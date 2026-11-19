El Casar de Escalona, en Toledo, se encuentra en el entorno de la vega del Alberche, entre campos de cultivo y caminos rurales. El municipio pertenece a la comarca de Torrijos y ofrece un destino para pasear por el campo y conocer un casco urbano con patrimonio de los siglos XVI y XVII.

En una de sus urbanizaciones se anuncia un chalet independiente de 260 m² construidos sobre una parcela de 1.500 m². La vivienda, publicada en Idealista, está a la venta por 250.000 euros y dispone de piscina privada, huerto y árboles frutales.

La propiedad reúne espacios para pasar tiempo al aire libre y una distribución con cuatro dormitorios y dos salones con chimenea. Su ubicación permite plantearla como vivienda habitual o como segunda residencia desde la que recorrer esta zona de la provincia.

Según el anunciante, la casa está a dos minutos del núcleo de El Casar de Escalona. El portal no publica su dirección exacta, por lo que ese tiempo de desplazamiento y las conexiones desde la urbanización deben comprobarse al visitar el inmueble. idealista

Cuatro dormitorios

Los 260 m² construidos se distribuyen entre la planta situada a nivel de calle y otra inferior. El anuncio describe dos entradas: una con dos escalones y otra mediante una rampa para facilitar el acceso.

En la planta principal se encuentran los cuatro dormitorios, todos con armarios empotrados. En este nivel también hay dos baños completos y un aseo

Dos de los cuatro dormitorios de la vivienda. Idealista

La vivienda tiene dos salones independientes. El de la planta principal incorpora una chimenea de tipo cassette, que el anunciante describe como nueva, mientras que el situado en la planta inferior también dispone de chimenea.

La distribución se completa con dos cocinas amuebladas y equipadas con electrodomésticos. Esta organización permite reservar distintas estancias para las reuniones familiares y el uso cotidiano.

En la planta inferior se sitúan un trastero y un taller de herramientas. El anuncio menciona también un salón acondicionado como bodega, además de una zona exterior con capacidad para aparcar cuatro vehículos.

Piscina y porches

La piscina es uno de los elementos centrales de la parcela. Mide 11 metros de largo por 6 de ancho y, según la descripción de la propiedad, funciona con un sistema de electrólisis salina.

A su alrededor se extiende el jardín, acondicionado con césped natural. El terreno incluye una zona de huerto y árboles frutales, junto a otros espacios destinados a comer o descansar fuera de la casa

La vivienda de El Casar de Escalona y su jardín con piscina privada. Idealista

La vivienda cuenta con una terraza-mirador de unos 26 m² y dos porches de 16 y 22 m². El segundo está construido con panel sándwich con aislamiento térmico y dispone de mosquitera.

A estas superficies se suma un cenador de madera de 25 m². La parcela también incorpora una barbacoa, una leñera y un gallinero.

Los acabados descritos incluyen suelos de gres, puertas de roble y ventanas abatibles de aluminio. El equipamiento anunciado comprende aire acondicionado, chimeneas, conexión a internet y sistema de alarma.

El precio publicado es de 250.000 euros, frente a los 270.000 euros anteriores. La diferencia es de 20.000 euros y el portal muestra una rebaja redondeada del 7 %. La ficha también indica unos gastos de comunidad de 40 euros al mes.

Una escapada al Alberche

El entorno aporta otro motivo para fijarse en El Casar de Escalona. La proximidad del Alberche ha marcado el paisaje agrícola del municipio, donde los cultivos conviven con espacios de ribera.

La web oficial de Turismo de Castilla-La Mancha destaca los caminos rurales de la vega para realizar paseos a pie o en bicicleta. Son una opción para incorporar una salida al campo a una visita de fin de semana.

El casco urbano permite completar el recorrido con una parada en la iglesia de San Julián y Santa Basilisa. Situada en el centro del pueblo, se construyó entre los siglos XVI y XVII, según la información patrimonial de la Diputación de Toledo.

En su construcción participó Juan Bautista Monegro, arquitecto y escultor vinculado a distintas obras de la ciudad de Toledo. La Diputación recoge también la fecha de 1692 en uno de sus retablos como testimonio de las reformas del templo.

Otra parada es la ermita de San Roque, fechada en el siglo XIX. Se encuentra al final de la calle del mismo nombre, junto al cementerio, y conserva una nave dividida por arcos de medio punto apoyados en columnas de piedra.

Para quienes organicen la visita entre semana, la información turística autonómica señala que el mercado local se celebra los jueves, de 9:00 a 14:00 horas, en la plaza de la Iglesia.