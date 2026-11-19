Segovia es mucho más que su famoso acueducto y sus monumentos históricos. Más allá de la capital, la provincia esconde pequeños pueblos que conservan su pasado medieval y ofrecen una forma de viajar más tranquila, entre paisajes de montaña, antiguas fortalezas y una gastronomía que merece la pena descubrir.

Es el caso de Pedraza, una pequeña villa situada a unos 37 kilómetros de Segovia, en un entorno de campos castellanos y suaves colinas. Su casco histórico, rodeado de murallas, conserva calles empedradas, casonas señoriales y construcciones que parecen haberse mantenido intactas durante siglos.

Hay pueblos que se visitan por sus monumentos y otros en los que el verdadero atractivo está en recorrer sus calles. Pedraza pertenece a los segundos, aunque su patrimonio histórico ofrece motivos de sobra para dedicarle una escapada completa.

Su conjunto urbano fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1951 y forma parte de la asociación Los pueblos Más Bonitos de España, un reconocimiento que comparte con otras localidades de gran valor patrimonial.

Una villa entre murallas

Uno de los aspectos más singulares de Pedraza es su recinto amurallado, cuyos orígenes medievales se remontan al siglo XI, aunque sus defensas fueron modificadas y reforzadas en épocas posteriores.

La entrada al casco histórico se realiza por la Puerta de la Villa, el único acceso que conserva el recinto. Atravesarla supone adentrarse en un entramado de calles estrechas, fachadas de piedra y antiguas viviendas que recuerdan la importancia de esta localidad durante la Edad Media.

El paseo continúa entre casonas blasonadas, balcones de madera y pequeños rincones que conservan la arquitectura tradicional castellana. Una de las mejores formas de disfrutar de Pedraza es recorrerla sin un itinerario demasiado marcado.

Una plaza Mayor medieval

El corazón de Pedraza se encuentra en su plaza Mayor, uno de los espacios más representativos de la localidad y una de las estampas más reconocibles de la arquitectura tradicional segoviana.

Su trazado irregular, las fachadas de piedra y las galerías porticadas le confieren un aspecto muy diferente al de otras plazas castellanas.

Plaza Mayor de Pedraza. iStock

Durante siglos fue el centro de la vida social y comercial del municipio. Actualmente, sus soportales acogen restaurantes y establecimientos donde disfrutar de la gastronomía local.

Entre los edificios que la rodean destaca la iglesia de San Juan Bautista, un templo de origen románico que ha experimentado distintas transformaciones a lo largo de su historia.

La plaza también es uno de los escenarios principales de la Noche de las Velas, una celebración que transforma las calles de Pedraza mediante miles de pequeñas luces y conciertos de música clásica.

Un castillo

En uno de los extremos de la villa se levanta el Castillo de Pedraza, una fortaleza medieval que domina el paisaje desde una posición privilegiada.

Aunque sus orígenes se remontan a la Edad Media, buena parte de su aspecto actual corresponde a las reformas realizadas durante el siglo XV y principios del XVI, cuando estuvo vinculado a importantes familias nobiliarias.

Castillo de Pedraza. iStock

El conjunto conserva elementos defensivos como sus murallas, un foso excavado en la roca y una imponente torre del homenaje, que constituye una de las partes más reconocibles de la construcción.

Su historia también está relacionada con episodios de la monarquía francesa. Durante el siglo XVI, los hijos del rey Francisco I de Francia permanecieron retenidos en la fortaleza como rehenes de Carlos I.

Siglos después, el castillo pasó a manos del pintor Ignacio Zuloaga, que lo adquirió en 1926 y lo convirtió en uno de sus espacios de trabajo.

Actualmente, parte del recinto alberga un museo dedicado al artista, donde se conservan algunas de sus obras y objetos relacionados con su trayectoria. Conviene consultar previamente las condiciones de visita.

Gastronomía castellana

La gastronomía es otro de los grandes argumentos para visitar Pedraza. Sus restaurantes conservan una cocina tradicional en la que destacan los asados preparados lentamente en horno de leña.

El cochinillo asado es una de las especialidades más conocidas de Segovia y también puede degustarse en esta villa medieval. Su piel crujiente y su carne tierna lo han convertido en uno de los platos más representativos de la provincia.

Cochinillo asado. iStock

Sin embargo, en Pedraza tiene un protagonismo especial el cordero lechal asado, elaborado tradicionalmente en cazuela de barro y cocinado a fuego lento.

La cocina local se completa con judiones, sopas castellanas, embutidos y otros platos que aprovechan los productos de la tierra.

Para terminar, tampoco faltan dulces tradicionales como el ponche segoviano, un postre elaborado con bizcocho, crema y mazapán que forma parte de la repostería más conocida de la provincia.

Naturaleza y pueblos cercanos

Más allá de sus murallas, Pedraza se encuentra en un entorno natural que permite combinar la visita cultural con pequeñas excursiones por la provincia de Segovia. Una de las propuestas más interesantes es recorrer los alrededores del río Cega, donde los paisajes de ribera y los caminos rurales ofrecen alternativas para quienes disfrutan de los paseos al aire libre.

También merece la pena acercarse a Sepúlveda, otra de las grandes villas medievales de Segovia, conocida por sus iglesias románicas, sus calles históricas y su proximidad al Parque Natural de las Hoces del Río Duratón.

Este espacio protegido destaca por sus impresionantes paredes de roca caliza, sus miradores y la presencia de numerosas aves rapaces, especialmente buitres leonados.

Otra opción es visitar Turégano, donde se encuentra uno de los castillos más singulares de Castilla y León, construido alrededor de una antigua iglesia.

La cercanía de Pedraza a la capital segoviana permite además completar la escapada con una visita al acueducto romano, el Alcázar y la catedral de Segovia.

Así, Pedraza demuestra que no hacen falta grandes ciudades ni itinerarios demasiado largos para disfrutar de una experiencia turística completa. Basta con atravesar su antigua muralla, perderse entre sus calles medievales y sentarse a la mesa para descubrir algunos de los sabores más tradicionales de Castilla.