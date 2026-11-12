Probar la cocina de diez establecimientos sin cambiar de plaza es el plan que propone Gavà a Taula. La muestra gastronómica regresa del 20 al 22 de noviembre con tapas a precio único y un concurso que premiará las mejores elaboraciones.

La segunda edición se celebrará en la plaza de Jaume Balmes de Gavà, en Barcelona. Durante tres días, restaurantes, bares y cafeterías del municipio llevarán sus propuestas a este espacio al aire libre.

Cada establecimiento participante ofrecerá una tapa creativa por 5 euros. Ese formato permite escoger varios bocados y conocer la cocina de distintos locales en una misma visita, tanto a la hora de comer como durante la cena.

La cita está organizada por el Gremi de Restauració de Gavà, con el apoyo del Ayuntamiento. El programa también anuncia actividades y música en directo para acompañar el recorrido por los puestos.

Para quienes se acerquen desde fuera, el fin de semana puede completarse con una visita a las minas prehistóricas de la ciudad. Este yacimiento permite conocer cómo se extraía hace unos 6.000 años la variscita, un mineral verde utilizado para fabricar adornos.

Diez tapas a 5 euros

Los participantes de esta edición son El Club del Cafè, El Café de la Rambla, El Raconet, El Rincón de la Uva y Havana 66. También estarán Kilómetro Rojo, El Catalina, Rostisseria La Extremenya, Les Massotes y Zandaka.

Sus elaboraciones competirán por tres reconocimientos: mejor tapa, propuesta más original y mejor emplatado. La decisión corresponderá a un jurado externo a los establecimientos participantes, seleccionado por el gremio organizador.

El precio de 5 euros corresponde a cada tapa. Para acompañarlas, la muestra contará con la participación de Celler La Vinya y Bruma Vins, que completan la oferta de los puestos de restauración.

La primera edición reunió a 18 establecimientos y sirvió más de 5.000 tapas, según los datos difundidos por el medio municipal El Bruguers. La estimación de asistencia se situó entre 3.000 y 4.000 personas.

Este año, otra de las novedades será el Aula de cuina, una experiencia independiente del recorrido de tapas. Consistirá en cuatro sesiones con menús degustación, programadas en turnos de mediodía y noche.

El precio será de 60 euros, con la posibilidad de añadir un maridaje de vinos por 10 euros más. Participarán Òscar Manresa, Carlos Novo y Erik Ochoa, David Cartoixa y Manel Armengol.

Cada sesión durará una hora y media y tendrá un aforo reducido, de entre 12 y 15 comensales. Es una modalidad distinta de la muestra abierta al público y cuenta con su propio precio.

Horarios y escapada

La información municipal distingue entre la apertura del recinto y el servicio de cocina. El viernes, la muestra abrirá de 18:30 a 00:30; el sábado, de 12:00 a 00:30; y el domingo, de 11:00 a 16:00.

Las cocinas servirán tapas el viernes de 19:00 a 23:00. El sábado habrá dos turnos, de 12:00 a 16:30 y de 19:00 a 23:00, mientras que el domingo funcionarán de 12:00 a 16:00.

Ese horario permite reservar la mañana para conocer otro de los atractivos de Gavà. El Parque Arqueológico Minas de Gavà conserva un conjunto de galerías neolíticas protegido como Bien Cultural de Interés Nacional.

La visita explica cómo se obtenía la variscita y cómo circulaban los objetos entre comunidades. El recorrido incluye la observación de una mina original y el acceso a la reproducción de una galería, que ayuda a entender el trabajo bajo tierra.

Durante noviembre, el parque arqueológico abre los sábados de 10:00 a 18:45 y los domingos de 10:00 a 14:30. Así, se puede visitar antes de acercarse a la plaza de Jaume Balmes para probar las tapas de la feria.