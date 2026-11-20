Benidorm lleva décadas siendo uno de los destinos favoritos de los jubilados españoles. Sus playas, las temperaturas suaves y la amplia oferta de servicios han convertido esta ciudad alicantina en un lugar especialmente atractivo para quienes buscan disfrutar de su tiempo libre junto al Mediterráneo.

Sin embargo, la costa española también esconde localidades mucho más pequeñas donde todavía es posible disfrutar de un clima cálido también en estos meses, ambiente marinero, pasear junto al mar y sentarse en una terraza sin necesidad de grandes planes.

En la provincia de Almería se encuentra uno de estos destinos. Un pueblo pesquero donde las embarcaciones siguen llegando al puerto con sus capturas, las palmeras acompañan los paseos frente al agua y la gastronomía conserva una estrecha relación con el mar.

Paseo marítimo en Garrucha. iStock

Su clima mediterráneo, sus playas y sus calles fáciles de recorrer lo convierten en una alternativa interesante para quienes prefieren escapadas tranquilas, especialmente fuera de los meses de mayor afluencia.

Se trata de Garrucha, un municipio del Levante Almeriense situado entre Mojácar y Vera, conocido por su tradición pesquera y por uno de los productos gastronómicos más apreciados de Andalucía: la gamba roja.

Pero sus atractivos no terminan en la mesa. La localidad también conserva un castillo del siglo XVIII, un agradable paseo marítimo y diferentes rincones que permiten descubrir su historia sin alejarse demasiado de la costa.

Un pueblo pesquero

Buena parte de la identidad de Garrucha gira alrededor de su puerto pesquero, uno de los espacios más representativos del municipio y testigo de una actividad que ha marcado la vida de sus habitantes durante generaciones.

Aquí se encuentra la lonja de Garrucha, construida en 1995 para sustituir las antiguas instalaciones. En su interior se comercializan los pescados y mariscos que capturan las embarcaciones de la localidad

La actividad de la lonja es una de las mejores formas de acercarse a la tradición marinera del pueblo. El puerto también cuenta con una zona deportiva y diferentes establecimientos de restauración donde disfrutar de las vistas al Mediterráneo.

Las gambas de Garrucha

Si hay un producto que ha llevado el nombre de Garrucha más allá de Almería, ese es su gamba roja, uno de los mariscos más reconocidos de la gastronomía mediterránea.

Su sabor intenso y su textura la convierten en una de las especialidades más solicitadas de los restaurantes locales, donde habitualmente se prepara a la plancha con un poco de sal.

Gamba roja. iStock

La relación entre la pesca y la cocina forma parte de la identidad del municipio. De hecho, buena parte de sus establecimientos gastronómicos se concentra alrededor del puerto y del paseo marítimo.

Además de las gambas, merece la pena probar el arroz a la garruchera, los pescados frescos y las frituras tradicionales, recetas que mantienen vivo el sabor de la cocina marinera almeriense.

Paseo del Malecón

Uno de los grandes atractivos de Garrucha es su Paseo del Malecón, una avenida frente al Mediterráneo que invita a caminar sin prisas y disfrutar de las vistas al puerto.

Con aproximadamente un kilómetro y medio de longitud, destaca por sus numerosas palmeras, sus jardines y una característica barandilla elaborada con mármol blanco de Macael.

Paseo marítimo de Garrucha. iStock

A lo largo del recorrido aparecen diferentes monumentos relacionados con la historia de la localidad, entre ellos el dedicado a los pescadores, que recuerda la importancia de este oficio para sus habitantes.

Su trazado junto al mar, las terrazas y los espacios para descansar lo convierten en uno de los rincones más agradables para disfrutar de una mañana soleada o de un paseo al atardecer.

Un castillo del siglo XVIII

Aunque Garrucha es especialmente conocida por su gastronomía y sus playas, también cuenta con un interesante patrimonio histórico.

Uno de sus monumentos más destacados es el Castillo de Jesús Nazareno, también conocido como Castillo de las Escobetas, una fortaleza levantada en 1769 para proteger la costa de los ataques de piratas berberiscos.

Castillo de Las Escobetas. iStock

Construido por el arquitecto Francisco Ruiz Garrido, conserva una batería semicircular orientada hacia el mar y dos torreones que formaban parte de su sistema defensivo.

El edificio, declarado Bien de Interés Cultural, tuvo posteriormente diferentes usos militares y llegó a albergar dependencias de la Guardia Civil. En la actualidad acoge el centro de interpretación Nautarum, dedicado a la relación de Garrucha con el mar, su historia pesquera y su entorno natural.

Garrucha y sus alrededores

Además del puerto y el castillo, merece la pena acercarse al Ayuntamiento de Garrucha, construido en 1875 sobre un antiguo almacén de sal, y visitar la iglesia de San Joaquín y la ermita de la Virgen del Carmen, especialmente vinculada a los pescadores.

Otro de sus rincones más curiosos es la Chimenea del Calvario, una antigua construcción industrial del siglo XIX que recuerda el pasado minero del municipio y desde cuyos alrededores se contemplan bonitas vistas de la costa.

Para quienes quieran completar la escapada, a pocos kilómetros se encuentra Mojácar, uno de los pueblos blancos más conocidos de Almería. Sus callejuelas, sus casas encaladas y sus miradores permiten descubrir una cara diferente del Mediterráneo.

También merece la pena acercarse a Vera, conocida por sus extensas playas y por un casco histórico donde destaca la iglesia fortaleza de Nuestra Señora de la Encarnación.

Así, Garrucha ofrece una alternativa para quienes buscan disfrutar del clima mediterráneo, descubrir pequeños rincones con historia y saborear la gastronomía marinera sin renunciar a los paseos junto al mar.