Con solo 19 años, Lamine Yamal ya ocupa un lugar destacado entre las grandes figuras del fútbol internacional. Después de consolidarse en el FC Barcelona y destacar en el Mundial de 2026, el joven extremo vive rodeado de atención mediática. Sin embargo, fuera del terreno de juego cuenta con un rincón donde disfrutar de mayor tranquilidad.

Se trata de Esplugues de Llobregat, una localidad situada a escasa distancia de Barcelona y con alrededor de 48.000 habitantes. Pese a su cercanía con la Ciudad Condal, conserva espacios naturales, un interesante legado histórico y algunas de las zonas residenciales más exclusivas del área metropolitana.

Precisamente aquí ha establecido su hogar el futbolista. Su residencia es una lujosa mansión de Ciudad Diagonal que anteriormente perteneció a Gerard Piqué y Shakira. La propiedad ocupa una extensa parcela ajardinada y cuenta con diferentes instalaciones deportivas y espacios destinados al ocio y al descanso.

Mucho más que urbanizaciones

Más allá de sus viviendas de lujo y sus áreas residenciales, Esplugues de Llobregat guarda un patrimonio histórico que merece la pena descubrir durante una visita.

Su núcleo antiguo todavía recuerda a los pueblos agrícolas que antiguamente ocupaban esta parte del Baix Llobregat. Las callejuelas, las plazas y las construcciones tradicionales mantienen viva la esencia rural de una localidad que ha experimentado una importante transformación.

Uno de los rincones más agradables para caminar es el Carrer de Montserrat. A lo largo de esta calle aparecen fachadas antiguas y masías de los siglos XVI y XVII, como Can Bialet y Can Cargol, que conservan el ambiente pausado de la Esplugues más tradicional.

Otro edificio destacado es el Monasterio de Montsió, un conjunto gótico con un pasado especialmente curioso. Inicialmente se encontraba en Barcelona, pero durante el siglo XX fue trasladado hasta Esplugues, donde sus elementos históricos se reconstruyeron piedra a piedra.

El modernismo catalán

La historia de Esplugues también está estrechamente relacionada con la industria cerámica. Durante años, sus talleres produjeron azulejos y piezas ornamentales que acabarían decorando algunos de los edificios más representativos del modernismo catalán.

Entre aquellos centros de producción destacó Pujol i Bausis, más conocida como La Rajoleta. De sus instalaciones salieron materiales utilizados por arquitectos de la talla de Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner y Josep Puig i Cadafalch.

En la actualidad, el antiguo recinto industrial permite conocer sus hornos y descubrir los métodos de fabricación de las piezas cerámicas que dieron color a numerosas construcciones modernistas de Barcelona.

Muy cerca se encuentra el Museu Can Tinturé, ubicado en una antigua residencia señorial. Este espacio fue pionero en España por dedicarse al azulejo de muestra y alberga una destacada colección de estas piezas decorativas.

Jardines con historia

Los amantes de la naturaleza también encuentran buenas opciones en Esplugues. Una de las más conocidas es el Parque de Can Vidalet, un jardín histórico con caminos, estanques, puentes y grutas artificiales que invita a pasear entre vegetación y disfrutar de un ambiente tranquilo.

Para quienes prefieran las vistas panorámicas, merece la pena acercarse a Sant Pere Màrtir. Desde esta elevación se contempla buena parte de Barcelona, la desembocadura del Llobregat y el mar Mediterráneo, con una panorámica especialmente atractiva al caer la tarde.

esplugues-llobregat.jpLago Can Vidalet's Park en Esplugues de Llobregat.g iStock

Así, Esplugues de Llobregat mantiene dos caras que conviven en un mismo municipio. Una de ellas está marcada por su pasado agrícola, su tradición industrial y la huella que dejó en el desarrollo artístico de Cataluña.

La otra refleja su transformación en una de las zonas residenciales más valoradas de los alrededores de Barcelona.