Las murallas que suben por la montaña y las casas rojizas de Albarracín forman una de las imágenes más reconocibles de Teruel. Sus calles en cuesta invitan a recorrer el casco histórico a pie, mientras que el río Guadalaviar y los cercanos Pinares de Rodeno permiten alargar la visita por la sierra.

Este otoño, la localidad tiene otro motivo para atraer miradas: participa en el concurso navideño «Juntos Brillamos Más» de Ferrero Rocher. Su primera rival es Daroca, en Zaragoza, con la que se disputa el pase a la siguiente fase como representante de Aragón.

La candidatura sirve de ocasión para organizar una escapada antes de Navidad. El recorrido puede combinar los monumentos del centro con un paseo junto al río y una salida a los paisajes de arenisca rojiza que se extienden por los alrededores.

Rumbo a Navidad

El certamen celebra en 2026 su decimotercera edición y amplía la participación a 34 municipios, dos por cada comunidad autónoma. La competición comienza con 17 duelos regionales, resueltos mediante votación popular.

En esta primera ronda, quienes quieran apoyar a Albarracín pueden votar a través de la web de Ferrero Rocher hasta el 8 de noviembre a las 23:59 horas. El resultado determinará cuál de las dos localidades aragonesas continúa en el concurso.

La campaña se desarrolla en cuatro fases de votación y el ganador se anunciará el 14 de diciembre. El premio consiste en una iluminación navideña especial para el municipio elegido; por ahora, Albarracín es uno de los candidatos.

Qué ver

Albarracín fue la primera ciudad de Aragón declarada conjunto monumental, en 1961. Su casco antiguo, protegido como Bien de Interés Cultural, conserva un trazado condicionado por el relieve, con calles estrechas y edificios que aprovechan los desniveles del terreno.

La localidad ocupa un promontorio rodeado por un meandro del Guadalaviar. Sobre él se agrupan las viviendas, con fachadas revestidas de yeso rojizo, entramados de madera y tejados que dibujan un caserío escalonado.

La Plaza Mayor, donde se encuentra el Ayuntamiento, permite comenzar el recorrido por el centro. Desde allí, las calles conducen hacia casas señoriales y rincones en los que los aleros de madera casi se tocan sobre el paso del visitante.

Entre las paradas está la Casa de la Julianeta, junto al Portal de Molina. Su forma irregular y su adaptación al terreno la han convertido en uno de los edificios más reconocibles del pueblo.

La visita continúa hacia la Catedral del Salvador y el Palacio Episcopal. A su alrededor se concentra una parte del patrimonio religioso de Albarracín, que puede conocerse mediante las visitas que coordina la Fundación Santa María de Albarracín.

Por encima de los tejados sobresalen las murallas, que ascienden por la ladera y conservan restos de distintas etapas medievales. Acercarse a este recinto permite contemplar el caserío desde otra perspectiva y entender cómo se encaja entre la montaña y el río.

El entorno

Para completar la escapada, el paseo fluvial del Guadalaviar ofrece un recorrido junto al meandro que rodea Albarracín. Desde abajo cambia la vista del pueblo: las casas quedan sobre la roca y el cauce permite apreciar el desnivel sobre el que se levantó la localidad.

Otra salida lleva al Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno, que abarca parte de los términos de Albarracín, Bezas y Gea de Albarracín. Aquí, los pinos resineros crecen entre grandes formaciones de arenisca de tonos rojizos.

Este espacio conserva también abrigos con pinturas rupestres levantinas. La presencia de estos conjuntos permite combinar los recorridos por el monte con una visita al patrimonio prehistórico de la sierra.

Quienes prolonguen la estancia pueden acercarse a otros puntos de la comarca, como el nacimiento del Guadalaviar o los Ojos del Cabriel. En este último entorno se encuentra la cascada del Molino de San Pedro, otra de las visitas que recoge Turismo de Aragón para recorrer la sierra.