Felipe González, expresidente del Gobierno de España, cuenta con un refugio muy particular en plena naturaleza extremeña. Se trata de una extensa finca situada en la Sierra de Guadalupe, en Cáceres, donde las montañas, los bosques y la tranquilidad del entorno ofrecen un escenario muy diferente al de las grandes ciudades.

Fue en 2012 cuando el antiguo dirigente socialista adquirió esta propiedad junto a Mar García-Vaquero. La finca, que inicialmente recibía el nombre de El Penitencial, pasó a tener otra denominación por decisión del expresidente. Un año después comenzaron las obras para adaptar el espacio a sus necesidades.

La propiedad ocupa alrededor de 120 hectáreas, dentro de un entorno rural de unas 2.000 hectáreas, y dispone de una vivienda principal de aproximadamente 600 metros cuadrados. Aunque nació como una segunda residencia para disfrutar de los fines de semana, con el tiempo se convirtió en uno de sus lugares habituales de descanso.

Además de pasar temporadas junto a su esposa, González ha aprovechado este espacio para cultivar una de sus grandes aficiones: el cuidado de bonsáis y árboles. La finca también ha sido escenario de encuentros privados con personalidades de la política y del mundo empresarial.

Sin embargo, más allá de la residencia de Felipe González, este rincón de Extremadura esconde uno de los destinos más interesantes del interior de España. A poca distancia se encuentra Guadalupe, una localidad de Cáceres cuyo patrimonio monumental y sus paisajes de montaña justifican por sí solos una escapada.

Pueblo con mucha historia

Situada en la comarca de Las Villuercas, Guadalupe es una de esas localidades que sorprenden desde el primer paseo. Su casco antiguo declarado Bien de Interés Cultural como Conjunto Histórico, conserva calles empedradas, viviendas tradicionales y rincones que recuerdan su importancia durante siglos.

La historia del municipio está estrechamente vinculada a su famoso monasterio, alrededor del cual fue creciendo la población. Las peregrinaciones y la presencia de personajes históricos contribuyeron a convertir este pequeño enclave serrano en uno de los grandes centros religiosos de España.

Pasear por su centro permite descubrir casas encaladas, balcones de madera y fachadas de arquitectura popular que mantienen buena parte del carácter tradicional de la localidad.

Uno de los lugares más agradables para comenzar la visita es la Plaza de Santa María, el corazón de Guadalupe. Rodeada de edificios históricos y establecimientos tradicionales, es también uno de los mejores puntos para contemplar la impresionante fachada del monasterio.

Un monasterio único

El gran protagonista de Guadalupe es el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, uno de los conjuntos monumentales más importantes de Extremadura y declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1993.

Sus orígenes se remontan al siglo XIV y, a lo largo de su historia, fue incorporando elementos góticos, mudéjares, renacentistas y barrocos. Esta mezcla de estilos explica buena parte de la riqueza arquitectónica que puede descubrirse durante la visita.

Real del Monasterio de Guadalupe. iStock

Entre sus espacios más destacados se encuentran los claustros, especialmente el mudéjar, con sus arquerías y su característico templete central. También merece una parada la sacristía, que conserva una importante colección de pinturas de Francisco de Zurbarán.

Otro de los grandes tesoros del conjunto es el camarín de la Virgen, un espacio de extraordinaria decoración que refleja la importancia religiosa que ha tenido este santuario durante siglos.

El monasterio también está relacionado con algunos de los episodios más conocidos de la historia española. Los Reyes Católicos visitaron Guadalupe en diferentes ocasiones y Cristóbal Colón mantuvo vínculos con este lugar, que se convirtió en un importante centro de peregrinación.

Arquitectura popular

Aunque el monasterio concentra buena parte de las visitas, merece la pena dedicar tiempo a descubrir el resto del casco antiguo. Guadalupe conserva una arquitectura popular que combina casas de piedra, fachadas blancas y balconadas de madera.

Las calles estrechas y empedradas conducen hasta pequeñas plazas y rincones donde todavía se percibe el ambiente tradicional de los pueblos de montaña extremeños. Uno de los elementos más conocidos es la fuente de los Tres Caños, vinculada a la historia de la localidad y situada en un entorno que conserva el encanto de su trazado antiguo.

También llaman la atención los soportales y las construcciones tradicionales que rodean algunas de sus plazas, una arquitectura pensada para adaptarse tanto al relieve como a las condiciones climáticas de esta zona serrana.

La visita se disfruta especialmente caminando sin prisas, descubriendo pequeños detalles en las fachadas y deteniéndose en los establecimientos donde se venden productos típicos de la comarca.

El paisaje más singular

El atractivo de Guadalupe no termina en sus monumentos. La localidad se encuentra en el entorno del Geoparque Mundial de la Unesco Villuercas-Ibores-Jara, un territorio conocido por sus montañas, valles y formaciones geológicas de gran valor.

Uno de sus enclaves más representativos es el pico de la Villuerca, que supera los 1.600 metros de altitud y ofrece una de las panorámicas más espectaculares de esta parte de Extremadura.

Desde sus alrededores se contemplan las alineaciones montañosas que caracterizan el paisaje de Las Villuercas, con sucesiones de sierras y valles que forman un relieve especialmente llamativo.

Otro lugar interesante es el mirador del Sinclinal de Santa Lucía, desde donde se pueden observar algunas de las estructuras geológicas que hacen tan particular a este territorio.

Los aficionados a la naturaleza encuentran además numerosas rutas de senderismo entre bosques, arroyos y caminos de montaña, con recorridos que permiten descubrir una Extremadura mucho menos conocida que sus grandes ciudades monumentales.

Qué visitar cerca

Una de las excursiones más curiosas de los alrededores conduce hasta la mina Costanaza, en Logrosán. Este antiguo espacio minero permite conocer una parte de la historia industrial de la comarca y descubrir cómo se desarrollaba la extracción de minerales en la zona.

Otra visita singular es la cueva de Castañar de Ibor, conocida por sus extraordinarias formaciones geológicas. Se trata de un espacio natural especialmente delicado, por lo que las visitas a su interior están sometidas a importantes restricciones de conservación.

Para quienes prefieran los planes al aire libre, el entorno ofrece rutas entre montañas, zonas de observación de aves y lugares donde disfrutar de cielos nocturnos con escasa contaminación lumínica.

La gastronomía también forma parte de cualquier escapada por Guadalupe y Las Villuercas. Entre sus productos más representativos destacan los quesos de cabra de Ibores, las carnes tradicionales, los guisos extremeños y los dulces elaborados siguiendo recetas locales.

Todo ello convierte esta parte de Cáceres en un destino que combina patrimonio histórico, arquitectura popular, naturaleza y buena mesa, sin necesidad de recorrer grandes distancias entre una visita y otra.

Así, el entorno elegido por Felipe González para disfrutar de su residencia extremeña ofrece mucho más que privacidad. Entre monasterios centenarios, pueblos de calles empedradas y paisajes protegidos por la Unesco, Guadalupe conserva numerosos motivos para convertirse en una de las escapadas más especiales del interior de España.