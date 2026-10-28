En Madrid quedan restaurantes donde el servicio de sala conserva tanto protagonismo como la cocina. Las aves se trinchan ante el comensal y la carta mantiene recetas que llevan décadas vinculadas al establecimiento.

Uno de ellos ha contado entre sus clientes con José María Aznar. El expresidente del Gobierno es uno de los nombres de la política que han pasado por sus mesas, frecuentadas también por empresarios, artistas y miembros de la realeza.

Se trata de Horcher, situado en el número 6 de la calle de Alfonso XII, frente a los jardines del Retiro y cerca de la Puerta de Alcalá. Su historia madrileña comenzó en 1943, aunque las raíces del negocio están en Alemania.

Cuatro generaciones

Gustav Horcher abrió el primer restaurante de la familia en Berlín en 1904. Su hijo Otto continuó con el negocio y fue quien trasladó a Madrid una propuesta de cocina centroeuropea que sigue definiendo la identidad de la casa.

Al frente se encuentra hoy Elisabeth Horcher, cuarta generación de la familia. Entre los clientes ilustres que el restaurante recoge en su historia aparecen Sofía Loren, John Wayne, Salvador Dalí y Víctor de la Serna.

La continuidad también se aprecia en los fogones. La caza, las salsas y las preparaciones de la cocina clásica mantienen su espacio en una carta que conserva algunas de las especialidades más reconocibles del establecimiento.

El plato de la casa

La perdiz a la prensa es una de sus especialidades más conocidas. Su preparación termina en la sala, donde el ave se trincha y las carcasas se introducen en una prensa metálica para extraer los jugos con los que se elabora la salsa.

Ese trabajo ante el cliente forma parte del servicio de Horcher. Las prensas, el trinchado y los platos terminados junto a la mesa son algunas de las señas que ha mantenido a lo largo de su trayectoria.

Perdiz del restaurante Horcher. Horcher

Entre las propuestas del restaurante figuran entrantes como la terrina de foie de oca o los arenques a la crema con Kartoffelpuffer, unas tortitas de patata de tradición alemana.

Las sopas y cremas también tienen su lugar, con elaboraciones como el bisque de bogavante. En los principales, la oferta combina pescados y mariscos con platos de carne y especialidades de caza.

El rodaballo salvaje y el ragout de bogavante pertenecen al primer grupo. La perdiz asada con uvas en hojas de parra y el stroganoff de corzo forman parte de las propuestas de caza.

Otro de los clásicos de la casa es el goulash de ternera a la húngara, una receta que encaja con ese recetario centroeuropeo que ha acompañado al restaurante desde sus orígenes.

En los postres destaca el Baumkuchen, un pastel alemán elaborado capa a capa cuyo corte recuerda a los anillos del tronco de un árbol. Es una de las especialidades de Horcher y también puede encargarse para llevar.

Antes de reservar

Horcher mantiene un código de vestimenta que conviene conocer antes de acudir: a los hombres se les exige chaqueta y camisa con cuello. Es una de las normas que conserva el restaurante dentro de su propuesta de servicio clásico.

Las reservas pueden hacerse a través de su página web o por teléfono. El establecimiento solicita una tarjeta como garantía y permite cancelar o modificar la reserva sin cargo hasta 24 horas antes.