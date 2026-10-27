El otoño invita a cambiar las escapadas de ciudad por los caminos del bosque. Cuando las lluvias y las temperaturas acompañan, la búsqueda de setas permite descubrir el paisaje con otros ojos, pendientes del suelo y de los árboles que crecen junto al sendero.

Hay pueblos donde esta afición también marca la agenda del fin de semana. Las salidas al monte se combinan con talleres para aprender a reconocer especies y encuentros gastronómicos, una propuesta que permite disfrutar del entorno incluso a quienes nunca han llevado una cesta.

Es el caso de Navaleno, en la provincia de Soria, a unos 48 kilómetros de la capital. Esta localidad de la comarca de Pinares está rodeada de una extensa masa forestal y cuenta con una larga tradición micológica.

Su Centro Micológico y las actividades que organiza la asociación local acercan el mundo de los hongos a vecinos y visitantes. A esa oferta se suman los senderos del municipio, que permiten dedicar parte de la escapada a caminar entre pinares.

Este otoño, las XXXIV Jornadas Micológicas "Tiempo de Setas" mantienen su programación hasta el 1 de noviembre de 2026. Las excursiones y las propuestas gastronómicas comparten espacio con la divulgación y la música.

Una escapada entre pinares

El bosque explica buena parte de la historia de Navaleno. La madera y la carretería fueron medios de vida para sus habitantes, y esa relación con el monte sigue presente en el paisaje y en el patrimonio del pueblo.

Los paseos por el casco urbano permiten conocer la iglesia de San Esteban Protomártir y la ermita de San Roque. Para profundizar en el entorno forestal, el Aula del Bosque del Amogable, situada en pleno pinar, ofrece otra visita con la que completar el viaje

Vista de Navaleno, rodeado por los pinares de Soria. E.E.

Quienes prefieran calzarse las botas tienen varias opciones en la red de senderos local. La Ruta de los Llanos, de 6,7 kilómetros, y la Ruta del Anillo Verde, de nueve kilómetros, permiten recorrer los alrededores sin centrar toda la jornada en la recogida de setas.

El recorrido del Anillo Verde incluye la subida a Otero Mayor, a 1.329 metros de altitud. Desde este mirador se contempla Navaleno rodeado de pinos, una panorámica que ayuda a entender el peso del bosque en la comarca.

La presencia de setas depende de las condiciones de cada temporada. La humedad del suelo y las temperaturas influyen en su aparición, por lo que conviene plantear la visita como una salida de naturaleza, sin dar por hecho que la cesta volverá llena.

Aprender sobre las setas

El Centro Micológico de Navaleno, inaugurado en 2007, alberga una exposición permanente dedicada a los hongos. Es uno de los espacios desde los que el municipio ha desarrollado su actividad divulgativa, junto al trabajo de la Asociación Micológica de Navaleno.

Los cursos de iniciación y los talleres permiten acercarse a una afición que exige algo más que reconocer una forma o un color. Las salidas guiadas añaden la posibilidad de observar los ejemplares en el lugar donde crecen y entender su relación con el bosque.

Para quienes empiezan, estas actividades ayudan a familiarizarse con las especies y con las precauciones necesarias al recolectar. Una identificación dudosa nunca debe darse por válida para consumir una seta.

La oferta de otoño incluye talleres de micología y salidas al monte, según recoge la información turística de la Diputación de Soria. Antes de organizar la visita, conviene consultar las fechas y las condiciones de participación de cada actividad.

Tiempo de Setas

Las jornadas de este año permiten combinar el senderismo con una programación dedicada a la micología. La exposición de ejemplares y la feria agroalimentaria acercan al visitante tanto las especies del entorno como los productos de la zona.

El programa incorpora conferencias, excursiones y propuestas de cocina con setas. También incluye música y un concurso de fotografía, de modo que la visita puede repartirse entre el monte y las actividades del pueblo.

La cita se prolonga hasta el primer día de noviembre, lo que permite aprovechar los últimos fines de semana de octubre para organizar la escapada. Las actividades tienen su propio calendario y deben consultarse antes del viaje.

Permiso para recolectar

Antes de salir con la cesta hay que comprobar la regulación del monte que se va a visitar. Navaleno cuenta con puntos de expedición de permisos para las zonas gestionadas por Montes de Soria, entre ellos el Ayuntamiento y el Centro Micológico.

El permiso general recreativo cuesta 10 euros y tiene una validez de dos días consecutivos. Está destinado a la recogida para ocio o autoconsumo y puede tramitarse a través de la plataforma de permisos o en los establecimientos autorizados.