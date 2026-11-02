Con la llegada de noviembre, muchos pueblos de España recuperan sus tradiciones y se preparan para celebrar algunos de los mercados más especiales del otoño. Citas en las que la artesanía, la música y los espectáculos callejeros convierten las plazas en escenarios de otra época.

Entre las propuestas que se celebrarán durante las próximas semanas destaca una nueva feria en la Comunidad Valenciana. Una oportunidad para descubrir un pequeño municipio de calles tranquilas mientras sus rincones se llenan de puestos artesanales, personajes históricos y actividades para toda la familia.

El destino elegido es La Llosa de Ranes, una localidad de la provincia de Valencia que, del 6 al 8 de noviembre, acogerá la primera edición de su Mercado Modernista, una celebración que permitirá viajar al pasado sin salir de la comarca de La Costera.

Durante tres días, el centro del municipio cambiará su aspecto habitual para recuperar la estética de finales del siglo XIX y principios del XX, con una programación que combinará historia, cultura y entretenimiento.

Un viaje al pasado

Organizado por La Fragua de Vulcano, este nuevo mercado pretende acercar a vecinos y visitantes al ambiente de una época marcada por los cambios culturales, la elegancia de sus construcciones y el desarrollo de nuevos estilos artísticos.

Las calles de La Llosa de Ranes se decorarán con elementos inspirados en el modernismo, creando un escenario en el que los puestos de artesanía compartirán protagonismo con la ambientación histórica.

Los visitantes podrán recorrer los diferentes expositores y descubrir productos artesanales mientras disfrutan de una atmósfera que recuerda a los antiguos mercados de finales del siglo XIX.

La propuesta busca recuperar parte del encanto de aquellas celebraciones populares en las que comerciantes, artistas y vecinos se reunían en las calles para compartir productos, música y tradiciones.

Espectáculos y juegos

Pero la artesanía no será el único atractivo de este mercado. La programación incluirá música en directo, representaciones teatrales y pasacalles, que llevarán la animación a diferentes rincones del centro histórico.

Las recreaciones y la ambientación de época permitirán descubrir algunas de las costumbres y formas de entretenimiento características de aquellos años.

También habrá propuestas pensadas para los más pequeños, con juegos infantiles y atracciones ecológicas, convirtiendo la feria en una alternativa para disfrutar de un fin de semana en familia.

Todo ello en un entorno donde las calles tradicionales y las plazas del municipio servirán como escenario para una celebración que combina ocio y patrimonio.

Un pueblo entre naranjos

Más allá del mercado, La Llosa de Ranes es uno de esos pequeños municipios valencianos que invitan a descubrir sus rincones sin necesidad de grandes planes.

Situado en la comarca de La Costera, muy cerca de Xàtiva, se encuentra rodeado de un paisaje donde los campos de naranjos y las pequeñas elevaciones dibujan una de las estampas más características del interior de Valencia.

Sus calles conservan fuentes, fachadas tradicionales y construcciones que recuerdan la vida cotidiana de generaciones anteriores.

Uno de los lugares más curiosos es el lavadero de la Font de la Glorieta, un antiguo espacio público que permite imaginar cómo era la vida en el municipio cuando estos lugares formaban parte de las rutinas diarias de sus habitantes.

También merece una visita la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, un templo del siglo XIX que forma parte del patrimonio religioso de la localidad.

Y para quienes disfruten descubriendo pequeños detalles históricos, en la calle Doctor Cajal se conserva un retablo cerámico del siglo XVIII dedicado a San Jaime, ejemplo de la tradición valenciana de decorar las fachadas con escenas religiosas.

Qué visitar cerca

La escapada puede completarse con un paseo por la zona del Calvario, donde se encuentra la ermita del Cristo del Milagro, una construcción del siglo XVIII rodeada de un entorno tranquilo.

Los amantes de la naturaleza pueden aprovechar la visita para realizar una ruta hasta la ermita de Santa Ana, situada sobre una elevación desde la que se contemplan bonitas panorámicas de la comarca.

En sus alrededores también se encuentran unos antiguos baños, actualmente municipales, junto a una zona recreativa donde descansar y disfrutar del paisaje.

Otra parada interesante es el museo Casa del Pou, instalado en un edificio del siglo XIX que conserva una colección de objetos relacionados con los antiguos oficios, las costumbres y las fiestas locales.

Y a pocos kilómetros se encuentra Xàtiva, una de las ciudades monumentales más interesantes de Valencia, famosa por su imponente castillo, sus calles históricas y su vinculación con la familia Borja.

Así, el Mercado Modernista de La Llosa de Ranes se presenta como una buena excusa para descubrir este rincón valenciano, disfrutar de la artesanía y los espectáculos callejeros y aprovechar el viaje para conocer algunos de los paisajes más bonitos de La Costera.