Una jornada entre jardines y edificios históricos puede terminar sobre una pista de hielo. Es la combinación que propone Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla, donde Navidad Park reúne atracciones y puestos de comida durante las fiestas.

El parque se instala en el aparcamiento del recinto ferial, en la avenida de España. En su última edición ocupó más de 10.000 metros cuadrados, con una oferta de ocio que permite dedicar varias horas a la visita.

La agenda cultural Agenda Local anuncia su próxima apertura para el 20 de noviembre de 2026 y el cierre para el 6 de enero de 2027. Estas fechas figuran en su ficha del evento, aunque todavía falta la confirmación del calendario por parte del Ayuntamiento.

La escapada puede comenzar antes de llegar a las atracciones. Dos Hermanas conserva jardines y antiguas residencias que permiten organizar un recorrido por la ciudad y reservar la tarde para el recinto navideño.

Hielo y atracciones

La pista de hielo natural de 400 metros cuadrados fue uno de los principales reclamos de la pasada edición. A ella se sumaron el tobogán gigante y el Trineo Encantado, una montaña rusa de ambientación navideña.

El tobogán, conocido como tubing, permite descender por una pendiente sobre un flotador. Es una propuesta diferente al patinaje y forma parte de las instalaciones más reconocibles del parque.

La programación anterior también incluyó coches de choque infantiles, un carrusel y atracciones como el jumping, el toro mecánico y los ponis mecánicos. Las camas multijuegos y las casetas de entretenimiento completaron la oferta familiar.

Para la próxima convocatoria, la ficha de Agenda Local anuncia más de 50 experiencias y propuestas de ocio, entre las que vuelve a mencionar la pista de hielo, el Trineo Encantado y el tobogán gigante.

La cifra engloba distintas actividades del recinto y no equivale necesariamente a 50 atracciones mecánicas. La agenda también recoge puestos de comida y dulces, junto con iluminación y música navideña.

Comer en el recinto

Las churrerías y los puestos de dulces forman parte del ambiente de feria de Navidad Park. En ediciones anteriores, la oferta ha incluido gofres, buñuelos y algodón de azúcar, además de las atracciones y las casetas de juegos.

Estos espacios permiten hacer una pausa durante la visita y organizar la jornada sin encadenar actividades. El parque combina así las instalaciones de movimiento con zonas en las que pasear o detenerse a tomar algo.

El acceso al recinto ha sido libre, con pago por separado de las atracciones y las consumiciones. Para la edición de 2026, los precios y las posibles promociones deberán consultarse cuando se publique la información definitiva.

Jardines y palacetes

Para completar la escapada, una de las paradas es el parque de la Alquería del Pilar. Sus paseos arbolados y sus zonas infantiles ofrecen un plan al aire libre que puede combinarse con la visita al recinto navideño.

El parque cuenta con un pequeño lago y un pabellón de estilo oriental. También dispone de merendero, cafetería y espacios deportivos, además del auditorio municipal Los del Río, construido sobre una antigua cantera.

Su historia está vinculada a los poetas Antonia Díaz y José Lamarque de Novoa, propietarios de una de las fincas que dieron origen al actual jardín municipal. Allí reunieron arquitectura y vegetación en un espacio ligado a la vida cultural sevillana del siglo XIX.

La oficina de turismo incluye este entorno en su ruta por la Dos Hermanas romántica, centrada en antiguas casas y jardines. El itinerario permite acercarse a un patrimonio menos conocido que las grandes visitas de la capital sevillana.

El recorrido puede ampliarse hacia la Huerta de la Princesa y la Casa del Arte. Ambos espacios conservan edificios rodeados de jardines y ayudan a conocer la historia de las residencias que se levantaron en la ciudad entre finales del siglo XIX y principios del XX.

Fechas y ubicación

La ubicación habitual de Navidad Park es el aparcamiento de la avenida de España, junto al recinto ferial de Dos Hermanas. Es el emplazamiento que recogió el Ayuntamiento para la pasada convocatoria.

Agenda Local sitúa la próxima edición entre el 20 de noviembre y el 6 de enero. Los horarios de apertura de 2026 y las condiciones de acceso quedan pendientes de confirmación oficial.