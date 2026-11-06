Hay pueblos que no necesitan demasiada decoración para trasladar a sus visitantes varios siglos atrás- Basta con recorrer sus calles empedradas, atravesar sus estrechos pasadizos y contemplar las casas de piedra que parecen surgir de la propia montaña.

Es el caso de Bocairent, uno de los rincones con más encanto del interior de Valencia, cuyo casco histórico conserva buena parte de su pasado medieval. Un escenario que este fin de semana se llenará de artesanía, gastronomía y espectáculos callejeros.

Los próximos 7 y 8 de noviembre, la localidad celebrará una nueva edición de su Fira y Mercado Medieval, una cita que transformará sus calles en un mercado de época con puestos de productos tradicionales y actividades para toda la familia.

La celebración coincidirá, además, con la Feria del Comercio, por lo que vecinos y visitantes podrán aprovechar la escapada para descubrir tanto las creaciones de los artesanos como los productos de los comerciantes locales.

Un mercado medieval

Uno de los grandes atractivos de esta feria es el lugar donde se celebra. El casco antiguo de Bocairent, declarado Conjunto Histórico-Artístico, conserva un entramado de callejuelas, escaleras y pasadizos que recuerdan su pasado medieval.

Durante el fin de semana, este escenario se llenará de puestos artesanales y productos gastronómicos, convirtiendo el paseo por el pueblo en una experiencia que combina historia y tradición.

Los visitantes podrán descubrir diferentes creaciones artesanales, conocer productos típicos y disfrutar del ambiente de un mercado inspirado en las antiguas ferias medievales.

Todo ello, en un municipio donde las fachadas de piedra y las calles empinadas parecen formar parte de la propia decoración del mercado.

Gastronomía y espectáculos

Pero la artesanía no será el único atractivo de la Fira y Mercado Medieval de Bocairent. La programación también incluirá espectáculos y animación de calle, que llevarán el ambiente festivo a diferentes rincones del casco histórico.

Las actividades estarán pensadas para públicos de todas las edades, por lo que la celebración se presenta como una alternativa para disfrutar en familia.

La gastronomía tendrá también su espacio, con puestos dedicados a productos tradicionales que permitirán hacer una pausa entre los diferentes recorridos.

Además, la coincidencia con la Feria del Comercio contribuirá a llenar de actividad las calles del municipio durante todo el fin de semana.

Excavado en la roca

Más allá de la feria, Bocairent es uno de esos destinos que merecen una visita por su patrimonio y su singular ubicación. Situado en las estribaciones de la Sierra de Mariola, su casco histórico conserva calles empedradas, viviendas tradicionales y construcciones que parecen adaptarse a la propia montaña.

Uno de sus mayores atractivos son las Covetes dels Moros, un conjunto de pequeñas cavidades artificiales excavadas en una pared rocosa, cuyo origen se sitúa probablemente en época andalusí.

Catedral de Bocairent. iStock

Estas cuevas, conectadas entre sí en distintos puntos, forman una de las imágenes más reconocibles de Bocairent y permiten descubrir una parte especialmente curiosa de su historia.

También merece una visita la iglesia de la Asunción, situada en la parte alta del casco antiguo, así como las antiguas fuentes y rincones que aparecen al recorrer sus calles.

Qué visitar cerca

La escapada puede completarse descubriendo el Parque Natural de la Sierra de Mariola, un espacio de montaña conocido por su riqueza botánica, sus fuentes y sus numerosas rutas de senderismo.

Uno de los lugares más interesantes es el nacimiento del río Vinalopó, donde el agua y la vegetación crean un paisaje especialmente atractivo para disfrutar de un paseo por la naturaleza.

Bocairent. iStock

También se puede visitar la Cava de Sant Blai, un antiguo depósito de nieve situado en las proximidades del casco urbano que recuerda la importancia del comercio de hielo en siglos pasados.

Para quienes dispongan de más tiempo, la cercana localidad de Banyeres de Mariola conserva un castillo medieval desde el que se contemplan bonitas panorámicas de las montañas.