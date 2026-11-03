Uno de los platos que más abunda en las cartas de la mayoría de establecimientos de cocina española, tradicional o castiza, son los huevos rotos o estrellados, que pueden ir acompañados de morcilla, jamón o sin nada.

Como los clásicos nunca fallan, José Luis Martínez Almeida pocas veces se arriesga a la hora de escoger restaurante en el que comer junto a sus allegados o compañeros del mundo de la política.

Uno de sus lugares favoritos, y al que acude regularmente, es Casa Lucio, el emblemático destino de la Cava Baja que continúa abierto desde 1974 con Lucio Blázquez comandando cada servicio a sus 93 años.

Un lugar donde quedarse

Casa Lucio es mucho más que un restaurante, es un punto donde el tiempo se detiene y las sobremesas se alargan. Los comensales que acuden saben que aquí las prisas no son buenas, el servicio es atento y cada detalle se concibe como un lujo.

Su dueño y fundador comenzó a trabajar entre estas mismas paredes en plena posguerra con 12 años junto a doña Petra, quien fue su madre adoptiva en el Mesón del Segoviano, el restaurante que precedió a Casa Lucio y cuya dueña vendió al actual propietario hace 52 años.

Huevos estrellados de Casa Lucio. Alberto Escribano

Sus huevos estrellados son el plato que ha hecho del local un lugar de peregrinaje para locales y turistas. Las patatas no son ni finas ni gruesas, presentan una anchura perfecta para no deshacerse con facilidad a la hora de mezclar con los huevos vertidos sobre ellas, los cuales vienen ligeramente revueltos y con las yemas sin su forma original. Se sirve por 16,50 €.

Según el alcalde de la capital "a mí me gustan tal y como los hace Lucio. Es que yo creo que es una combinación imbatible", dejando claro que Madrid ya no se entendería sin los huevos estrellados de Casa Lucio.

Es más, un sinfín de famosos han pasado por sus salones a lo largo de las más de cinco décadas que lleva abierto. Del mundo del cine y de la televisión han acudido, por ejemplo, Will Smith, Eva Longoria y Andie MacDowell.

Pero la carta de Casa Lucio se expande mucho más allá de su plato icónico. Son famosos sus callos a la madrileña hechos como los de siempre, la panaché de verduras y sus embutidos como entrantes.

Interior clásico de Casa Lucio. Casa Lucio

Sus sopas son perfectas para coger temperatura en estos meses de frío junto a sus guisos del día: lentejas los lunes, fabada asturiana los martes y cocido madrileño los miércoles.

También posee una amplia oferta de pescados y carnes. Entre los más demandados se encuentran las cocochas, las gambas, el cochinillo asado y las albóndigas de ternera en salsa.

Su carta la cierra una selección de postres reconocibles para el gran público: natillas, arroz con leche, flan y un rescatado 'pan perdido' muy parecido a las torrijas.

Por tanto, Casa Lucio es un restaurante obligatorio para los amantes de esa cocina de antes y de los restaurantes anclados en el tiempo pero que no dejan de hacer bien las cosas día sí y día también.