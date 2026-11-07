Pocos productos representan tan bien la gastronomía española como el jamón ibérico. Su sabor, su elaboración artesanal y la tradición que existe detrás de cada pieza lo han convertido en uno de los grandes protagonistas de las ferias gastronómicas de nuestro país.

Y si hay un lugar donde este producto forma parte de la identidad de sus habitantes, ese es el norte de Córdoba. Una comarca de extensas dehesas y encinas centenarias que durante siglos ha estado vinculada a la cría de cerdo ibérico.

Precisamente aquí, en Villanueva de Córdoba, se celebrará del 5 al 8 de noviembre la XXVI Feria del Jamón de Bellota 100 % Ibérico DOP Los Pedroches, una de las grandes citas gastronómicas del otoño andaluz.

Durante cuatro días, la localidad reunirá a productores, profesionales y visitantes con una programación que incluye degustaciones, concursos de cortadores, catas, maridajes y actuaciones musicales.

La zona de degustación abrirá del viernes 6 al domingo 8 de noviembre, mientras que las actividades profesionales y culturales comenzarán un día antes.

El mejor jamón ibérico

Uno de los grandes atractivos de esta celebración es la oportunidad de descubrir el Jamón de Bellota 100% Ibérico DOP Los Pedroches, un producto estrechamente ligado a las dehesas del norte de Córdoba.

Su elaboración parte de cerdos de raza 100 % ibérica que, durante la montanera, aprovechan las bellotas y los recursos naturales de este paisaje de encinas.

El viernes 6 de noviembre, a las 10:30 horas, se celebrará el Concurso al Mejor Jamón de Bellota, donde diferentes piezas competirán por uno de los reconocimientos más importantes de la feria.

Ese mismo día tendrá lugar la subasta del jamón ganador de la Encina de Oro, además del primer Concurso Provincial al Mejor Cortador, previsto para las 19:00 horas.

El domingo 8 llegará otra de las grandes citas, el Concurso Nacional de Cortadores, en el que los participantes demostrarán su precisión y habilidad con el cuchillo.

Degustaciones y maridajes

Pero no hace falta ser un experto para disfrutar de esta feria. Los visitantes también encontrarán espacios donde acercarse a los sabores y particularidades del jamón ibérico.

Uno de ellos será el Túnel del Jamón, instalado en el Pabellón Polideportivo y abierto durante las cuatro jornadas del evento.

La programación incluirá catas comparativas, degustaciones a ciegas y maridajes con vinos de diferentes denominaciones de origen.

Entre las propuestas destacan las combinaciones de jamón ibérico con vinos de Rías Baixas y Bodegas Pérez Barquero, además de una experiencia gastronómica con cerveza Estrella Galicia.

El sábado 7 de noviembre también habrá una demostración de cocina en directo a cargo del chef Carlos Fernández, del restaurante Káram Bistró.

Algunas de estas actividades requieren inscripción previa, por lo que conviene consultar la disponibilidad antes de organizar la visita.

Música y actividades

La feria también reservará un espacio importante para el entretenimiento, con actuaciones musicales que acompañarán las jornadas gastronómicas.

El viernes 6 destaca el concierto gratuito de Los Aslándticos, previsto para las 23:00 horas, además de las actuaciones de Rafa del Calli, Inocentes y la Charanga Pata Negra.

El sábado será el turno del grupo folk Jara y Granito y DJ Valdi, mientras que el domingo actuarán el pianista Alberto de Paz y Gata Brass Band.

Quienes prefieran disfrutar de la naturaleza podrán participar el sábado en la Ruta de la Dehesa y del Olivar, un recorrido de unos ocho kilómetros que incluye desayuno molinero, visitas y degustación de jamón.

La actividad cuesta ocho euros y dispone de plazas limitadas. También se celebrará el escape room «Guardianes de la Dehesa», una propuesta para conocer mejor este ecosistema.

Qué visitar

La feria también es una buena oportunidad para descubrir Villanueva de Córdoba, un municipio de la comarca de Los Pedroches que conserva una arquitectura tradicional marcada por el uso del granito.

Uno de sus edificios más representativos es la iglesia de San Miguel Arcángel, situada en el centro de la localidad y reconocible por su imponente torre.

De hecho, el domingo 8 de noviembre se organizarán visitas para subir a ella y contemplar las vistas del municipio. La actividad requiere reserva previa.

También merece la pena recorrer la plaza de España y las calles del casco urbano, donde todavía pueden encontrarse construcciones tradicionales que recuerdan el pasado rural de la localidad.

Una escapada entre encinas

Más allá del pueblo, el paisaje de Los Pedroches ofrece una de las mayores extensiones de dehesa de Andalucía, con caminos que atraviesan encinares y explotaciones ganaderas.

Para quienes dispongan de más tiempo, la cercana localidad de Pozoblanco permite continuar la ruta por la comarca y descubrir otros rincones de su patrimonio y gastronomía.