Son muchos los personajes de la esfera pública, y sobre todo los políticos, los que suelen acudir a lugares apartados de las grandes ciudades para pasar unas jornadas de desconexión y tranquilidad.

Y hay muchos destinos para ello, ya que en muchos puntos de la geografía nacional emergen parajes, aldeas y pueblos en los que viven pocos habitantes y donde el contacto con la naturaleza es muy directo.

Las raíces paternas de Óscar Puente se encuentran en Galicia, concretamente en O Mazo, una pequeña aldea del municipio lucense de Sarria donde nació su padre. El propio político la describió en un mensaje en X al recordar sus orígenes familiares: "Mi padre nació en 1939 en una aldea de Lugo, en el sitio Do Mazo, en Sarria. 2 casas. Apenas fue a la escuela".

Un lugar muy ligado a Puente

O Mazo pertenece a la parroquia de Santalla de Arxemil, en el municipio de Sarria. Esta localidad lucense es uno de los puntos de partida más populares del Camino Francés hacia Santiago de Compostela.

Su padre emigró muy joven de O Mazo a Madrid y después se trasladó a Valladolid, donde nació Óscar Puente. El exministro conserva recuerdos de aquellas visitas familiares: "Se me viene a la cabeza la imagen de mi padre con el ganado y las fotos en el carro con mi tío Xulio".

Los puentes del Camino por Sarria. Follow the Camino

Pese a estar a escasos kilómetros de un pueblo importante como Sarria, este lugar es naturaleza pura: "Me imagino los carballos, los roxós, el chorizo, la lumbre... En definitiva, la vida del campo. Con su encanto y su sabor", admite con admiración Puente.

Sus vínculos familiares con Galicia se extienden también a A Mariña lucense. En una entrevista con La Voz de Galicia en 2024, explicó que parte de su familia vivía en Burela, San Pedro de Benquerencia y Foz.

Por último, Puente destaca el contraste de Galicia con la comunidad donde se ha desarrollado: "Para un hombre de Castilla, como yo, acostumbrado a la tierra llana y a los inmensos campos de trigo, resulta muy atractivo".

Qué ver y comer por Sarria

Uno de los principales atractivos de la zona es el Camino de Santiago. Desde Sarria quedan unos 114 kilómetros hasta la capital gallega, una distancia que permite completar el recorrido a pie en varias etapas y que convierte la villa en un punto de partida muy popular.

Esta comarca se caracteriza por amplios parajes repletos de 'subibajas' que hacen que andar sea un ejercicio para practicar a diario mientras se visita este idílico entorno.

Pulpo á feira. E.E.

En el entorno de Sarria, el municipio al que pertenece O Mazo, se puede visitar la iglesia de Santiago de Barbadelo. Este templo románico, construido en la segunda mitad del siglo XII y vinculado a un antiguo monasterio, se encuentra en el trazado del Camino Francés.

El pulpo á feira tiene un lugar destacado en la gastronomía de Sarria. Los días 6, 20 y 27 de cada mes se celebran sus ferias tradicionales, con mercadillo, ganado y puestos de pulpeiras en el Campo da Feira, situado en la Rúa da Mercede, en la parte alta de la villa.

El porco celta y la carne amparada por la IGP Ternera Gallega también forman parte de la oferta gastronómica de la zona, junto con los cocidos, los embutidos y las empanadas.

Por tanto, este enclave se convierte en un punto de unión entre naturaleza, patrimonio y gastronomía donde pasar unos días sin el ajetreo propio de las grandes urbes.