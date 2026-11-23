Las plazas monumentales, las calles empedradas y los edificios históricos de algunas ciudades españolas se transforman por completo con la llegada de la Navidad. Los mercadillos, las luces y los puestos de artesanía convierten sus centros históricos en escenarios especialmente atractivos para una escapada.

En Castilla y León se encuentra uno de estos destinos, una ciudad universitaria conocida por sus monumentos de piedra dorada, sus tradiciones gastronómicas y un casco antiguo que forma parte del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Se trata de Salamanca, que este año volverá a celebrar su tradicional mercado navideño en la plaza de Anaya, uno de los rincones más emblemáticos de la ciudad, situado junto a sus dos catedrales.

Desde el 26 de noviembre hasta el 5 de enero, este espacio se llenará de casetas de madera, productos artesanales y decoración navideña, ofreciendo una oportunidad para descubrir Salamanca en una de las épocas más especiales del año.

Además, su ubicación permite combinar la visita al mercadillo con un recorrido a pie por algunos de los monumentos más importantes de la ciudad, cuyo casco histórico fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1988.

Un mercado con 39 casetas

El mercado navideño de Salamanca contará este año con 39 puestos dedicados a la artesanía, la gastronomía y los productos tradicionales de estas fechas. Entre sus casetas se podrán encontrar figuras para el belén, desde pastores y animales hasta representaciones de los Reyes Magos, además de adornos para decorar la casa durante las fiestas.

Tampoco faltarán los dulces típicos de Navidad, como los turrones y las garrapiñadas, que compartirán espacio con artículos de joyería artesanal, piezas de madera y productos de cosmética natural.

La plaza de Anaya contará también con una decoración especial y su tradicional carrusel, uno de los grandes atractivos para quienes visiten el mercadillo en familia. Este abrirá todos los días del 26 de noviembre al 5 de enero, en horario de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 horas.

Más de mil adornos luminosos

La Navidad también llegará al resto de Salamanca con una iluminación que este año contará con más de un millar de elementos decorativos repartidos por más de cien calles. Entre los espacios que tendrán una decoración especial destacan la calle de la Rúa, el Patio Chico, la plaza del Concilio de Trento y diferentes parques y plazas de la ciudad.

Sin embargo, uno de los principales escenarios será la plaza Mayor, donde se instalará un gran árbol de Navidad iluminado de 23 metros de altura. Las cuatro galerías de sus soportales también estarán decoradas con pequeñas luces LED de tonos cálidos, suspendidas para crear un efecto de estalactitas luminosas.

Árbol de Navidad gigante en Salamanca. iStock

Esta iluminación permitirá resaltar los característicos tonos dorados de la piedra de Villamayor, utilizada en numerosos edificios históricos de Salamanca.

Además, la plaza acogerá un espectáculo de luz y sonido titulado «La rana que detuvo la Navidad», que combinará proyecciones de videomapping, animaciones y efectos luminosos para contar una historia inspirada en las tradiciones salmantinas.

El alumbrado permanecerá encendido desde el anochecer hasta las 23:00 horas de lunes a jueves, mientras que los viernes, sábados, domingos y festivos se prolongará hasta la medianoche.

Qué ver en Salamanca

Uno de los grandes atractivos de este mercadillo es su ubicación, ya que permite descubrir algunos de los monumentos más importantes de Salamanca sin necesidad de utilizar el coche.

La propia plaza de Anaya se encuentra junto a las catedrales Vieja y Nueva, dos templos que reúnen diferentes estilos arquitectónicos y constituyen uno de los conjuntos monumentales más destacados de Castilla y León.

Catedral de Salamanca. iStock

Muy cerca se encuentra la Universidad de Salamanca, fundada en 1218 y considerada una de las más antiguas de Europa. Su famosa fachada plateresca es uno de los lugares más fotografiados de la ciudad, especialmente por la tradición de buscar la pequeña rana escondida entre sus elementos decorativos.

El recorrido puede continuar por la Casa de las Conchas, un edificio del siglo XV cuya fachada está decorada con más de 300 conchas de piedra.

También merece la pena acercarse al Huerto de Calixto y Melibea, un pequeño jardín situado junto a la antigua muralla que ofrece bonitas vistas de las catedrales y del entorno del río Tormes.

Gastronomía salmantina

La escapada también es una buena oportunidad para descubrir algunos de los productos más representativos de la gastronomía local. Uno de ellos es el hornazo salmantino, una especie de empanada tradicional elaborada con masa de pan y rellena habitualmente de chorizo, lomo de cerdo y jamón.

Aunque está especialmente vinculado a las celebraciones del Lunes de Aguas, actualmente puede encontrarse durante todo el año en numerosas panaderías y establecimientos de la ciudad.

Hornazo de Salamanca. iStock

También destacan el jamón ibérico de Guijuelo, la chanfaina y los embutidos tradicionales, productos que reflejan la importancia de la cocina castellana en esta provincia. Para quienes quieran completar el paseo, una buena opción es acercarse al puente romano, desde donde se contempla una de las panorámicas más bonitas de Salamanca, especialmente al atardecer.

Así, el mercado de la plaza de Anaya ofrece mucho más que una visita navideña: es una oportunidad para recorrer una ciudad Patrimonio Mundial entre monumentos centenarios, luces y algunos de los sabores más tradicionales de Castilla y León.