Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, ha demostrado en distintas ocasiones su especial vínculo con Galicia. En sus redes sociales ha publicado en varias ocasiones fotografías de sus escapadas a Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo.

El padre del futbolista, reciente campeón del mundo con la selección española y reconocido recientemente como el mejor futbolista del mundo menor de 21 años, aprovecha sus visitas a tierras gallegas para recorrer esta localidad, considerada una de las principales puertas de acceso a la Ribeira Sacra.

Con cerca de 19.000 habitantes, Monforte reúne patrimonio histórico, paisajes naturales y una rica tradición gastronómica. Su casco antiguo conserva buena parte de su pasado medieval y fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1973.

Recorrer sus calles es una forma de viajar por diferentes épocas, ya que la ciudad todavía mantiene vestigios de su historia romana, medieval y de los siglos posteriores.

Uno de sus lugares más emblemáticos es el Puente Viejo, que cruza el río Cabe y forma parte de las estampas más características de Monforte, un agradable recorrido junto al río que permite disfrutar de espacios verdes y contemplar algunos de los edificios históricos de la localidad.

Además, existe la posibilidad de descubrir esta parte de Monforte desde el agua, gracias a las pequeñas embarcaciones que se pueden alquilar para navegar por el río.

Una fortaleza y un palacio

El monte de San Vicente alberga el conjunto monumental alrededor del cual comenzó a desarrollarse la ciudad. Su elemento más destacado es la Torre del Homenaje, principal testimonio del antiguo castillo medieval y uno de los símbolos de Monforte.

Actualmente, su interior acoge un espacio expositivo y permite subir hasta las almenas. Desde allí se obtienen unas magníficas vistas del valle de Lemos y del paisaje que rodea esta parte de la Ribeira Sacra.

Junto a la fortaleza aparecen otros dos edificios de gran valor histórico: el Palacio de los Condes de Lemos, del siglo XVI y reconstruido tras un incendio en el XVII, y el Monasterio de San Vicente do Pino, cuyos orígenes se sitúan en el siglo X.

En la actualidad, parte de este conjunto histórico alberga el Parador de Turismo de Monforte de Lemos, un alojamiento que permite disfrutar de la arquitectura monumental de la ciudad.

El escorial gallego

Otra de las grandes joyas arquitectónicas de Monforte es el Colegio de Nuestra Señora de la Antigua. Su aspecto monumental y sus elementos herrerianos explican que sea conocido popularmente como el Escorial gallego.

Su construcción comenzó a finales del siglo XVI por iniciativa del cardenal Rodrigo de Castro. El conjunto conserva una iglesia, un amplio claustro y una importante colección artística con obras de El Grecoy Andrea del Sarto.

Vista superior de la fachada principal, cúpula y campanario del Colegio de Nuestra Señora de la Antigua. iStock

Entre los detalles más sorprendentes del edificio también figuran su gran escalera de piedra y un elaborado retablo de madera de nogal, dos de los elementos que más destacan durante el recorrido.

Pero Monforte ofrece mucho más que monumentos. Su ubicación la convierte en un excelente punto de partida para explorar la Ribeira Sacra, conocida por sus viñedos escalonados y por la denominada viticultura heroica.

Antigua torre de defensa en Monforte de Lemos. iStock

Para descubrir esta tradición vinícola, una de las mejores paradas es el Centro do Viño. Sus exposiciones y actividades permiten conocer las cinco subzonas de la denominación de origen Ribeira Sacra y participar en catas.

La cocina local también merece una atención especial. Los vinos de la comarca acompañan a carnes gallegas, embutidos tradicionales, pescados de río y recetas tan representativas como el pulpo.

Qué visitar cerca

A poca distancia del centro se puede visitar el Pazo de Tor, una residencia señorial del siglo XVIII construida sobre un antiguo asentamiento medieval. Sus estancias conservan numerosos muebles originales y muestran cómo era la vida de la nobleza gallega.

La escapada también puede continuar por otros rincones de la Ribeira Sacra. Sus miradores, senderos y paseos en barco por los cañones del Sil permiten descubrir algunos de los paisajes más impresionantes del interior de Galicia

No sorprende que Mounir Nasraoui regrese con frecuencia a Monforte de Lemos durante sus viajes a Galicia. Entre monumentos medievales, paisajes junto al río y una arraigada cultura del vino, esta localidad lucense reúne numerosos motivos para volver.