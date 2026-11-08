Entre montañas que parecen tocar el cielo, ríos que atraviesan calles de piedra y antiguas casonas señoriales se esconde uno de los pueblos más bonitos de Cantabria. Un destino que conserva buena parte de su pasado medieval y que durante otoño, adquiere un encanto especial.

Se encuentra en pleno corazón de la comarca de Liébana, una de las zonas más espectaculares del norte de España. Su ubicación, rodeada por los Picos de Europa, permite combinar una escapada cultural con rutas de senderismo, miradores y una gastronomía profundamente ligada a la montaña.

Hablamos de Potes, una pequeña localidad cántabra que destaca por sus puentes históricos, sus callejuelas empedradas y sus construcciones tradicionales. Un pueblo que invita a dejar el coche aparcado y descubrir sus rincones sin ninguna prisa.

Su casco histórico está declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto Histórico, una protección que reconoce el valor de su arquitectura y el trazado de sus calles.

Pero Potes también es conocido por su gastronomía. Aquí se prepara uno de los platos más representativos de Cantabria, el cocido lebaniego, una receta tradicional que se ha convertido en uno de los grandes motivos para visitar la comarca.

Casco histórico medieval

Una de las mejores formas de descubrir Potes es recorrer a pie su casco antiguo, donde las casas de piedra, los balcones de madera y las estrechas calles conservan la esencia de una villa medieval.

Su ubicación en la confluencia de los ríos Deva y Quiviesa ha marcado la historia del municipio, conocido también como la villa de los puentes y de las torres.

Potes. iStock

Precisamente, algunos de sus rincones más fotografiados son los pequeños puentes de piedra que permiten cruzar el río mientras se contemplan las viviendas tradicionales que se asoman al agua.

El paseo puede comenzar en la plaza del Capitán Palacios, uno de los puntos de encuentro de la localidad y continuar por las calles del barrio de la Solana, donde aparecen algunos de los rincones que recuerdan la importancia que tuvo Potes durante la Edad Media.

La Torre del Infantado

Uno de los monumentos más representativos de Potes es la Torre del Infantado, una imponente construcción medieval que se alza en pleno centro de la localidad. Levantada entre los siglos XIV y XV, esta fortificación está vinculada a las antiguas disputas señoriales que marcaron la historia de Liébana.

Su estructura de piedra, coronada por almenas, la convierte en uno de los edificios más reconocibles del municipio y en una parada imprescindible durante el recorrido.

Puente de Potes. iStock

Actualmente, su interior funciona como espacio expositivo y cultural. Desde su parte superior se pueden contemplar bonitas panorámicas de los tejados de Potes y las montañas que rodean la villa.

Otro de los edificios históricos destacados es la Torre de Orejón de la Lama, que conserva elementos de la arquitectura señorial de la comarca. El recorrido también permite acercarse a la iglesia de San Vicente, un conjunto religioso que refleja distintas etapas de la historia de la localidad.

El cocido lebaniego

Si hay algo que no puede faltar durante una visita a Potes es sentarse a la mesa para probar su plato más tradicional. El cocido lebaniego es una de las grandes especialidades gastronómicas de Cantabria y se diferencia de otros cocidos españoles por utilizar garbanzos pequeños de la comarca, acompañados de berza, patatas y diferentes carnes.

Entre sus ingredientes habituales aparecen el chorizo, la morcilla, el tocino y la carne de cerdo, además del relleno, una preparación elaborada con pan, huevo y otros ingredientes que aporta un sabor muy característico.

Tradicionalmente, este plato se sirve en varios vuelcos, comenzando por la sopa y continuando con los garbanzos, las verduras y las carnes.

Los restaurantes de Potes ofrecen la oportunidad de probar esta receta, especialmente apetecible durante los meses más fríos, cuando las temperaturas de montaña invitan a disfrutar de una comida contundente.

La gastronomía local también incluye los quesos de Liébana, la miel y el tradicional orujo, un aguardiente cuya elaboración forma parte de la identidad de la comarca.

Entre montañas y naturaleza

Más allá de sus calles medievales, uno de los grandes atractivos de Potes es su entorno natural. La localidad se encuentra a las puertas del Parque Nacional de los Picos de Europa, lo que la convierte en un punto de partida para numerosas excursiones.

Una de las visitas más recomendables es el monasterio de Santo Toribio de Liébana, situado a pocos kilómetros del centro y conocido por custodiar una importante reliquia de la cruz de Cristo.

Monasterio de Santo Toribio de Líebana. iStock

El monasterio es uno de los grandes lugares de peregrinación del cristianismo y forma parte de la historia religiosa de Cantabria.

También merece la pena acercarse a Mogrovejo, un pequeño pueblo de arquitectura tradicional que conserva una torre medieval y ofrece espectaculares vistas de las montañas.

Qué visitar cerca

Para quienes quieran dedicar más tiempo a la naturaleza, una de las excursiones más populares es la subida a Fuente Dé, situada a unos 23 kilómetros de Potes.

Su famoso teleférico permite salvar un desnivel de más de 700 metros y alcanzar un mirador desde el que se contemplan algunas de las panorámicas más impresionantes de los Picos de Europa.

Otra opción es recorrer el desfiladero de La Hermida, una espectacular garganta excavada por el río Deva entre enormes paredes de roca, que constituye uno de los accesos más conocidos a la comarca de Liébana.

Así, Potes reúne en una misma escapada algunos de los grandes atractivos del norte de España: patrimonio medieval, paisajes de montaña y una gastronomía que conserva los sabores de toda la vida.