A poco más de una hora de Madrid se encuentra uno de los pueblos medievales más bonitos de España. Una localidad de la provincia de Segovia donde las calles empedradas, las iglesias románicas y los paisajes naturales convierten cualquier fin de semana en una escapada diferente.

Su atractivo también está en la gastronomía. El lechazo asado en horno de leña es la especialidad que ha dado fama a sus restaurantes y uno de los principales motivos por los que numerosos visitantes se acercan hasta esta villa castellana.

Se trata de Sepúlveda, un municipio incluido desde 2016 en la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España y cuyo casco histórico fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1951. Su ubicación, junto al Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, permite combinar una visita cultural con rutas de senderismo y miradores naturales.

La localidad conserva buena parte de su pasado medieval, con antiguas murallas, casas señoriales y templos que superan los nueve siglos de historia. Entre ellos destaca la iglesia de El Salvador, construida en el siglo XI, considerada una de las grandes referencias del románico castellano.

Un pueblo medieval

Recorrer Sepúlveda supone adentrarse en una de las villas medievales mejor conservadas de Segovia. Su casco antiguo mantiene un trazado de calles estrechas, viviendas tradicionales de piedra y rincones que recuerdan la importancia que alcanzó durante la Edad Media.

Aunque existen vestigios de ocupación celtibérica y romana, fue durante la repoblación medieval cuando la localidad adquirió buena parte de su aspecto actual. Su posición elevada, sobre los terrenos que rodean el río Duratón, facilitaba la defensa de la población.

Uno de los mejores lugares para comenzar la visita es la plaza Mayor, parcialmente porticada y presidida por los restos del antiguo castillo, en cuya fachada destaca un reloj. Durante siglos fue el centro de la actividad comercial y el escenario de mercados y celebraciones.

Desde allí parten varias calles que conducen hasta antiguos edificios señoriales y tramos de la muralla. Sepúlveda también es conocida como la Villa de las Siete Puertas, en referencia a los accesos que protegían su recinto medieval.

Entre los que todavía pueden contemplarse se encuentran la puerta del Azogue y la puerta de la Fuerza. Esta última permite enlazar la visita al pueblo con algunos de los caminos que descienden hacia el entorno del río.

Una joya del románico

Entre los monumentos más importantes de Sepúlveda se encuentra la iglesia de El Salvador, uno de los edificios románicos más antiguos de la provincia de Segovia. Su construcción está fechada en 1093, según una inscripción conservada en uno de los sillares de su ábside.

Declarada Bien de Interés Cultural, presenta una sola nave cubierta con bóveda de cañón, un ábside semicircular y una torre separada del cuerpo principal, comunicada mediante un estrecho pasadizo abovedado.

Otro de sus elementos característicos es la galería porticada, construida en una etapa posterior. Desde el entorno del templo, situado en una zona elevada, se obtienen buenas vistas de los tejados y las construcciones tradicionales del pueblo.

Sepúlveda conserva otros ejemplos destacados del románico, como la iglesia de Nuestra Señora de la Peña, del siglo XII, y la de los Santos Justo y Pastor, levantada entre los siglos XII y XIII y convertida actualmente en el Museo de los Fueros.

La primera tiene un atractivo añadido para quienes buscan disfrutar del paisaje. Detrás del santuario se encuentra un mirador desde el que pueden contemplarse las primeras hoces excavadas por el río Duratón.

Las Hoces del Duratón

Uno de los grandes atractivos de visitar Sepúlveda es su proximidad al Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, un espacio protegido donde el río ha excavado profundos cañones entre paredes de roca caliza.

El paisaje está formado por grandes cortados rocosos, vegetación junto al cauce y zonas elevadas desde las que se puede observar el recorrido del río. También constituye un importante refugio para el buitre leonado, una de las especies más características del parque.

Para quienes prefieren descubrir el entorno caminando, una de las opciones es la Senda de los Dos Ríos, un recorrido que parte del casco histórico y permite conocer algunos de los paisajes naturales próximos a la villa.

El itinerario pasa por la puerta de la Fuerza, desciende por una antigua calzada y atraviesa diferentes rincones del valle, con vistas a las paredes rocosas y al curso del Duratón.

Otra excursión recomendable es visitar la ermita de San Frutos, situada sobre uno de los meandros más conocidos del parque natural. Se puede llegar a pie desde el aparcamiento habilitado, mediante un sendero de unos quince minutos de ida.

Su ubicación, rodeada por los impresionantes cortados del cañón, la convierte en uno de los lugares más fotografiados de la provincia de Segovia y en una parada especialmente atractiva para completar una escapada de fin de semana.

La catedral del lechazo

Después de recorrer sus calles y disfrutar del entorno natural, la gastronomía es otro de los grandes motivos para visitar Sepúlveda. La localidad es especialmente conocida por su lechazo asado en horno de leña, una receta tradicional que le ha valido el sobrenombre de la catedral del lechazo.

Este plato forma parte de la identidad gastronómica de la zona y se sirve en numerosos restaurantes y asadores del municipio. Su elaboración destaca por utilizar pocos ingredientes y respetar el sabor de la carne.

La receta tradicional se prepara con cordero lechal, preferentemente de raza churra, alimentado con leche materna durante sus primeras semanas de vida. La carne se corta en cuartos y se coloca en cazuelas de barro.

Después se introduce en el horno de leña, donde se cocina lentamente hasta conseguir una piel dorada y crujiente y un interior tierno y jugoso. La preparación suele llevar agua y sal, aunque algunos asadores incorporan una pequeña cantidad de manteca.

El control de la temperatura y el tiempo de cocción resultan fundamentales para conseguir el punto adecuado. El objetivo es que la carne conserve sus jugos y pueda separarse fácilmente del hueso.

La experiencia gastronómica suele completarse con una ensalada de lechuga y tomate, pan de hogaza y vino de la Ribera del Duero. También se pueden encontrar otros platos tradicionales de la cocina castellana, como la sopa castellana y los embutidos de la zona.

La cercanía de Sepúlveda a Madrid y Segovia permite organizar una excursión de un día, aunque pasar un fin de semana ofrece más tiempo para recorrer su casco histórico, conocer las Hoces del Duratón y disfrutar de una comida en alguno de sus asadores tradicionales.