Una antigua fábrica se prepara para recibir a personajes que persiguen a los visitantes, escenarios donde Halloween se enfrenta a la Navidad y conciertos hasta la noche. Esta feria del terror reúne planes familiares y experiencias para quienes buscan sustos más intensos.

Sus jornadas principales se celebrarán los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 2026. El programa permite organizar una escapada para el fin de semana de Todos los Santos y combinar las actividades de tarde y noche con visitas por los alrededores.

La cita es Extremiedo, el Festival de los Horrores de Extremadura, que tiene lugar en Don Benito (Badajoz). El recinto estará en las instalaciones de la antigua Cetarsa, en el entorno del Espacio para la Creación Joven, donde habrá pasajes, atracciones infantiles y espectáculos.

La asociación Achikitú impulsa esta iniciativa con la colaboración del Ayuntamiento. Tras 16 años de trayectoria, el festival extiende parte de su programación a otros espacios de la ciudad e implica a comercios, centros educativos y establecimientos hosteleros.

Para quienes lleguen de fuera, la visita puede comenzar antes de que abran los pasajes. El patrimonio de Don Benito y el cercano conjunto monumental de Medellín permiten completar el viaje con un recorrido cultural durante el día.

Los pasajes

Una de las novedades de esta edición es HalloWinter, una experiencia familiar que mezcla Halloween y Navidad. Los participantes recorrerán distintos escenarios y resolverán pruebas dentro de una historia que enfrenta a ambas celebraciones.

La ambientación y el misterio tendrán más peso que los sobresaltos intensos. Es la alternativa para quienes prefieren participar en una aventura temática en familia.

El Survival Horror Game: Corre o Muere plantea una experiencia diferente. Cinco personajes perseguirán a los participantes, que deberán evitar que les retiren su collar identificativo mientras intentan completar el juego.

Aquí será necesario moverse, reaccionar y escapar de los perseguidores. La organización ha establecido normas específicas de acceso y seguridad para esta actividad, que se aleja del recorrido habitual de un pasaje del terror.

HalloWinter tendrá un horario de 20:00 a 23:30 horas, mientras que el juego de supervivencia se desarrollará de 20:30 a 00:30 horas, durante las tres jornadas.

El acceso a cada experiencia requiere un donativo de 3 euros, con entradas disponibles en las taquillas del recinto. Este importe corresponde a cada pasaje, no al conjunto de actividades del festival.

La zona de feria, los mercados y las propuestas de animación completarán la oferta para quienes quieran pasar la tarde en las instalaciones sin limitar la visita a las experiencias de miedo.

El programa

El viernes 30 de octubre comenzará con un torneo de juegos de mesa organizado por la asociación El Jobbyt. Se celebrará de 17:00 a 21:00 horas en el Espacio para la Creación Joven y será gratuito.

A las 19:30 horas llegará el espectáculo de magia de Drolu. Después, a las 21:00 horas, Tras la Barra ofrecerá un tributo a Platero y Tú.

Programa de Extremiedo 2026, que se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre en Don Benito (Badajoz). E.E.

La programación musical continuará a las 22:30 horas con una fiesta de Halloween a cargo de Carlos Barrero y Terra Music Show.

El sábado 31 de octubre tendrá como protagonista el pasacalles de Halloween. La concentración está prevista a las 19:00 horas en la plaza Santo Ángel, desde donde el desfile recorrerá la ciudad hasta llegar a la antigua Cetarsa.

Las agrupaciones participantes acompañarán el recorrido con actuaciones y disfraces. A las 20:30 horas comenzará el concurso de disfraces, con categorías infantil y adulta.

También se entregarán los premios de los concursos de decoración de centros educativos y escaparates. La jornada continuará con el concierto de EstaToscuro, a las 22:00 horas, y la sesión de DJ Luismi Barjola, a las 23:30 horas.

El domingo 1 de noviembre será la última jornada para visitar los pasajes y las atracciones de esta edición. A las 19:30 horas se celebrará el espectáculo familiar Circo Horror Clowns.

Después actuarán Behind the Mind, a las 21:00 horas, y Hatred, a las 21:30 horas. La fiesta de cierre comenzará a las 22:30 horas con DJ Tito Deluxe y Kiwi Nastoy.

La gastronomía también tendrá espacio con Come de Muerte, una iniciativa que incorpora platos temáticos a la oferta de distintos establecimientos de Don Benito.

Qué ver cerca

Antes de entrar en el recinto, se puede recorrer el centro de Don Benito y acercarse a la iglesia de Santiago. Otra visita es el Museo Etnográfico, instalado en la Casa del Conde, un edificio de principios del siglo XX.

Sus salas reúnen objetos relacionados con los usos y costumbres de la localidad durante los siglos XIX y XX. Es una oportunidad para conocer la vida cotidiana de la ciudad antes de dedicar la tarde a los escenarios del festival.

La escapada puede ampliarse hasta Medellín, cuyo conjunto monumental reúne el teatro romano, el castillo, el Centro Museográfico y la iglesia de San Martín. Son visitas que permiten reservar las horas de luz para el patrimonio y regresar después a las actividades de Extremiedo.