Las primeras luces de Navidad ya empiezan a transformar las calles de algunas ciudades españolas. Aunque todavía quedan varias semanas para diciembre, los preparativos de los mercadillos, las atracciones y los grandes árboles iluminados anuncian la llegada de una de las épocas más esperadas del año.

Y si hay una ciudad que se ha convertido en todo un referente de estas celebraciones, esa es Vigo. La localidad gallega lleva años sorprendiendo con sus espectaculares decoraciones navideñas, que atraen a miles de visitantes dispuestos a disfrutar de sus calles iluminadas.

Este 2026, uno de sus principales atractivos volverá a ser el Cíes Market, un mercado navideño que abrirá en noviembre y reunirá puestos de gastronomía, artesanía, dulces y regalos en un ambiente inspirado en las tradicionales ferias europeas.

La gran novedad de esta edición será su ubicación. Después de varios años instalado en la Alameda, el mercadillo se trasladará a la plaza exterior del centro comercial Vialia, junto a la estación de tren de Vigo-Urzáiz.

Un cambio que permitirá reunir en un mismo entorno diferentes propuestas navideñas, desde las casetas de madera a una noria gigante y las atracciones infantiles.

Un mercadillo lleno de sabores

Uno de los grandes atractivos del Cíes Market es su amplia oferta gastronómica. Sus casetas permiten disfrutar de un recorrido entre sabores tradicionales gallegos y propuestas de cocina internacional.

Entre los productos habituales destacan el pulpo, los mejillones, las croquetas, el jamón asado y los quesos, además de hamburguesas, pizzas, tacos y otras especialidades.

Tampoco faltará uno de los clásicos de los mercados navideños europeos: el vino caliente, una bebida especialmente popular durante las tardes más frías.

Los amantes del dulce encontrarán opciones como churros, crepes, gofres, turrones, garrapiñadas y fruta bañada en chocolate. La artesanía también tendrá su espacio, con puestos dedicados a la bisutería, los objetos decorativos, las piezas de madera y los pequeños regalos navideños.

Aunque todavía no se ha confirmado el número exacto de casetas de 2026, en ediciones anteriores el mercado ha reunido varias decenas de establecimientos.

Miles de luces

La Navidad de Vigo no se entendería sin sus grandes instalaciones luminosas. Y es que este año la iluminación volverá a ser una de las grandes protagonistas de la Navidad viguesa.

El Ayuntamiento ha anunciado la instalación de unos 13 millones de luces LED repartidas por 500 calles y plazas, alrededor de 40 más que el año pasado.

Además, ya se conoce una de las fechas más esperadas por vecinos y visitantes. El 14 de noviembre será el encendido oficial de las luces navideñas, el momento en el que Vigo dará el pistoletazo de salida a su temporada más especial.

Las entradas del centro comercial también se están decorando con cortinas de luces que descienden hacia la calle, creando una atmósfera festiva antes incluso de que comience oficialmente la campaña.

Sin embargo, uno de los grandes símbolos de la Navidad viguesa continúa siendo el árbol monumental de Porta do Sol, una instalación que en anteriores ediciones ha alcanzado los 45 metros de altura.

Este espectacular árbol, acompañado de miles de luces, se ha convertido en uno de los lugares más fotografiados de Vigo durante las fiestas.

Qué visitar en Vigo

Más allá del mercadillo, Vigo ofrece numerosos rincones que merecen una visita durante una escapada navideña. Uno de los lugares imprescindibles es Porta do Sol, donde se concentra buena parte del ambiente festivo y desde donde se puede continuar el paseo por las calles comerciales del centro.

También merece la pena recorrer la calle del Príncipe, una de las principales vías peatonales de la ciudad, que durante estas fechas se llena de iluminación y decoración navideña.

Decoración navideña en Vigo. iStock

Desde Vialia se puede llegar caminando hasta esta zona en unos 15 minutos, lo que permite combinar fácilmente ambos espacios. Otro de los rincones más interesantes es el Casco Vello, donde las pequeñas plazas, las calles empedradas y las tabernas tradicionales conservan parte de la esencia marinera de Vigo.

Y para quienes quieran disfrutar de las vistas, el monte de O Castro ofrece una de las mejores panorámicas de la ciudad, con la ría y las islas Cíes en el horizonte.

Así, el Cíes Market se presenta como una buena excusa para descubrir Vigo en una de sus épocas más especiales, entre puestos de comida, atracciones y calles que comienzan a brillar con la llegada de la Navidad.