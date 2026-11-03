España cuenta con numerosos pueblos que conservan su arquitectura tradicional y ofrecen paisajes ideales para una escapada. Algunos destacan por sus monumentos, mientras que otros han conseguido hacerse conocidos por su gastronomía y sus costumbres.

En la provincia de Salamanca se encuentra uno de estos destinos, una pequeña localidad de montaña donde el agua recorre las calles empedradas y las casas conservan unas curiosas puertas de madera que forman parte de su historia.

Su tradición chacinera, especialmente vinculada a la elaboración de embutidos, ha marcado durante siglos la vida de sus habitantes y hasta la distribución de sus viviendas.

El municipio también destaca por su entorno natural, rodeado de bosques y montañas, y por formar parte de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, que reconoce a localidades con un patrimonio especialmente bien conservado.

Se trata de Candelario, un pueblo situado en plena sierra de Béjar, a unos 77 kilómetros de Salamanca y a apenas cuatro kilómetros de la ciudad de Béjar.

Su casco antiguo fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1975 y conserva buena parte de la arquitectura serrana que lo convirtió en uno de los lugares más conocidos del sur de la provincia.

Sus calles estrechas, las balconadas de madera y los pequeños canales por los que desciende el agua de la montaña hacen de Candelario un destino especialmente atractivo para una escapada de fin de semana.

Casas serranas y embutidos

La historia de Candelario está estrechamente vinculada a la elaboración de embutidos, especialmente del chorizo. Durante generaciones, sus vecinos desarrollaron una importante actividad chacinera que llegó a condicionar la construcción de sus viviendas.

Las conocidas como casas chacineras no eran únicamente espacios residenciales. También se utilizaban para preparar, almacenar y curar los productos de la matanza, una actividad que durante siglos fue fundamental para la economía local.

Estas construcciones tradicionales solían distribuirse en tres plantas. La inferior estaba destinada a la preparación de la carne, mientras que la primera se reservaba para la vida familiar.

En la parte superior se encontraban los espacios de secado y curación de los embutidos, conocidos como sobraos, donde los productos se conservaban aprovechando las condiciones de la vivienda.

Su arquitectura también respondía al clima de la montaña. Los gruesos muros de piedra, los entramados de madera y los grandes aleros ayudaban a proteger las casas de las bajas temperaturas y las nevadas.

La fama de los embutidos de Candelario llegó incluso a la Corte. Según la tradición local, durante el reinado de Carlos IV, el monarca probó los productos elaborados por el chacinero José Rico, un episodio al que se atribuye parte de su popularidad.

Actualmente, la gastronomía continúa siendo uno de los principales atractivos de la localidad. En sus restaurantes y establecimientos tradicionales se pueden encontrar embutidos, hornazo y cocido de matanza, platos vinculados a la cocina serrana.

Qué ver en Candelario

Una de las mejores formas de descubrir Candelario es recorrer a pie su casco histórico. Sus calles empinadas y empedradas permiten contemplar numerosas viviendas tradicionales que conservan elementos arquitectónicos de varios siglos de antigüedad.

Entre los más característicos se encuentran las regaderas, pequeños canales de agua que descienden desde las zonas más altas hasta la parte inferior del municipio.

Vista de las calles y casas tradicionales de Candelario, en Salamanca. E.E.

El agua procede de manantiales y del deshielo de la sierra. Antiguamente, estos canales se utilizaban para regar las huertas próximas y limpiar las calles después de las matanzas.

Hoy siguen formando parte del paisaje urbano y aportan un sonido característico a los paseos por sus calles, especialmente en las épocas de mayor caudal.

Otro de los elementos que más llaman la atención son las batipuertas, unas medias puertas de madera situadas delante de la entrada principal de numerosas viviendas.

Su función era permitir la ventilación del interior sin dejar pasar a los animales y ofrecer cierta protección frente a la nieve. Con el paso del tiempo, se han convertido en uno de los símbolos de Candelario.

Para conocer mejor la historia del municipio merece la pena visitar el Museo de la Casa Chacinera, un espacio etnográfico que recrea la vida cotidiana en una vivienda dedicada a la elaboración de embutidos.

El museo conserva utensilios tradicionales y ofrece visitas teatralizadas ambientadas a principios del siglo XX, que permiten conocer cómo se organizaban las tareas domésticas y los trabajos relacionados con la matanza.

Entre los principales monumentos se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, cuyos orígenes se remontan al siglo XIV y que reúne elementos góticos, mudéjares y barrocos.

En su interior destaca el artesonado mudéjar del altar mayor, así como varios retablos de interés artístico, entre ellos uno dedicado a los Mártires, del siglo XVI.

También merece una visita la ermita del Humilladero, conocida como ermita del Santo Cristo del Refugio, situada a la entrada del casco antiguo.

Este pequeño templo del siglo XVIII cuenta con un pórtico sostenido por cuatro columnas y conserva en su interior un retablo de madera con la imagen del Cristo del Refugio.

Un entorno de montaña

Más allá de su casco histórico, Candelario es un buen punto de partida para descubrir los paisajes de la sierra de Béjar, uno de los grandes atractivos naturales del sur de Salamanca.

El municipio se encuentra en un entorno de alta montaña, con bosques, arroyos y cumbres que superan los 2.400 metros de altitud. La zona forma parte del territorio reconocido por la Unesco como Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia.

Los aficionados al senderismo pueden aprovechar la escapada para recorrer algunas de las rutas señalizadas que parten del pueblo o atraviesan sus alrededores.

Una de las opciones más accesibles es el Camino de la Canaleja, un recorrido de 7,2 kilómetros entre ida y vuelta, de dificultad baja y con una duración aproximada de dos horas.

Otra alternativa es la ruta del pantano de Navamuño a Llano Alto, de 9,2 kilómetros entre ida y vuelta, que permite disfrutar de los paisajes forestales de esta parte de la sierra.

Para quienes buscan una excursión más exigente, las lagunas del Trampal, de origen glaciar, constituyen uno de los parajes de montaña más interesantes de la zona. El itinerario requiere preparación y depende de las condiciones meteorológicas.

La cercanía de Candelario a Béjar permite también completar la escapada con una visita a esta ciudad salmantina, conocida por su patrimonio histórico, sus antiguas murallas y su tradición textil.

De esta manera, un fin de semana permite combinar los paseos por las calles de Candelario con rutas por la montaña y una visita a otros rincones de la comarca.