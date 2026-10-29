Madrid cuenta con una amplia oferta gastronómica que permite descubrir cocinas de todo el mundo sin salir de la capital. Entre sus restaurantes italianos destaca uno situado en pleno barrio de Salamanca, conocido por su decoración y su pasta artesanal.

Este establecimiento también ha recibido la visita de Felipe González y su mujer, Mar García Vaquero, que fueron fotografiados en junio de 2024 después de disfrutar de un almuerzo dominical con varios amigos.

El matrimonio eligió un restaurante de la calle Velázquez, una de las principales vías comerciales del barrio, donde se concentran tiendas de lujo, edificios señoriales y algunos de los locales gastronómicos más conocidos de Madrid.

El lugar es Numa Pompilio, un restaurante italiano del Grupo El Paraguas que combina recetas tradicionales con elaboraciones contemporáneas. Su jardín interior y sus salones, inspirados en la arquitectura europea clásica, completan una experiencia que recuerda a las antiguas villas italianas.

Un italiano en Salamanca

Numa Pompilio se encuentra en el número 18 de la calle Velázquez, en una de las zonas más exclusivas de Madrid. Su ubicación permite combinar una comida especial con un paseo por el barrio de Salamanca y sus principales atractivos.

A pocos minutos a pie se encuentran la calle Serrano, conocida por sus boutiques y establecimientos de lujo, la plaza de la Independencia y la Puerta de Alcalá, uno de los monumentos más reconocibles de la capital.

El cercano parque del Retiro también permite prolongar la visita con un paseo por sus jardines, por lo que el restaurante puede formar parte de una escapada gastronómica por el centro de Madrid.

En cuanto a su interior, el establecimiento apuesta por una decoración que recuerda a los grandes restaurantes burgueses europeos, con mobiliario clásico, piezas ornamentales y una iluminación cálida.

Uno de sus espacios más característicos es el patio interior ajardinado, acondicionado para recibir a los comensales y decorado con elementos que evocan las terrazas de las villas italianas.

La propuesta gastronómica se basa en recetas de distintas regiones de Italia, con especial atención a la pasta y los productos mediterráneos. Según la Guía Repsol, su precio orientativo se sitúa entre 35 y 60 euros, aunque el importe final depende de los platos y bebidas elegidos.

La carta de Numa Pompilio

La carta del restaurante reúne especialidades italianas y recetas que incorporan ingredientes de otras cocinas. Los entrantes incluyen verduras, quesos y productos del mar, con distintas preparaciones para compartir.

Entre las elaboraciones destacan la flor de calabacín en tempura, la ensalada mediterránea con aliño de bergamota, las alcachofas laminadas y las verduras a la parrilla.

También aparecen dos clásicos italianos: la burrata con tomate Ángel y la parmigiana de berenjena, elaborada con capas de berenjena, salsa de tomate y queso.

Para quienes prefieren otros sabores, la carta incluye vitello tonnato, stracciatella con tomate y botarga de mújol, así como tartar de salmón y aguacate con mahonesa de lima al tomillo.

La selección continúa con carpaccio de ternera, steak tartar, mosaico de carabineros y salpicón de bogavante y carabineros con tomate Datterini.

Trece variedades de pasta

La pasta ocupa un lugar destacado en la propuesta del restaurante. La carta consultada recoge trece elaboraciones diferentes, desde recetas tradicionales hasta combinaciones con ingredientes menos habituales.

Entre ellas se encuentran los tagliatelle con alcachofas, los gnocchi con tomate fresco y stracciatella y los rigatoni con salsa amatriciana, una receta italiana preparada tradicionalmente con tomate, guanciale y queso.

Otra de las especialidades son los panzerotti rellenos de pera con salsa de gorgonzola y nueces, una combinación que mezcla el dulzor de la fruta con la intensidad del queso.

Los amantes de los sabores más contundentes pueden elegir los pappardelle con perdiz o los raviolones de rabo de toro, mientras que los spaghetti alla carbonara mantienen una de las recetas más conocidas de Italia.

La oferta se completa con rotelle de queso de cabra, trufa negra y habitas, tagliolini con setas en rueda de pecorino y bavette con langosta, una alternativa para quienes prefieren la pasta con productos del mar.

Postres y vinos dulces

El apartado dulce conserva varias recetas de la repostería italiana. Entre ellas figuran los cannoli siciliani, los helados artesanales del restaurante y la panna cotta de vainilla con amarenas.

También se pueden encontrar propuestas como la crema de sabayón frío con frutos del bosque, la crème brûlée de pistachos y el tiramisú de Nonna Rosa.

Otras elaboraciones son el lingote de chocolate tierno, la espuma de lichi con mango y el cremoso de queso con cereza y amarena de Bolonia.

La carta de postres consultada incorpora sugerencias de maridaje con vinos dulces, una opción para quienes desean acompañar el final de la comida con una copa.

El otro favorito

Numa Pompilio no es el único establecimiento madrileño que ha frecuentado el expresidente del Gobierno. Otro de los restaurantes vinculados a sus comidas es La Manduca de Azagra, especializado en cocina navarra.

Situado en el número 14 de la calle Sagasta, en el barrio de Justicia, es una alternativa para quienes prefieren la gastronomía tradicional española y los productos de temporada.

El restaurante cuenta con 1 Sol de la Guía Repsol y destaca especialmente por sus verduras, muchas de ellas procedentes de la huerta familiar de Azagra, una localidad de Navarra.

Entre sus productos más representativos se encuentran los espárragos, las alcachofas, las borrajas, las pochas y los pimientos de cristal, uno de los ingredientes más característicos de su cocina.

Su localización, próxima a la plaza de Alonso Martínez y a las calles de Chueca, permite completar la experiencia con un recorrido por otra de las zonas gastronómicas de Madrid.

De este modo, tanto Numa Pompilio como La Manduca de Azagra ofrecen dos alternativas diferentes para disfrutar de la cocina italiana y navarra durante una visita a la capital.