Cruzar el Guadiana a pie, pasear junto a una fortaleza del siglo IX y continuar hacia el templo de Diana. En Mérida, una escapada puede comenzar a orillas del río y seguir entre monumentos integrados en las calles de la ciudad.

El Puente Romano de Mérida, en Extremadura, permite iniciar ese recorrido sin comprar una entrada. Su acceso es libre y desde 1993 está reservado a los peatones, de modo que se puede atravesar con calma y detenerse a contemplar el cauce.

Sus dimensiones explican parte de su fama: alcanza los 792 metros de longitud y Turismo de Mérida lo presenta en una de sus publicaciones como el puente romano más largo del mundo. Su origen está ligado a la fundación de la antigua Augusta Emerita, hace más de dos mil años.

La construcción forma parte del Conjunto Arqueológico de Mérida, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco en 1993. El reconocimiento corresponde al conjunto, que conserva desde edificios de espectáculos hasta infraestructuras de abastecimiento y comunicación.

Un paseo sobre el Guadiana

El puente ofrece una forma de acercarse al pasado romano de Mérida mientras se disfruta de su entorno fluvial. A lo largo del recorrido, las vistas del río acompañan una estructura que todavía conecta ambas orillas, aunque su función haya cambiado.

Bajo el tablero se distribuyen 60 arcos, sostenidos por una construcción de hormigón revestida de sillares de granito. Los pilares incorporan tajamares para afrontar la corriente y pequeños aliviaderos que permiten el paso del agua durante las crecidas

El río a su paso por el puente de Ajuda. E.E.

La imagen actual reúne intervenciones de distintas épocas. Las avenidas del Guadiana y los conflictos bélicos dañaron varios tramos, por lo que el puente conserva partes romanas junto a otras reconstruidas a lo largo de los siglos.

Una de las reformas más importantes tuvo lugar en el siglo XVII, cuando se añadieron cinco arcos en el sector central. En su configuración original, dos tramos se unían sobre una isla mediante un gran tajamar que dividía la corriente.

Una ciudad nacida junto al río

La historia de esta infraestructura ayuda a entender la elección del lugar donde se levantó Mérida. Augusto fundó la colonia en el año 25 a. C., y aquella ciudad terminaría convirtiéndose en capital de la provincia romana de Lusitania.

Disponer de un paso estable sobre el Guadiana favorecía las comunicaciones y el comercio. El puente también tuvo una importancia estratégica en las guerras que afectaron al occidente peninsular, una función que explica las sucesivas reparaciones para mantenerlo en uso.

Qué ver cerca

Junto al acceso desde la ciudad se encuentra la alcazaba musulmana, inaugurada en el año 835. Entre sus funciones estaba controlar el paso del puente, por lo que visitar ambos monumentos permite seguir la historia de este enclave más allá de la época romana.

Desde este entorno se puede continuar hacia la plaza de España y el templo de Diana. Son algunas de las paradas que el Consorcio de la Ciudad Monumental sitúa entre los puntos de interés próximos al puente, junto al área arqueológica de Morería.

Para ampliar la escapada, el teatro y el anfiteatro permiten conocer los espacios dedicados a los espectáculos de la antigua capital. El circo y las infraestructuras hidráulicas completan un recorrido por los restos que sustentan el reconocimiento de Mérida como Patrimonio Mundial.