Encontrar una casa con terreno propio, rodeada de naturaleza y cerca de una ciudad no siempre resulta sencillo. Por eso, las viviendas rurales con grandes parcelas se han convertido en una alternativa para quienes buscan más espacio y tranquilidad.

Una de estas propiedades se encuentra en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, donde se vende una casa de campo de 280 metros cuadrados por 149.000 euros, según un anuncio publicado en el portal inmobiliario Idealista.

La finca dispone de una parcela vallada de 2.500 metros cuadrados, piscina desmontable, olivos, árboles frutales y varias construcciones auxiliares. Todo ello a unos cinco minutos de la ciudad, en el entorno de Tres Olivos-La Piedad.

Su ubicación permite combinar la vida en el campo con la cercanía a comercios y otros servicios. También ofrece la posibilidad de descubrir Talavera de la Reina y algunos de los paisajes más conocidos de esta zona de Castilla-La Mancha.

La vivienda

La vivienda principal cuenta con 280 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, aunque únicamente la planta baja está acondicionada para vivir, según la descripción del anuncio.

En ella se encuentra un amplio salón con chimenea cerrada, una cocina, un baño con ducha y tres dormitorios. Desde esta planta también se accede a un porche exterior cubierto, situado junto al terreno

Casa rural de 280 m² con una parcela de 2.500 m² en venta en Talavera de la Reina. Idealista. Idealista

La primera planta es un espacio diáfano que todavía está pendiente de acondicionar. Su distribución permitiría estudiar distintos usos, desde ampliar la zona habitable hasta crear habitaciones adicionales o un espacio de trabajo.

La buhardilla también se encuentra abierta y dispone de un tejado reformado recientemente. Antes de realizar cualquier modificación, convendría comprobar las condiciones urbanísticas y las posibilidades reales de reforma.

La parcela

Uno de los principales atractivos de la propiedad es su parcela de 2.500 metros cuadrados, completamente vallada y con diferentes especies vegetales.

El terreno cuenta con olivos, parras y árboles frutales que aportan vegetación y sombra. Su superficie permite reservar espacios para un huerto, zonas de descanso o actividades al aire libre

Parcela de 2.500 m² de la finca rural en venta en Talavera de la Reina. Idealista. Idealista

La finca dispone de una piscina desmontable de 1,36 metros de altura, una instalación que permite aprovechar el exterior durante los meses de verano.

También tiene un pozo propio y un depósito de agua con capacidad para 10.000 litros. Estas instalaciones pueden resultar útiles para el mantenimiento del terreno, aunque convendría comprobar el estado del pozo y sus autorizaciones.

A las construcciones existentes se suma una nave auxiliar de 40 metros cuadrados, equipada con una cocina amplia, doble chimenea y baño con ducha.

La propiedad incluye otra pequeña nave destinada a guardar aperos, herramientas y materiales relacionados con el mantenimiento de la finca.

El entorno

Más allá de las características de la vivienda, su ubicación permite descubrir una de las ciudades con mayor tradición histórica y artesanal de la provincia de Toledo.

Talavera de la Reina, situada a orillas del río Tajo, es especialmente conocida por su cerámica, cuyas técnicas artesanales forman parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad reconocido por la Unesco.

Entre sus principales atractivos se encuentra la basílica de Nuestra Señora del Prado, uno de los monumentos más representativos de la ciudad, conocida por su decoración cerámica.

Muy cerca se extienden los jardines del Prado, un espacio verde ideal para pasear. También merece una visita el casco histórico, donde todavía se conservan restos de las antiguas murallas y diferentes construcciones de interés patrimonial.

Para quienes prefieran una escapada por los alrededores, Talavera también es un buen punto de partida para conocer la sierra de San Vicente, una comarca de pequeños pueblos, paisajes montañosos y rutas de senderismo.

Otra posibilidad es visitar Oropesa, conocida por su castillo y su conjunto histórico, o acercarse a algunos de los municipios que forman parte de la comarca de La Jara.

La finca anunciada por 149.000 euros se encuentra, por tanto, en una zona que permite mantener la cercanía a Talavera de la Reina y explorar diferentes destinos rurales de la provincia de Toledo.