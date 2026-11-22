Lamine Yamal, con apenas 19 años, se ha convertido en una de las grandes figuras del fútbol español. Su talento sobre el terreno de juego le ha permitido alcanzar una fama internacional que contrasta con la infancia humilde que vivió en Cataluña.

Nacido en Esplugues de Llobregat y criado en el barrio de Rocafonda, en Mataró, el futbolista pasó parte de su niñez entre la vivienda de su madre, Sheila Ebana, en Granollers y la de su padre, Mounir Nasraoui, en Maresme.

Aunque actualmente disfruta de una situación económica muy diferente, el jugador del FC Barcelona ha explicado en varias ocasiones que no olvida sus orígenes ni los esfuerzos que hizo su familia durante sus primeros años.

De hecho, uno de los gestos más especiales que ha tenido desde que alcanzó el éxito ha sido comprarle una casa a su madre: "Le compré una casa a mi madre donde eligió. Le pregunté donde quería. Ahora veo su sonrisa y la de mi abuela. Veníamos de estar en un piso donde la cocina y la habitación estaba en el mismo sitio", confesó durante el pódcast Resonancia de corazón de José Ramón de la Morena.

El lugar elegido fue Premià de Dalt, un municipio de la comarca barcelonesa del Maresme que combina la tranquilidad de los pueblos mediterráneos con la cercanía a Barcelona y a las playas de la costa catalana.

La localidad se encuentra a unos 20 kilómetros de la capital y destaca por sus antiguas masías, sus calles tradicionales y un entorno natural de colinas y bosques desde el que se contemplan bonitas vistas al Mediterráneo.

Pueblo entre mar y montaña

Premià de Dalt conserva el carácter de los antiguos municipios agrícolas del Maresme, donde las masías y las viviendas tradicionales recuerdan una época en la que el cultivo de la tierra tenía un papel fundamental.

Su casco antiguo reúne calles estrechas, pequeñas plazas y construcciones de piedra que permiten descubrir parte de su pasado sin alejarse demasiado de las principales zonas residenciales.

Uno de sus grandes atractivos es su ubicación, entre las primeras elevaciones de la Serralada Litoral y el mar Mediterráneo, una combinación que ofrece paisajes muy diferentes en apenas unos kilómetros.

Los caminos que atraviesan los alrededores del municipio permiten disfrutar de paseos entre pinares y vegetación mediterránea, con miradores naturales desde los que se divisa buena parte de la costa.

Masías de varios siglos

Uno de los elementos más característicos del patrimonio de Premià de Dalt son sus antiguas masías, construcciones rurales que reflejan la importancia histórica de la agricultura en esta zona de Cataluña.

Entre las más destacadas se encuentra Can Franquesa, una masía señorial levantada entre los siglos XVI y XVII que conserva elementos propios de la arquitectura tradicional catalana.

Premià de Dalt. Ayuntamiento de Premià de Dalt.

También merece especial atención Can Verboom, un conjunto arquitectónico vinculado al pasado histórico de la localidad y considerado uno de sus edificios más representativos.

Estas construcciones, junto con otras viviendas históricas repartidas por el municipio, permiten descubrir cómo era la vida en el Maresme antes de su transformación en una zona residencial próxima a Barcelona.

Otro de los rincones más interesantes es la calle de les Flors, donde todavía se conservan casas del siglo XIX que aportan un encanto especial al recorrido por el núcleo antiguo.

Iglesias y rincones históricos

El patrimonio religioso también ocupa un lugar destacado en Premià de Dalt, donde se conservan varios templos que forman parte de la historia del municipio.

Uno de los principales es la iglesia parroquial de Sant Pere, situada en el casco antiguo y vinculada al desarrollo histórico de la localidad. También destaca la capilla de Santa Anna, otro de los edificios religiosos que permiten conocer las tradiciones y la arquitectura del municipio.

Sin embargo, uno de los lugares más singulares es el santuario de la Mare de Déu de la Cisa, un templo de estilo barroco del siglo XVIII situado en un entorno elevado. Su ubicación permite disfrutar de bonitas panorámicas del paisaje del Maresme, convirtiéndolo en una parada interesante para quienes buscan combinar patrimonio y naturaleza.

Qué ver cerca

La cercanía al Mediterráneo es otro de los grandes atractivos de esta localidad. A pocos minutos se encuentra Premià de Mar, un municipio costero conocido por sus playas, su puerto deportivo y sus calles de tradición marinera.

También merece la pena acercarse a Vilassar de Dalt, donde se conserva un interesante patrimonio histórico y desde donde parten diferentes rutas hacia la Serralada Litoral.

Para quienes disfruten de la naturaleza, una de las excursiones más recomendables es recorrer los senderos del Parque de la Serralada Litoral, un espacio protegido que se extiende entre las comarcas del Maresme y el Vallès Oriental. Sus caminos atraviesan bosques mediterráneos, antiguas zonas agrícolas y miradores naturales que permiten contemplar el contraste entre las montañas y el mar.

Otra opción es visitar Alella, una localidad especialmente conocida por sus viñedos y por los vinos de la Denominación de Origen Alella, una de las zonas vitivinícolas históricas de Cataluña.