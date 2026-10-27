Hay postres que nunca pasan de moda. Recetas que, pese a su sencillez, han conseguido conquistar las pastelerías. Y si si hay uno que lleva años despertando auténticas pasiones, ese es la tarta de queso.

Cremosa por dentro, ligeramente tostada por fuera y con infinitas posibilidades de elaboración, este dulce se ha convertido en protagonista de concursos y encuentros gastronómicos por toda España.

Ahora, los amantes de este postre tienen una nueva cita en la Comunidad Valenciana. Del 28 de octubre al 1 de noviembre, la localidad de Torrent, en Valencia, celebrará The Cheescake Cup, un campeonato nacional que reunirá algunas de las creaciones más originales de obradores procedentes de diferentes rincones del país.

Durante cinco días, la plaza de la Unió Musical se transformará en un pequeño paraíso para los más golosos, con degustaciones, recetas tradicionales, sabores sorprendentes y entrada completamente gratuita.

Las mejores tartas de queso

El gran atractivo de The Cheescake Cup será la posibilidad de descubrir cómo un mismo postre puede ofrecer resultados completamente diferentes según las manos que lo preparen.

Cada obrador participante presentará dos tartas de queso: una versión clásica y otra innovadora, con las que competirá por conquistar el paladar de los asistentes.

En la categoría tradicional, los protagonistas serán la cremosidad, la textura y el sabor del queso. Elaboraciones que buscan el equilibrio perfecto entre los ingredientes y que demuestran que una buena receta no necesita demasiados adornos.

La categoría innovadora, en cambio, dará rienda suelta a la imaginación de los reposteros, con combinaciones menos habituales y propuestas pensadas para sorprender desde el primer bocado.

Kinder, pistacho y mucho más

Entre las variedades anunciadas para esta edición destacan las tartas inspiradas en Kinder, Happy Hippo y pistacho, además de otras creaciones que reinterpretan este popular postre.

La propuesta permitirá recorrer los diferentes puestos, descubrir las especialidades de cada obrador y comparar sabores, desde los más tradicionales hasta aquellos que se alejan de la receta original.

Además, los visitantes no serán simples espectadores. El público también tendrá un papel importante en el campeonato, ya que podrá participar en la elección de sus tartas favoritas.

Y aunque el queso será el gran protagonista, la feria contará igualmente con opciones gastronómicas saladas, una alternativa para quienes quieran completar la visita con algo más que un dulce.

Cinco días de entrada gratuita

The Cheesecake Cup se instalará en la plaza de la Unió Musical de Torrent, un espacio que durante cinco jornadas reunirá a aficionados a la repostería, familias y grupos de amigos.

El acceso al recinto será gratuito, aunque las consumiciones deberán abonarse por separado.

El campeonato continúa así su recorrido por distintas ciudades españolas, después de pasar por Sabadell y celebrar anteriores ediciones en Madrid y Murcia.

Qué visitar en Torrent

Más allá de las tartas de queso, Torrent ofrece la oportunidad de descubrir algunos rincones interesantes de la comarca de l'Horta Sud, a pocos kilómetros de Valencia.

Uno de sus monumentos más representativos es la Torre de Torrent, una construcción medieval de origen islámico que se alza en pleno centro histórico y recuerda el pasado defensivo de la localidad.

También merece una visita la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, uno de los edificios religiosos más destacados del municipio, así como sus calles tradicionales y plazas, donde todavía se conserva parte del ambiente de la antigua población.

Para quienes prefieran combinar la escapada gastronómica con un paseo por la naturaleza, los alrededores cuentan con espacios como el Vedat de Torrent, una zona de pinares y caminos que invita a desconectar del ambiente urbano.

Y a poca distancia se encuentra Valencia, donde es posible completar el viaje con una visita al casco histórico, la Lonja de la Seda, el Mercado Central o los jardines del Turia.

Así, The Cheesecake Cup se presenta como una buena excusa para organizar una escapada de otoño en la que disfrutar de la repostería artesanal, descubrir nuevos sabores y aprovechar el viaje para conocer otros rincones de la provincia de Valencia.