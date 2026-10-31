Aunque todavía quedan semanas para la llegada de diciembre, hay ciudades españolas que ya comienzan a prepararse para la Navidad mucho antes. Las calles recuperan sus tradiciones, los escaparates se llenan de adornos y los primeros mercadillos anuncian una de las épocas más esperadas del año.

Entre todos ellos, hay uno que destaca por su ubicación privilegiada y por mantener vivo uno de los oficios artesanales más vinculados a estas fechas. Un lugar donde las pequeñas figuras, las casas en miniatura y los paisajes de musgo son los auténticos protagonistas.

Se encuentra en Sevilla, a los pies de su imponente Catedral y cada año atrae a vecinos y visitantes que buscan algo más que los habituales regalos navideños.

Hablamos de la Feria del Belén, que abrirá sus puertas el próximo 7 de noviembre y permanecerá instalada hasta el 22 de diciembre de 2026, convirtiéndose en una de las primeras citas que anuncian la llegada de la Navidad a la capital andaluza.

Mercadillo junto a la Catedral

La Feria del Belén celebrará este año su XXXIII edición, consolidándose como una de las tradiciones navideñas más queridas de Sevilla.

Sus puestos se instalarán en la avenida de la Constitución y la calle Fray Ceferino González, entre dos de los monumentos más representativos de la ciudad: la Catedral y el Archivo de Indias.

Pocas ferias pueden presumir de un escenario semejante. Mientras los visitantes recorren los expositores, la silueta de la Giralda se alza sobre los tejados, creando una de las estampas más especiales del comienzo de la Navidad sevillana.

La cita está organizada por la Asociación de Comerciantes del Belén de Sevilla y podrá visitarse de forma completamente gratuita.

Belenes y piezas únicas

A diferencia de otros mercados navideños, donde predominan los regalos, la ropa o los productos gastronómicos, esta feria está dedicada especialmente al arte del belenismo.

Entre sus puestos podrán encontrarse figuras artesanales, pequeñas construcciones, nacimientos y todo tipo de elementos decorativos para recrear las escenas tradicionales de la Navidad.

Casitas de piedra, personajes vestidos con ropas de época, animales en miniatura y pequeños accesorios permiten dar forma a belenes llenos de detalles.

Tampoco faltarán materiales como el musgo y otros elementos destinados a reproducir montañas, caminos y paisajes, imprescindibles para quienes disfrutan preparando su nacimiento cada diciembre.

Muchas de estas piezas son fruto de un trabajo artesanal minucioso, en el que cada figura y cada pequeño detalle contribuyen a mantener viva una tradición transmitida de generación en generación.

Uno de los grandes atractivos de la Feria del Belén es precisamente su ambiente. No hace falta tener pensado comprar nada para disfrutar de un paseo entre sus puestos.

La variedad de figuras, los pequeños escenarios y el trabajo de los artesanos convierten la visita en una experiencia especialmente atractiva para familias y amantes de las tradiciones navideñas.

Además, su apertura a comienzos de noviembre permite disfrutar de esta cita antes de que lleguen las semanas de mayor movimiento comercial.

La feria permanecerá abierta del 7 de noviembre al 22 de diciembre, aunque conviene consultar los horarios definitivos antes de organizar la visita.

Cerca de la Feria del Belén

La ubicación del mercadillo permite aprovechar la escapada para descubrir algunos de los rincones más bonitos del centro histórico de Sevilla. A pocos pasos se encuentra la Catedral de Sevilla, uno de los templos góticos más impresionantes del mundo, cuya Giralda se ha convertido en el gran símbolo de la ciudad.

Justo enfrente aparece el Real Alcázar, un conjunto palaciego donde los patios, los jardines y la arquitectura mudéjar permiten recorrer diferentes etapas de la historia sevillana.

Centro histórico de Sevilla. iStock

También merece una parada el Archivo de Indias, situado junto a la Catedral, y el cercano barrio de Santa Cruz, famoso por sus callejuelas estrechas, sus pequeñas plazas y sus casas tradicionales.

Para quienes quieran prolongar el paseo, la plaza del Triunfo y los jardines de Murillo ofrecen algunos de los escenarios más agradables para descubrir la ciudad durante el otoño.

Catedral de Santa María de la sede con los turistas, Sevilla. iStock

Y si todavía queda tiempo, nada como acercarse a las orillas del Guadalquivir, contemplar la Torre del Oro y disfrutar de las vistas del barrio de Triana al otro lado del río.

Así, la Feria del Belén se convierte en una excusa perfecta para descubrir Sevilla en una época especialmente bonita, cuando el ambiente navideño comienza a asomarse entre sus monumentos y sus calles llenas de historia.