Con la llegada de noviembre, las primeras ferias navideñas empiezan a transformar las calles de algunas ciudades españolas. Entre ellas destaca un mercado con 240 años de historia, que cada invierno reúne a miles de visitantes frente a uno de los grandes monumentos del gótico catalán.

Sus más de 200 puestos de artesanía, figuras de belén, adornos y regalos lo convierten en una de las escapadas más atractivas para quienes quieren disfrutar del ambiente navideño antes de diciembre.

Se trata de la Fira de Santa Llúcia de Barcelona, considerada la feria de belenes y tradiciones navideñas más antigua de España. Sus primeras referencias documentadas se remontan a 1786 y, desde entonces, se celebra junto a la Catedral de Barcelona, en pleno Barrio Gótico.

Este 2026 cumple 240 años desde su primera referencia histórica y volverá a instalarse en la avenida de la Catedral del 27 de noviembre al 23 de diciembre, según la agenda cultural de la Generalitat de Cataluña.

Más de 200 puestos

Uno de los principales atractivos de la Fira de Santa Llúcia es la variedad de productos que se pueden encontrar en sus puestos, repartidos en diferentes espacios dedicados a la decoración navideña y la artesanía.

Los visitantes pueden comprar figuras de barro para el belén, desde los tradicionales Reyes Magos y pastores hasta pequeños molinos, fuentes, cuevas y otros elementos que permiten recrear el nacimiento.

Tampoco faltan los abetos naturales, el muérdago, el musgo y el corcho, utilizados para decorar las viviendas y preparar los pesebres. A ellos se suman juguetes, piezas de cerámica, joyas artesanales y otros regalos elaborados a mano.

Una de las figuras más buscadas es el caganer, un personaje tradicional de los belenes catalanes que aparece agachado y que suele colocarse en un rincón del nacimiento, apartado de las figuras principales.

La feria también cuenta con puestos especializados en zambombas y panderetas, instrumentos que forman parte de las celebraciones navideñas. Todos estos artículos se distribuyen en cuatro grandes sectores comerciales.

Pese a los cambios experimentados durante más de dos siglos, el mercado mantiene su especialización en los productos navideños. Las antiguas lámparas de aceite han desaparecido, pero la venta artesanal y la tradición de los belenes siguen siendo sus principales señas de identidad.

Actividades navideñas

La visita a la Fira de Santa Llúcia no se limita a recorrer sus puestos. Durante las semanas de celebración también se organizan actividades relacionadas con las costumbres navideñas catalanas.

Entre las más conocidas destaca el Tió Gegant, una versión de grandes dimensiones del tradicional tronco navideño catalán, al que los niños golpean con bastones mientras cantan para recibir dulces.

Otra de las actividades características es la Carassa de Nadal, una gran cabeza que participa en los pasacalles y reparte caramelos entre los asistentes.

La programación tradicional incluye propuestas relacionadas con la elaboración de belenes y la Diada de les Tradicions i Costums Nadalencs. Las fechas concretas de las actividades de 2026 deberán consultarse en el programa de la organización.

Estas celebraciones tienen como escenario la plaza situada frente a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, uno de los edificios más representativos del Barrio Gótico de Barcelona.

Qué ver en los alrededores

Uno de los motivos para visitar este mercadillo es su ubicación. La feria se instala frente a la fachada de la Catedral de Barcelona, en una zona que permite combinar las compras navideñas con un recorrido por el casco histórico.

La catedral, cuya construcción gótica comenzó a finales del siglo XIII, preside un entorno de calles estrechas, plazas y edificios históricos que conserva buena parte del trazado medieval de la ciudad.

A pocos minutos a pie se encuentra la plaza de Sant Jaume, donde están el Ayuntamiento de Barcelona y el Palau de la Generalitat. Desde allí se puede continuar hacia la plaza del Rei, uno de los rincones monumentales más conocidos del centro histórico.

Otra opción es recorrer la calle del Bisbe, reconocible por su puente neogótico, o acercarse a la plaza de Sant Felip Neri, una pequeña plaza que conserva en sus fachadas las huellas de los bombardeos de la Guerra Civil.

Quienes quieran prolongar la escapada pueden dirigirse hacia las Ramblas y el mercado de la Boqueria, o pasear por el Portal de l'Àngel, una de las principales calles comerciales de Barcelona.

La ubicación de la feria permite realizar buena parte de este recorrido caminando, por lo que resulta un plan adecuado para pasar el día en la ciudad sin necesidad de utilizar el coche.

Fechas y horarios

La Fira de Santa Llúcia abrirá sus puertas el 27 de noviembre de 2026 y permanecerá instalada frente a la Catedral de Barcelona hasta el 23 de diciembre, dos días antes de Navidad.

Según la agenda cultural de la Generalitat, el horario previsto es de 10:00 a 21:00 horas, con acceso gratuito para todos los visitantes. No es necesario comprar entradas ni realizar una reserva.

La edición de este año coincide con el 240.º aniversario de las primeras referencias documentadas de la feria, que datan de 1786. Una tradición que ha sobrevivido a numerosos cambios en la ciudad y que sigue celebrándose en el mismo entorno histórico.

Para quienes prefieran recorrer los puestos con mayor tranquilidad, lo más recomendable es acudir durante las mañanas de los días laborables. Por la tarde, la iluminación navideña ofrece una perspectiva diferente del mercado y de la fachada de la catedral.

La organización aconseja utilizar el transporte público, especialmente durante los fines de semana. Las estaciones de metro de Jaume I, Liceu, Catalunya y Urquinaona permiten acceder caminando al recinto.

De esta forma, el mercadillo también puede convertirse en el punto de partida de una escapada de fin de semana a Barcelona, con tiempo para conocer el Barrio Gótico, recorrer sus monumentos y disfrutar de las primeras celebraciones navideñas de noviembre.