España esconde pequeños pueblos que parecen haberse quedado detenidos en el tiempo. Localidades donde las calles empedradas, las antiguas casonas y los monumentos de varios siglos de antigüedad permiten descubrir cómo era la vida mucho antes de la llegada del turismo.

En Cantabria se encuentra uno de estos destinos, una villa medieval que conserva uno de los conjuntos arquitectónicos más interesantes del norte de España y que se ha convertido en una de las escapadas preferidas por quienes buscan historia, naturaleza y tranquilidad.

Sus calles están rodeadas de palacios, torres señoriales y viviendas de piedra con balcones de madera. Un patrimonio que refleja la importancia que tuvo esta localidad durante la Edad Media y que todavía hoy constituye su principal atractivo.

Santillana del Mar. iStock

Además, su cercanía al mar Cantábrico y a algunos de los paisajes más conocidos de la región permite combinar los paseos por el casco antiguo con excursiones por la costa y visitas a espacios naturales.

Se trata de Santillana del Mar, una localidad situada en la costa occidental de Cantabria, a unos 30 kilómetros de Santander y muy cerca de Torrelavega.

Su casco histórico fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1943 y conserva un extraordinario conjunto de edificios medievales y renacentistas que han convertido al municipio en uno de los destinos culturales más visitados de Cantabria.

Conocida popularmente como la villa de las tres mentiras, porque ni es santa, ni es llana, ni tiene mar en su núcleo histórico, Santillana invita a descubrir sus rincones caminando entre fachadas de piedra, pequeñas plazas y antiguas casas señoriales.

Un casco medieval de piedra

La mejor forma de conocer Santillana del Mar es recorrer a pie sus calles empedradas, donde buena parte de los edificios conserva la arquitectura tradicional de los siglos XV al XVIII.

El trazado del casco antiguo mantiene su estructura histórica, con calles estrechas que desembocan en pequeñas plazas y permiten contemplar numerosas casonas con escudos nobiliarios.

Santillana del Mar. iStock

Entre sus rincones más representativos se encuentra la plaza Mayor de Ramón y Pelayo, uno de los espacios más fotografiados de la localidad y punto de encuentro de numerosos visitantes. En ella destaca la Torre del Merino, una construcción medieval vinculada al poder señorial que conserva su aspecto defensivo y constituye uno de los edificios más antiguos del municipio.

Muy cerca se encuentra la Torre de Don Borja, otra de las construcciones históricas más conocidas, cuya arquitectura recuerda la importancia que tuvieron las familias nobles en el desarrollo de la villa.

El conjunto se completa con edificios como el Ayuntamiento y varias casonas blasonadas, que permiten descubrir la evolución arquitectónica de Santillana a lo largo de los siglos.

Uno de los detalles que más llaman la atención son sus fachadas de piedra, los balcones de madera y las flores que decoran numerosas viviendas, creando una estampa especialmente atractiva para quienes disfrutan de los paseos tranquilos.

La Colegiata de Santa Juliana

Uno de los grandes tesoros patrimoniales de Santillana del Mar es la Colegiata de Santa Juliana, considerada una de las construcciones románicas más importantes de Cantabria. El edificio actual se levantó principalmente durante el siglo XII sobre un antiguo monasterio vinculado al culto de Santa Juliana, figura de la que procede el nombre de la localidad.

Su arquitectura destaca por los gruesos muros de piedra, los arcos de medio punto y los elementos escultóricos que decoran sus portadas y capiteles.

Sin embargo, uno de sus espacios más especiales es el claustro románico, construido entre finales del siglo XII y comienzos del XIII, donde se conservan numerosos capiteles con representaciones vegetales, animales y escenas religiosas.

La colegiata también cuenta con un interesante patrimonio artístico en su interior, que permite conocer la importancia religiosa y cultural que tuvo Santillana durante la Edad Media. En los alrededores del templo se encuentran algunas de las calles más bonitas del casco histórico, con antiguas viviendas de piedra y pequeños establecimientos de productos tradicionales.

Gastronomía y tradición

La gastronomía es otro de los atractivos de Santillana del Mar, donde todavía se pueden encontrar recetas y productos vinculados a la cocina tradicional cántabra. Uno de los dulces más conocidos es la quesada pasiega, elaborada con productos lácteos y caracterizada por su textura suave y su ligero aroma a limón y canela.

También son habituales los sobaos pasiegos, los quesos de la región y otros productos artesanales que se venden en las tiendas del casco antiguo.

En sus restaurantes también es posible disfrutar de especialidades cántabras como el cocido montañés, las carnes de la región y diferentes platos elaborados con productos de proximidad.

Qué ver cerca

Más allá de su casco histórico, Santillana del Mar cuenta con uno de los grandes tesoros prehistóricos de España: la cueva de Altamira, situada a unos dos kilómetros del centro de la localidad.

Conocida por sus extraordinarias pinturas rupestres, esta cueva forma parte del Patrimonio Mundial de la Unesco y constituye uno de los conjuntos de arte paleolítico más importantes del mundo.

Aunque el acceso a la cueva original está muy restringido por motivos de conservación, el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira permite conocer su historia y contemplar una reproducción de sus famosas pinturas.

Otra visita recomendable es el zoológico de Santillana del Mar, situado en las proximidades del núcleo histórico, que cuenta con diferentes especies animales y espacios ajardinados.

Para quienes prefieran disfrutar de la naturaleza, la cercanía de la costa ofrece la posibilidad de descubrir algunas de las playas más bonitas de Cantabria. Entre ellas destaca la playa de Santa Justa, en Ubiarco, conocida por su pequeña ermita situada bajo un acantilado, en un entorno de gran belleza paisajística.

Una escapada por la costa

A pocos kilómetros de Santillana del Mar se encuentra Suances, una localidad marinera conocida por sus playas, sus paseos junto al mar y sus restaurantes especializados en pescados y mariscos.

También merece la pena visitar Comillas, uno de los pueblos más singulares de Cantabria, donde se encuentra El Capricho de Gaudí, una de las pocas obras del arquitecto catalán fuera de Cataluña.

Santillana del Mar. iStock

Su casco histórico, el Palacio de Sobrellano y las vistas al Cantábrico convierten esta localidad en una parada especialmente interesante para completar la escapada.

Otra alternativa es acercarse a San Vicente de la Barquera, donde el castillo del Rey, sus puentes históricos y el paisaje de los Picos de Europa al fondo ofrecen algunas de las panorámicas más reconocibles de la costa occidental cántabra.

De esta manera, Santillana del Mar permite disfrutar de una escapada que combina patrimonio medieval, gastronomía tradicional, arte prehistórico y algunos de los paisajes más bonitos del norte de España.