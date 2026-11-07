Siempre es buen momento para acudir a buenos restaurantes en los que se cuida al máximo cada detalle, tanto el servicio como la cocina.

Al igual que José María Aznar, Mariano Rajoy ha frecuentado algunos de los restaurantes más conocidos de Madrid. Entre ellos figura Filandón, especializado en pescados a la parrilla.

El restaurante está situado junto a El Pardo, en un entorno donde la cocina a la brasa y el producto protagonizan la propuesta.

El establecimiento está en la carretera que une Fuencarral con El Pardo y cuenta con más de 7.000 metros cuadrados de espacios verdes. Los comedores de aire rústico y las terrazas forman parte de su propuesta, alejada de los locales del centro.

Filandón pertenece al grupo Pescaderías Coruñesas, del que también forman parte O’Pazo y El Pescador. Su vinculación con el pescado se aprecia en una carta que dedica un apartado propio a las especies del mar y otro a los mariscos.

A fuego lento

La cocina a la parrilla y una carta con platos tradicionales son dos de las señas de identidad del establecimiento.

La carta del Filandón comienza con un apartado de pucheros a fuego lento que incluye callos, chipirones de anzuelo en su tinta y arroz con almejas de Carril.

Restaurante Filandón. Guía Repsol

El apartado de entrantes y productos de la huerta incluye las croquetas de carabinero o jamón ibérico, el bikini de carpaccio de chuleta a la brasa, el salpicón de marisco, los puerros a la brasa con salsa romescu y la ensalada de pimientos del Bierzo con ventresca.

Bajo el lema "Nuestra pasión: el mar", el restaurante reúne su oferta de pescados, entre los que figura el besugo de la pinta. Los pescados a la parrilla se sirven terminados con ajo y guindilla, salvo que el cliente indique lo contrario.

La merluza de anzuelo se ofrece en cogote, cola o bocaditos. Completan la selección el rodaballo, el lenguado Evaristo para dos personas y las cocochas de merluza a la parrilla o al pilpil. Entre los mariscos figuran las ostras de Belon, la gamba gorda y el bogavante gallego a la parrilla.

El besugo de la pinta y el rodaballo cuestan 38 euros por ración, mientras que la merluza de anzuelo se sitúa en 29,50 euros. El lenguado Evaristo, que se prepara para dos comensales, tiene un precio de 39,50 euros por persona.

El pescado del Filandón, de lo más demandado. Restaurantes de España

La oferta de carnes incluye solomillo a la parrilla, chuleta de vaca vieja y chuleta de wagyu de pasto para un mínimo de dos personas. También aparece una hamburguesa de buey que la propia carta presenta como una propuesta "para comer con las manos", a 19 euros.

Entre los postres figuran el flan de huevo, la cuajada de leche de oveja y el cubo de helado artesano Filandón, disponible en formatos para dos o cuatro personas.