Las casas de piedra con tejados inclinados y las calles empedradas son algunas de las señas de identidad de Isaba, uno de los pueblos más bonitos del Pirineo navarro. Esta pequeña localidad, de apenas 384 habitantes, se encuentra en el valle de Roncal, rodeada de montañas y extensos bosques de hayas y abetos.

Su ubicación, muy cerca de la frontera con Francia, permite organizar una escapada que combina paseos por el casco histórico, rutas de senderismo y gastronomía tradicional. Especialmente durante el otoño, cuando los bosques del entorno se llenan de tonos ocres y rojizos.

Isaba es uno de los siete municipios que forman el valle de Roncal, una comarca situada al noroeste de Navarra que conserva una marcada identidad cultural. Sus pueblos mantienen tradiciones propias y una arquitectura adaptada a los inviernos de montaña.

El río Esca atraviesa y acompaña parte del paisaje que rodea la localidad. Desde el propio pueblo parten diferentes caminos que permiten adentrarse en la naturaleza sin necesidad de realizar grandes desplazamientos.

Un pueblo de piedra

El casco histórico de Isaba conserva un entramado de calles estrechas, casas de piedra y balcones de madera que recuerdan su pasado como localidad ganadera y de montaña.

Sus viviendas tradicionales destacan por los tejados y calles estrechas, diseñados para facilitar la caída de la nieve durante los meses más fríos. Muchas conservan grandes portones, escudos familiares y detalles arquitectónicos propios del Pirineo.

Pueblo de Isaba. iStock

Uno de los principales monumentos es la iglesia de San Cipriano, un templo de origen medieval que presenta un aspecto fortificado y una imponente torre.

En su interior destaca un órgano barroco del siglo XVIII, mientras que su ubicación, entre las calles del casco antiguo, permite incluirla fácilmente en cualquier recorrido a pie por la localidad.

El paseo puede continuar por las pequeñas plazas y rincones del centro, donde todavía se aprecia la importancia que tuvieron la ganadería y los antiguos oficios en la vida cotidiana del valle.

El famoso queso de Roncal

La gastronomía es otro de los grandes atractivos de Isaba. Su producto más conocido es el queso de Roncal, elaborado tradicionalmente con leche cruda de oveja y protegido por una Denominación de Origen.

Este queso, de textura firme y sabor intenso, es uno de los grandes símbolos gastronómicos del Pirineo navarro. Su elaboración está estrechamente relacionada con la actividad pastoril que durante siglos ha marcado la economía del valle.

En los establecimientos de la zona también se pueden encontrar otros productos tradicionales, como embutidos, miel y diferentes elaboraciones artesanales.

Quienes prefieran sentarse a la mesa encontrarán platos propios de la cocina de montaña, entre ellos las migas de pastor, las carnes de cordero y los guisos preparados con productos locales.

La gastronomía puede servir como punto de partida para descubrir Isaba, aunque merece la pena reservar tiempo para recorrer sus alrededores y conocer los paisajes que han dado forma a sus tradiciones.

Bosques de hayas y abetos

Uno de los mayores atractivos naturales de Isaba es su proximidad a algunos de los bosques más espectaculares del Pirineo navarro.

A pocos kilómetros se encuentra el valle de Belagua, un paisaje de origen glaciar rodeado de montañas, praderas y extensas masas forestales que ofrece numerosas posibilidades para practicar senderismo.

Entre sus espacios más conocidos destaca la Reserva Natural de Aztaparreta, donde se conserva un bosque de hayas y abetos de gran valor ecológico.

Este enclave alberga uno de los bosques mejor conservados de Navarra, con árboles de gran tamaño y un entorno que apenas ha sufrido intervenciones humanas.

Pueblo de Isaba. iStock

También merece una visita la Selva de Belagua, un espacio forestal donde las hayas y los abetos forman parte de un paisaje especialmente atractivo durante el otoño.

Para recorrer estos parajes conviene elegir rutas señalizadas y consultar previamente las condiciones del terreno, ya que algunas zonas protegidas presentan restricciones de acceso.

Qué visitar cerca de Isaba

La escapada puede continuar por otros pueblos del valle de Roncal, como Uztárroz, Urzainqui o Roncal, que conservan calles tradicionales, casas señoriales y diferentes ejemplos de arquitectura pirenaica.

En Roncal se encuentra la Casa-Museo de Julián Gayarre, dedicada al célebre tenor navarro nacido en esta localidad. Otra opción es acercarse a la ermita de Nuestra Señora de Idoia, situada en las proximidades de Isaba y rodeada de un paisaje tranquilo que invita a disfrutar de un paseo.

Roncal Erronkari, en Navarra. iStock

Para quienes busquen vistas de montaña, el entorno del puerto de Belagua ofrece panorámicas del Pirineo y acceso a diferentes itinerarios naturales. En invierno, esta zona también es conocida por sus posibilidades para practicar esquí de fondo y otras actividades relacionadas con la nieve.

Así, Isaba permite disfrutar de una escapada que combina patrimonio, gastronomía y naturaleza. Un pequeño pueblo navarro donde las calles de piedra conducen a un paisaje de montañas y bosques que cambia de aspecto con cada estación.