Entre calles porticadas, murallas medievales y edificios centenarios, la provincia de Soria esconde uno de los destinos más atractivos de Castilla y León para organizar una escapada de fin de semana.

Se trata de una localidad que puede recorrerse cómodamente a pie, con una catedral gótica del siglo XIII, un casco histórico declarado Bien de Interés Cultural y una gastronomía en la que destaca uno de los productos más emblemáticos de la provincia.

Hablamos de El Burgo de Osma, la villa soriana que acoge el concurso 'El Mejor Torrezno del Mundo', organizado por la Marca de Garantía Torrezno de Soria y el Virrey Palafox.

Situado junto a los ríos Ucero y Abión, el municipio conserva el encanto de las antiguas villas castellanas y cuenta con numerosos bares y restaurantes en los que degustar esta especialidad después de una jornada de turismo.

Un casco histórico medieval

El Burgo de Osma recibió en 1993 la declaración de Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico. Buena parte de sus monumentos se concentran en el centro, por lo que no es necesario utilizar el coche para visitarlos.

Uno de los mejores lugares para comenzar el recorrido es la plaza Mayor, donde se encuentran el Ayuntamiento y el antiguo hospital de San Agustín, construido a finales del siglo XVII.

Desde allí se puede continuar por la calle Mayor, una de las más representativas de la localidad, con sus tradicionales soportales, fachadas castellanas, pequeños comercios y establecimientos gastronómicos.

El paseo conduce hasta la plaza de la Catedral y permite descubrir edificios como el Palacio Episcopal, así como algunos vestigios de la antigua muralla medieval.

Entre ellos destaca la puerta de San Miguel, vinculada a las obras defensivas impulsadas por el obispo Pedro de Montoya en el siglo XV.

Su catedral gótica

La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción es el monumento más representativo de El Burgo de Osma. Su construcción comenzó en 1232 sobre un antiguo templo románico, levantado a principios del siglo XII.

Aunque predomina el estilo gótico, las sucesivas ampliaciones y reformas incorporaron elementos arquitectónicos de diferentes épocas.

Desde el exterior destaca su torre barroca de 72 metros de altura, visible desde distintos puntos de la localidad. En su interior se conservan capillas, retablos renacentistas y numerosas piezas de valor artístico.

Después de visitar el templo, merece la pena acercarse a la antigua Universidad de Santa Catalina, fundada en el siglo XVI, otro de los grandes ejemplos del patrimonio arquitectónico del municipio.

El mejor torrezno del mundo

Una de las principales razones para organizar una escapada gastronómica a El Burgo de Osma es su relación con el Torrezno de Soria, una especialidad elaborada con panceta adobada que combina una corteza crujiente con un interior jugoso.

El pasado 8 de marzo de 2026, el Palacio del Virrey acogió la final del concurso 'El Mejor Torrezno del Mundo', en la que participaron doce establecimientos procedentes de diferentes provincias.

El jurado, presidido por la chef Samantha Vallejo-Nágera, otorgó el primer premio al bar El Volante, de Ólvega, seguido de La Tablada, de Navaleno, y Casa Ramón, de Quintanar de la Sierra (Burgos).

En El Burgo de Osma también es posible degustar esta especialidad en establecimientos como el bar El Lobo y el bar El Mellizo, incluidos en la ruta oficial de El Mejor Torrezno del Mundo de 2026.

La localidad celebra también las Jornadas Rito-Gastronómicas de la Matanza, impulsadas desde hace décadas por el Virrey Palafox y dedicadas a recuperar las tradiciones culinarias vinculadas al cerdo.

Qué ver en los alrededores

Quienes dispongan de un fin de semana completo pueden ampliar su visita hasta Ciudad de Osma, recorrer las inmediaciones del río Ucero y contemplar los restos de su castillo medieval.

Muy cerca se encuentra el yacimiento arqueológico de Uxama, una antigua ciudad celtíbera y posteriormente romana que conserva restos de viviendas y otras construcciones.

Otro de los grandes atractivos de la zona es el Parque Natural del Cañón del Río Lobos, un espacio protegido con senderos entre paredes de roca caliza, bosques y colonias de buitres leonados.

En su interior se encuentra la ermita de San Bartolomé, uno de los rincones más fotografiados del parque y una parada especialmente recomendable para completar la escapada.