El otoño es una de las estaciones más especiales para descubrir los sabores tradicionales de los pueblos de España. Los mercados se llenan de productos artesanales, las recetas de siempre recuperan su protagonismo y las ferias gastronómicas se convierten en una buena excusa para organizar una escapada.

Entre esos productos que nunca faltan en las despensas rurales se encuentra la miel, un auténtico tesoro natural cuyo sabor cambia según las flores, los árboles y los paisajes que rodean las colmenas.

Precisamente a este alimento estará dedicada una de las citas gastronómicas más dulces del puente de Todos los Santos. Del 30 de octubre al 1 de noviembre, la localidad leonesa de Astorga celebrará la tercera edición de Apiastur, una feria que reunirá a productores, artesanos y amantes de la apicultura.

Durante tres días, el pabellón de Rectivía se convertirá en un punto de encuentro para descubrir diferentes variedades de miel, participar en talleres y conocer algunas de las tradiciones más arraigadas del mundo rural.

Una feria con 22 apicultores

Bajo el lema "Una feria con sabor que deja huella", Apiastur reunirá este año a 22 apicultores que mostrarán la riqueza de un producto estrechamente vinculado al paisaje y la tradición de estas tierras.

Buena parte de los participantes proceden de los alrededores de Astorga y pertenecen a la Asociación Montañas del Teleno, una entidad ligada a la actividad apícola de la zona.

Como novedad, esta tercera edición contará con productores de Zamora, vinculados a Exquisiteza, la marca de calidad impulsada por la Diputación provincial.

Su participación permitirá descubrir mieles de diferentes territorios, desde las elaboradas en los castañares del Bierzo hasta aquellas que recogen los aromas de los robledales y encinares de comarcas como Aliste.

Una oportunidad para comprobar cómo la vegetación y el entorno natural pueden transformar el sabor, el aroma y los matices de un mismo alimento.

Catas y talleres artesanales

Uno de los principales atractivos de Apiastur será su espacio dedicado a la exposición y venta de mieles y productos derivados de la colmena.

Los visitantes podrán acercarse directamente a los productores, conocer sus elaboraciones y descubrir las particularidades de las distintas variedades presentes en la feria.

La programación incluirá también catas de miel, una propuesta para aprender a distinguir sus sabores y apreciar las diferencias entre productos procedentes de distintos paisajes.

Además, habrá talleres de elaboración de velas, una actividad que permitirá conocer otros usos tradicionales de los productos apícolas.

Las charlas, los coloquios y las propuestas divulgativas completarán la experiencia, acercando al público el funcionamiento de las colmenas y el importante papel que desempeñan las abejas en la naturaleza.

La miel llega a la cocina

La gastronomía tendrá un espacio destacado dentro de la programación, con diferentes demostraciones culinarias protagonizadas por profesionales de la restauración.

Entre los participantes estará Mar Marcos, del restaurante España de Fermoselle, que acercará su experiencia gastronómica a los asistentes.

También participarán representantes de Casa Kika, establecimiento de la Maragatería, y Jesús Serrano, del restaurante Serrano de Astorga.

Estas demostraciones permitirán descubrir nuevas posibilidades culinarias de la miel, un ingrediente que forma parte tanto de la repostería tradicional como de numerosas elaboraciones saladas.

Qué visitar en Astorga

Más allá de su feria gastronómica, Astorga es uno de esos destinos de Castilla y León que merecen una visita por su extraordinario patrimonio histórico.

Situada en plena comarca de la Maragatería y vinculada desde hace siglos al Camino de Santiago, la ciudad conserva monumentos que recuerdan su importancia desde la época romana.

Palacio Episcopal de Astorga y Catedral. iStock

Uno de sus grandes atractivos es el Palacio Episcopal de Astorga, diseñado por Antoni Gaudí. Su arquitectura, con torres y detalles que recuerdan a un castillo de cuento, lo convierte en uno de los edificios más sorprendentes de la provincia de León.

A pocos pasos se encuentra la catedral de Santa María, un impresionante templo en el que conviven diferentes estilos arquitectónicos y que forma parte de la imagen más reconocible de la ciudad.

La fachada de la Catedral de Santa María de Astorga. iStock

También merece la pena pasear por su casco histórico, descubrir los restos de las antiguas murallas romanas y acercarse a la plaza Mayor, presidida por su característico Ayuntamiento.

Y para completar la escapada, nada como probar dos de los productos más conocidos de la gastronomía local: el chocolate de Astorga y el tradicional cocido maragato, famoso por servirse comenzando por las carnes y terminando con la sopa.

Así, Apiastur ofrece la oportunidad de disfrutar de un fin de semana entre mieles artesanales, tradiciones rurales y algunos de los rincones más bonitos.