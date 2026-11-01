La llegada de la Navidad transforma las calles de muchas ciudades españolas, que comienzan a llenarse de luces, adornos y puestos tradicionales varias semanas antes de diciembre.

Uno de los destinos que cada año se prepara para recibir estas fiestas es Córdoba, una ciudad andaluza conocida por su patrimonio histórico, sus calles empedradas y sus patios llenos de flores.

En pleno centro se celebra uno de sus acontecimientos más tradicionales: el mercadillo navideño de la plaza de las Tendillas, que reúne puestos dedicados a la decoración, los regalos y los productos propios de estas fechas.

Según la información publicada por Turismo de Andalucía, su celebración está prevista entre el 8 de noviembre y el 22 de diciembre de 2026, aunque el organismo aclara que las fechas todavía son orientativas.

Su ubicación permite combinar las compras navideñas con una escapada para descubrir algunos de los rincones más conocidos de Córdoba, cuyo centro histórico está declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

Un mercado en pleno centro

La plaza de las Tendillas es uno de los espacios más emblemáticos de Córdoba. Situada en el corazón de la ciudad, conecta algunas de sus principales calles comerciales y constituye un punto de encuentro habitual.

Durante las semanas previas a Navidad, este lugar acoge un mercado tradicional en el que los visitantes pueden encontrar figuras para el belén, adornos para el árbol y diferentes artículos relacionados con las fiestas.

Tampoco faltan habitualmente los puestos de artesanía, juguetes y dulces típicos, que permiten aprovechar el paseo para comprar regalos o descubrir productos tradicionales.

El mercado ha llegado a reunir cerca de medio centenar de puestos en ediciones anteriores. En 2021, por ejemplo, la organización anunció la participación de 48 establecimientos, aunque la cifra para 2026 todavía no está confirmada.

Otro de sus atractivos es el ambiente de la plaza, presidida por su conocido reloj, que cada Nochevieja marca las campanadas con el sonido de una guitarra flamenca.

Qué ver en Córdoba

Visitar este mercadillo también ofrece la oportunidad de organizar una escapada de fin de semana y recorrer algunos de los monumentos más conocidos de la ciudad.

Desde la plaza de las Tendillas se puede caminar hasta la Mezquita-Catedral de Córdoba, uno de los grandes símbolos del patrimonio andaluz, conocida por su característica sucesión de arcos y columnas.

La Mezquita-Catedral de Córdoba, uno de los monumentos más emblemáticos de Andalucía. E.E.

A pocos minutos se encuentra la Judería, un barrio de calles estrechas y fachadas blancas donde destacan la sinagoga, la calleja de las Flores y numerosas tiendas de artesanía.

Otro de los lugares que merece una visita es el puente romano, situado junto a la Torre de la Calahorra. Desde este punto se puede contemplar una de las panorámicas más reconocibles de Córdoba, especialmente al atardecer.

La escapada puede completarse con un paseo por el entorno del Alcázar de los Reyes Cristianos o una visita a las tabernas tradicionales para probar platos como el salmorejo cordobés y los flamenquines.

Fechas y horarios

El portal oficial de Turismo de Andalucía sitúa provisionalmente el mercado de Navidad de Córdoba entre el 8 de noviembre y el 22 de diciembre de 2026.

Según ese mismo calendario orientativo, el horario sería de 10:30 a 14:30 y de 17:00 a 21:00 horas de lunes a jueves. Los viernes y sábados abriría de 10:30 a 23:00 horas y los domingos hasta las 21:00 horas.

Estas fechas y horarios están basados en ediciones anteriores y pueden cambiar cuando se publique la programación definitiva.

Por su ubicación en pleno centro histórico, el mercado permite organizar una visita de un día o aprovechar un fin de semana para descubrir Córdoba antes de que lleguen las fechas principales de Navidad.