de suministro eléctrico, agua procedente de un pozo propio y una cisterna.

Piscina y garaje

En el exterior destaca una piscina privada de aproximadamente 40 metros cuadrados, rodeada de vegetación, que permite disfrutar de los meses de verano sin salir de la propiedad.

La finca también dispone de un garaje y cuenta con acceso desde la carretera EX-203, que conecta buena parte de las localidades de la comarca de La Vera.

Su ubicación permite utilizarla como residencia habitual o como segunda vivienda desde la que recorrer algunos de los pueblos y espacios naturales más conocidos del norte de Extremadura.

Qué ver en Cuacos de Yuste

Declarado Conjunto Histórico-Artístico, Cuacos de Yuste es uno de los pueblos más conocidos de La Vera. Su casco antiguo conserva viviendas de entramado de madera, balcones tradicionales y plazas porticadas.

Su principal atractivo turístico es el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, el lugar que escogió el emperador Carlos I de España y V de Alemania para retirarse tras su abdicación y donde falleció en 1558.

Cuacos de Yuste, en la comarca de La Vera (Cáceres). E.E.

Muy cerca se encuentra el Cementerio Militar Alemán, el único de estas características en España, donde descansan los restos de 180 soldados alemanes fallecidos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

Dentro del casco urbano merece la pena visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la plaza de España y la plaza de Don Juan de Austria, reconocible por sus balconadas de madera.

Otra parada es la plaza de la Fuente de los Chorros, situada en el entorno de la antigua judería del municipio.

El entorno natural

Más allá de su patrimonio histórico, Cuacos de Yuste ofrece numerosas posibilidades para quienes disfrutan del senderismo y las actividades al aire libre.

Entre sus principales atractivos naturales se encuentran la garganta de Cuacos, la zona de baño de El Bañero y el mirador de Las Ollas, desde el que se pueden contemplar las formaciones rocosas excavadas por el agua.

Desde esta finca también es posible organizar escapadas a localidades cercanas como Jarandilla de la Vera, Garganta la Olla o Jaraíz de la Vera, donde se encuentra el Museo del Pimentón.

La gastronomía local tiene entre sus productos más representativos el pimentón de La Vera con Denominación de Origen Protegida, las cerezas y las migas extremeñas.