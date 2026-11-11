Alberto Núñez Feijóo y Eva Cárdenas tienen en las Rías Baixas uno de sus lugares habituales de descanso. La pareja disfruta de una casa de piedra situada junto al mar, en un entorno conocido por sus playas, sus paisajes costeros y sus rutas naturales.

Este destino es Moaña, un municipio pontevedrés situado en la península de O Morrazo, frente a la ciudad de Vigo. Su ubicación junto a la ría permite disfrutar de pequeñas playas, paseos marítimos y miradores con vistas a uno de los paisajes más conocidos de las Rías Baixas.

Moaña conserva una estrecha relación con el mar y ofrece numerosos planes para una escapada. Entre sus principales atractivos destacan la playa de O Con, el paseo marítimo y los senderos que recorren sus montes, desde los que se contemplan amplias panorámicas de la ría de Vigo

Miradores y rutas naturales

Más allá del mar, los amantes del senderismo encuentran aquí un verdadero paraíso natural por explorar. El ascenso al Monte Faro de Domaio, el punto más elevado de la península de O Morrazo, es una de las actividades más recomendables del municipio gallego.

Desde esa cumbre estratégica se obtienen unas vistas panorámicas impresionantes tanto de la ría de Vigo como de Pontevedra. Contemplar el atardecer desde este mirador se ha convertido en una experiencia imprescindible para cualquiera que decida pasar unos días en la zona

Otra opción muy popular es la ruta del río da Fraga, un sendero mágico rodeado de vegetación frondosa. Durante el trayecto, los caminantes pueden descubrir antiguos molinos de agua restaurados, disfrutando del sonido relajante de la corriente en un entorno puramente gallego.

Mucho patrimonio histórico

El casco antiguo conserva intacta la esencia marinera que define a esta región desde hace siglos.

Pasear por sus calles tranquilas permite admirar de cerca la arquitectura tradicional gallega, donde las casas de piedra se entrelazan con pequeños comercios y tabernas locales.

Iglesia de San Martiño en Moaña. Concello de Moaña

Entre sus joyas arquitectónicas brilla con luz propia la iglesia románica de San Martiño, edificada en el siglo XII. Este templo histórico representa uno de los vestigios religiosos y culturales más importantes, atrayendo a numerosos curiosos apasionados por el arte de la época.

Asimismo, la zona alberga monumentos prehistóricos de gran relevancia como el dolmen de Chandarquiña. Esta impresionante estructura megalítica, compuesta por once piedras verticales y cinco en su corredor, demuestra que estas tierras han sido habitadas y valoradas desde los tiempos más remotos.

Gastronomía de las Rías Baixas

Resulta imposible visitar esta tierra sin rendirse ante sus formidables maravillas culinarias, fundamentadas en el producto local. La cocina de la zona destaca por su frescura, ofreciendo los mejores tesoros que los marineros extraen diariamente de las frías aguas del océano Atlántico.

Los deliciosos mejillones de las bateas cercanas, las navajas a la plancha o el clásico pulpo á feira son fijos en los menús. Todo ello puede acompañarse perfectamente con una tradicional empanada gallega, garantizando una experiencia gastronómica que resulta francamente difícil de olvidar

Moaña cuenta también con playas como A Xunqueira, antiguos molinos de agua y pequeñas localidades marineras que permiten conocer la vida tradicional de O Morrazo. Su cercanía a Vigo facilita combinar las rutas por la naturaleza con visitas culturales y propuestas gastronómicas.