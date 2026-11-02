Vivir durante unas semanas en un pueblo de montaña de Asturias, rodeado de naturaleza y sin tener que pagar alojamiento, es una posibilidad para quienes buscan una experiencia diferente sin gastar demasiado dinero.

La oportunidad llega de la mano de un albergue del Camino de Santiago que busca voluntarios para atender a los peregrinos a cambio de ofrecerles alojamiento y manutención durante su estancia.

La propuesta permite conocer uno de los rincones menos transitados de Asturias, disfrutar de sus paisajes y compartir experiencias con viajeros de diferentes nacionalidades.

El alojamiento se encuentra en Pola de Allande, un pequeño pueblo del suroccidente asturiano, situado en pleno Camino Primitivo, una de las rutas jacobeas más antiguas.

Se trata de Polagrino, un establecimiento ubicado en una casa construida alrededor de 1900 que ofrece estancias a cambio de colaborar en las tareas diarias del albergue.

Vivir gratis en Asturias

La oferta se ha publicado en Worldpackers, una plataforma que conecta a viajeros con alojamientos que ofrecen intercambios de colaboración por hospedaje.

El responsable del establecimiento, Stef, busca personas dispuestas a dedicar hasta 25 horas semanales a atender a los peregrinos que llegan al pueblo durante su recorrido hacia Santiago de Compostela.

A cambio, los participantes reciben alojamiento gratuito y tres comidas al día, además de disponer de una jornada libre a la semana.

El albergue dispone de 15 plazas distribuidas en tres habitaciones y funciona mediante un sistema de donativos responsables, en lugar de establecer una tarifa fija para los peregrinos.

Las personas que participan en el intercambio comparten habitación con otros colaboradores y pueden utilizar las instalaciones comunes, entre ellas la cocina, la lavandería y la conexión a internet.

Según recoge OKDiario, el responsable explica que, aunque la oferta establece un máximo de 25 horas semanales, la dedicación habitual ronda las tres horas diarias y rara vez supera las cinco.

Entre las funciones se encuentran recibir a los viajeros, cambiar las sábanas, limpiar los baños, poner lavadoras y colaborar en la preparación de las cenas.

La carga de trabajo depende principalmente del número de peregrinos que lleguen cada jornada, por lo que las tareas pueden variar de un día a otro.

Requisitos y condiciones

Para solicitar una plaza es necesario ser mayor de 18 años y contar con un nivel intermedio de español o inglés, ya que el albergue recibe a peregrinos de diferentes países.

Las estancias suelen durar entre diez días y un mes, aunque existe la posibilidad de prolongarlas si ambas partes están de acuerdo y hay disponibilidad.

El establecimiento puede contar con entre uno y cinco colaboradores al mismo tiempo, lo que permite organizar las tareas y repartir las responsabilidades.

Aunque el alojamiento y las comidas están incluidos, participar en esta experiencia no resulta completamente gratuito.

Los interesados deben registrarse en Worldpackers y contratar la membresía correspondiente para poder solicitar las plazas.

Según las tarifas recogidas en la información publicada, la suscripción anual ronda los 59 dólares para una persona y los 69 dólares para una pareja, aunque los precios pueden variar según las promociones de la plataforma.

Por otra parte, los gastos de desplazamiento hasta Asturias, el transporte local y el seguro corren por cuenta de cada participante.

Conviene tener en cuenta que Polagrino funciona habitualmente entre el 1 de abril y el 31 de octubre, por lo que, a finales de octubre de 2026, la temporada de 2027 aparece como la siguiente opción para planificar una estancia.

Las fechas disponibles deben consultarse directamente en Worldpackers, ya que no se ha podido confirmar si actualmente quedan plazas libres.

Un pueblo entre montañas

Uno de los principales atractivos de esta experiencia es precisamente su ubicación. Pola de Allande se encuentra en un entorno de montañas, bosques y pequeñas aldeas que conserva buena parte del carácter rural del occidente asturiano.

La localidad es la capital del concejo de Allande y constituye una parada habitual para los peregrinos que recorren el Camino Primitivo.

Su patrimonio incluye el palacio de Cienfuegos, una construcción señorial que domina el pueblo desde una posición elevada, así como varias casonas indianas que recuerdan la emigración asturiana a América.

El entorno también ofrece numerosas posibilidades para practicar senderismo y descubrir pequeños núcleos rurales donde todavía se conservan construcciones tradicionales con tejados de pizarra.

Pola de Allande marca el final de una de las etapas del Camino Primitivo, que comienza en Tineo y recorre aproximadamente 28 kilómetros entre caminos rurales, zonas arboladas y paisajes de montaña.

Desde el pueblo parte otra de las jornadas más exigentes de esta ruta, la que conduce hasta La Mesa y atraviesa el Puerto del Palo, situado a 1.146 metros de altitud.

Este recorrido permite disfrutar de panorámicas del paisaje asturiano y descubrir pequeñas localidades como Montefurado, Lago y Berducedo, donde todavía se conservan ejemplos de arquitectura tradicional.

El concejo cuenta también con otros lugares de interés, como el castro de San Chuis, un antiguo asentamiento vinculado a la presencia romana en la región.

Otro de sus atractivos es la observación de estrellas. Allande obtuvo en 2021 la distinción de primer Concejo Starlight de España, gracias a las condiciones de su cielo nocturno.

La zona cuenta con una Ruta de las Estrellas de seis kilómetros, vinculada al Camino Primitivo, que permite disfrutar del paisaje y la observación astronómica.

Antes de solicitar plaza

Aunque la plataforma presenta esta oportunidad como un voluntariado, conviene distinguir entre una colaboración informal y las actividades reguladas por la legislación española.

La Ley 45/2015 de Voluntariado establece que estas actividades deben desarrollarse a través de entidades de voluntariado y sin contraprestaciones económicas o materiales, salvo el reembolso de determinados gastos.

En este caso, el intercambio se realiza en un alojamiento privado y contempla hospedaje y manutención a cambio de realizar tareas concretas. Esto plantea una diferencia respecto al voluntariado regulado por dicha ley, aunque no permite determinar por sí solo la legalidad de la actividad.

Por ello, antes de aceptar una plaza, resulta recomendable solicitar por escrito las condiciones de la estancia, las horas de colaboración, las funciones previstas y la cobertura del seguro.

También conviene comprobar las opciones de transporte, especialmente porque el establecimiento se encuentra en una zona rural donde disponer de vehículo propio puede facilitar los desplazamientos.

Para quienes buscan pasar unas semanas en Asturias sin asumir el coste del alojamiento, la propuesta ofrece la posibilidad de conocer de cerca el funcionamiento de un albergue del Camino de Santiago y aprovechar los días libres para recorrer los paisajes del suroccidente asturiano.