Las tartas de queso tienen una cita en Barcelona del 13 al 15 de noviembre. El Cheesy Fest celebra su sexta edición en L’Estació Espai Gastronòmic con un apartado dedicado a este postre, propuestas para acompañarlo con cócteles y música durante el fin de semana.

El encuentro reúne recetas dulces y saladas elaboradas con queso, aunque quienes acudan buscando una cheesecake encontrarán una oferta específica. La organización anuncia distintas versiones de este postre entre las propuestas gastronómicas del recinto.

Uno de los nombres confirmados es La Fundente, cuyas tartas podrán combinarse con los cócteles de BN Grup. Este maridaje forma parte del programa publicado por el festival, que todavía no detalla los sabores ni las variedades que se servirán.

La visita puede encajar como una parada para merendar durante una escapada a Barcelona. El viernes, la feria abre por la tarde, mientras que el sábado y el domingo recibe al público desde el mediodía.

El escenario es la Estació de França, en la avenida del Marquès de l’Argentera, 6-8. Junto al Born y cerca del parque de la Ciutadella, permite completar el plan gastronómico con un paseo por esta parte de la ciudad.

Tartas y cócteles

La propuesta de La Fundente da a las tartas un espacio propio dentro de un festival que también permite probar quesos de diferentes procedencias. La combinación con cócteles ofrece una alternativa a las catas de vino y queso, que se organizan como una actividad independiente.

Por ahora, la información oficial no concreta cuántas tartas diferentes habrá ni publica una relación completa de los obradores participantes. Tampoco anuncia un concurso de cheesecakes, por lo que la cita se plantea como una feria para degustar, sin una competición entre pastelerías.

Cartel del Cheesy Fest, que se celebra del 13 al 15 de noviembre en Barcelona. E.E.

Para quienes quieran comer antes del postre, la oferta salada incluye hamburguesas, bikinis y tequeños, junto a variedades de queso españolas, suizas e inglesas. Estas propuestas comparten recinto con el apartado dulce.

La música acompaña las tres jornadas. El programa combina sesiones de DJ y actuaciones de jazz y blues, además de actividades de improvisación durante el sábado.

Las entradas generales se anuncian desde 3 euros e incluyen el acceso al festival. Conviene distinguirlas de la modalidad Gourmet, que incorpora una tapa de queso, y de la entrada con cata de vinos y quesos. El acceso básico no se anuncia con una porción de tarta incluida.

Según la web oficial, el horario será de 18:00 a 00:00 el viernes, de 12:00 a 00:00 el sábado y de 12:00 a 22:00 el domingo. Algunas plataformas de venta sitúan el cierre dominical a las 18:00, así que conviene comprobarlo al reservar.

Un paseo por el Born

El festival queda junto a un barrio que permite organizar el resto del día a pie. Una opción es recorrer el passeig del Born, entre el antiguo mercado y Santa Maria del Mar, antes de acercarse a probar las tartas.

El paseo conserva edificios y huellas de su pasado medieval entre terrazas y comercios. La basílica, uno de los grandes ejemplos del gótico catalán, puede incorporarse al recorrido sin alejarse de la zona del festival.

Quienes prefieran un paseo al aire libre pueden dirigirse al cercano parque de la Ciutadella. Sus caminos arbolados, el lago y la cascada monumental permiten ampliar la escapada antes o después de la visita gastronómica.

Para llegar en metro, una de las paradas próximas es Barceloneta, de la línea 4. La entrada al espacio gastronómico se encuentra en la puerta de la cafetería de la Estació de França.

La feria está abierta a todas las edades y el recinto principal es accesible para personas con movilidad reducida. Las catas se celebran en la planta superior, que no dispone de acceso adaptado.