Con la llegada de noviembre, las ferias gastronómicas se convierten en uno de los grandes atractivos para organizar una escapada por España. Mercados de productos tradicionales, degustaciones y encuentros culinarios ofrecen la oportunidad de descubrir nuevos sabores mientras se visitan algunas de las ciudades más bonitas.

Entre las citas más esperadas de este otoño destaca un acontecimiento que reunirá a productores y expertos de diferentes rincones del mundo. Un evento en el que miles de quesos competirán por convertirse en el mejor del planeta.

El destino elegido es Córdoba, que el próximo 12 de noviembre acogerá la 38ª edición de los World Cheese Awards, considerados uno de los concursos internacionales de quesos más prestigiosos.

La celebración tendrá lugar en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC), donde se espera la participación de más de 5.000 quesos y 300 jueces internacionales.

Pero la cita no terminará con la elección de los ganadores. El concurso formará parte de un festival gastronómico que se prolongará hasta el 15 de noviembre, con degustaciones, espacios de venta y actividades relacionadas con el mundo del queso.

Más de 5.000 quesos

Organizados por The Guild of Fine Food, los World Cheese Awards llevan décadas reuniendo a algunos de los principales productores, especialistas y profesionales del sector quesero.

En esta edición, Córdoba se convertirá en el escenario de una competición internacional en la que participarán miles de variedades procedentes de diferentes países.

Durante la jornada del jueves 12 de noviembre, un jurado formado por unos 300 expertos evaluará los quesos participantes para seleccionar los mejores de esta edición.

El certamen permitirá descubrir la enorme diversidad de este producto, desde elaboraciones tradicionales hasta propuestas que reflejan las particularidades gastronómicas de cada territorio.

Además, la elección de Córdoba supone una oportunidad para dar a conocer los quesos españoles y, especialmente, los andaluces, ante profesionales llegados de diferentes partes del mundo.

Cuatro días de gastronomía

Aunque el concurso se celebrará el 12 de noviembre, la programación continuará durante todo el fin de semana gracias al Andalucía – Gusto del Sur International Cheese Festival 2026.

Este encuentro gastronómico tendrá lugar del 12 al 15 de noviembre en el mismo recinto y reunirá propuestas dirigidas tanto a profesionales como a visitantes interesados en descubrir nuevos sabores.

Uno de sus principales atractivos serán los espacios dedicados a la exposición y comercialización de quesos, donde el público podrá acercarse a diferentes variedades y conocer mejor sus características.

La programación también incluirá degustaciones y actividades gastronómicas relacionadas con la cultura quesera, convirtiendo la visita en una experiencia que irá mucho más allá de la competición.

Durante cuatro días, Córdoba se transformará así en uno de los grandes puntos de encuentro de los amantes del queso, con productores y especialistas compartiendo protagonismo con los visitantes.

Una oportunidad para descubrir nuevas elaboraciones, conocer la tradición que hay detrás de cada producto y disfrutar de una de las citas gastronómicas más importantes del otoño.

Qué visitar en Córdoba

La celebración de este festival es también una buena excusa para descubrir Córdoba, una ciudad que conserva uno de los conjuntos monumentales más impresionantes de Andalucía.

Uno de sus principales atractivos es la Mezquita-Catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y conocida por su espectacular bosque de columnas y arcos de herradura.

Vista panorámica interior en la Mezquita-Catedral de Córdoba. iStock

A pocos minutos a pie se encuentra la Judería, un entramado de calles estrechas y fachadas encaladas donde todavía se conserva buena parte del encanto histórico de la ciudad.

Otro lugar imprescindible es el Alcázar de los Reyes Cristianos, especialmente conocido por sus jardines, sus patios y las fuentes que decoran el recinto.

El recorrido puede continuar hasta el puente romano, desde donde se obtienen algunas de las panorámicas más reconocibles de Córdoba, con el Guadalquivir y la Mezquita-Catedral como protagonistas.

Una escapada única

Quienes dispongan de más tiempo también pueden acercarse a Medina Azahara, el conjunto arqueológico situado a las afueras de la ciudad que permite descubrir los restos de una antigua ciudad palatina de época califal.

Y, por supuesto, la visita no estaría completa sin probar algunas especialidades cordobesas, como el salmorejo, los flamenquines o el rabo de toro.

De esta manera, los World Cheese Awards y el festival gastronómico que los acompaña se presentan como una oportunidad para combinar una de las grandes celebraciones internacionales del queso con una escapada cultural por el corazón de Andalucía.