Asturias es uno de esos destinos de España que enamoran por sus paisajes verdes, sus montañas y sus pequeños pueblos llenos de encanto. Cada año, numerosos viajeros se acercan hasta el Principado para desconectar del ruido de las grandes ciudades, disfrutar de la naturaleza y descubrir una forma de vida más tranquila. Una experiencia que, para algunos, acaba despertando el deseo de quedarse a vivir en un entorno rural como este.

Precisamente, en el consejo asturiano de Langreo, concretamente en la localidad de Lada, se encuentra una casa rural reformada que puede resultar especialmente atractiva para quienes sueñan con dar ese paso. La propiedad cuenta con una finca de 3.000 metros cuadrados, piscina privada, numerosos árboles frutales y una segunda construcción con posibilidades de reforma. Todo ello por 395.000 euros, tras una rebaja de 30.000 euros respecto a su precio anterior.

Cerca de la ciudad

Los pequeños núcleos rurales de Asturias, además, ofrecen una alternativa para quienes buscan dejar atrás el ritmo acelerado de las grandes ciudades. Rodeados de paisajes verdes y con la naturaleza como protagonista, muchos de ellos permiten disfrutar de una vida más pausada sin tener que renunciar a los servicios y comodidades del día a día.

Uno de estos lugares es Lada, una localidad perteneciente al concejo de Langreo, en la zona central de Asturias. Su ubicación permite disfrutar de un entorno tranquilo y, al mismo tiempo, contar con conexiones por carretera con localidades como La Felguera y Mieres, además de ciudades como Oviedo y Gijón.

Casa rural en Langreo. Grupo Utrilla.

Es precisamente en este enclave donde la inmobiliaria Grupo Utrilla comercializa una casa rural reformada que destaca por sus amplios espacios y su entorno natural. La propiedad se asienta sobre una finca cerrada de 3.000 metros cuadrados, dividida en dos parcelas de 2.200 y 800 metros cuadrados. Esta última cuenta, según el anuncio de Trovimap , con posibilidades de edificación de hasta 300 metros cuadrados.

La vivienda principal tiene una superficie de 200 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. En la planta baja se encuentra una cocina moderna de más de 20 metros cuadrados, equipada con una gran isla central y una chimenea de leña. Un espacio ideal para preparar comidas caseras y disfrutar de largas sobremesas en familia.

La casa dispone también de dos salones con ambientes diferentes. Uno de ellos está acristalado y ofrece vistas directas a la piscina, mientras que el otro cuenta con una chimenea tradicional, perfecta para los días de lluvia y frío tan característicos del clima asturiano.

En esta misma planta hay un dormitorio con baño privado y chimenea, además de una lavandería, despensa y otro cuarto de baño. La planta superior alberga otros dos dormitorios de grandes dimensiones, cada uno con su propio baño completo. En total, la vivienda dispone de tres habitaciones y cuatro baños.

Finca con piscina y árboles

Uno de los mayores atractivos de vivir en un entorno rural es poder disfrutar del exterior sin necesidad de desplazarse. Tener un jardín donde pasar las tardes, cultivar frutas o simplemente sentarse a contemplar el paisaje es una de esas pequeñas comodidades que hacen especial la vida en un pueblo.

En esta propiedad, el espacio exterior tiene un protagonismo especial. La finca cuenta con amplias zonas de césped, setos, árboles ornamentales y una gran variedad de frutales, entre los que destacan manzanos, perales, naranjos, limoneros, ciruelos, higueras, nogales, avellanos y nísperos, además de plantas de kiwi

Zona ajardinada junto a la casa rural situada en Langreo. Grupo Utrilla.

A ello se suma una piscina privada de 50 metros cuadrados con zona de solárium, perfecta para refrescarse durante los días más calurosos del verano. Junto a ella hay un comedor exterior con barbacoa, horno zamorano y una cocina de verano conectada con la principal. Un rincón pensado para disfrutar de comidas al aire libre, reuniones familiares o largas tardes con amigos.

La finca dispone también de un pequeño invernadero, un pozo propio con bomba extractora y una bodega para almacenamiento. Además, cuenta con dos accesos con portón automático, una entrada peatonal independiente y espacio para aparcar más de cinco vehículos.

Una segunda casa

Otra de las particularidades de esta propiedad es que incluye una segunda construcción de 80 metros cuadrados, distribuida en dos niveles. En la planta inferior se encuentran un garaje y una sala de calderas, mientras que la superior está pendiente de reforma, lo que abre la puerta a diferentes posibilidades de aprovechamiento, siempre que la normativa urbanística lo permita.

También existe una construcción auxiliar de 50 metros cuadrados destinada a guardar herramientas, maquinaria y los equipos necesarios para el mantenimiento de la piscina.

Casa rural en Langreo. Grupo Utrilla.

Pero más allá de la vivienda, uno de los grandes atractivos de instalarse en esta zona es la posibilidad de descubrir algunos de los paisajes y rincones del centro de Asturias. Desde Langreo se puede acceder a diferentes localidades del valle del Nalón, una comarca marcada por su pasado minero, sus montañas y sus espacios naturales.

La cercanía a Oviedo y Gijón también permite alternar la tranquilidad del pueblo con escapadas urbanas para disfrutar de la gastronomía asturiana, pasear por sus calles o acercarse a la costa cantábrica. Una combinación interesante para quienes quieren vivir rodeados de naturaleza sin renunciar a los planes culturales y de ocio.

En definitiva, esta casa rural de Lada puede ser una opción para quienes alguna vez han imaginado cambiar la ciudad por un pueblo asturiano, con espacio para disfrutar del jardín, cultivar sus propios frutales o relajarse junto a la piscina.

Las personas interesadas en conocer más detalles o visitar la vivienda pueden ponerse en contacto con Grupo Utrilla, la inmobiliaria encargada de su comercialización.