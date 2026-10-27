Al igual que muchas otras parejas o grupos de amigos, los reputados periodistas, con muchos años de trayectoria a sus espaldas, son unos apasionados de la gastronomía y siempre que pueden aprovechan para ir a algunos de sus sitios de confianza.

Mientras otros famosos se desplazan más kilómetros para descubrir nuevos lugares o comer, Vallés y Blanco optan por desplazarse a una población muy cerca de la capital.

En Madrid, hay un sinfín de opciones nacionales y, sobre todo, internacionales, desde comida asiática o latinoamericana, hasta posibilidades más peculiares de cocina polaca o georgiana.

Pero los italianos siguen sin pasar de moda, estos restaurantes gestionan un gran porcentaje de ocupación y nuevas aperturas a diario. Uno de ellos es Chacabuco, con dos locales en la localidad de Torrejón de Ardoz y uno más en Coslada, al este de la Comunidad de Madrid.

Clásicos y no tan clásicos

Los dos establecimientos de Torrejón de Ardoz se encuentran en la avenida de la Constitución, 205, y en la calle Londres, 66. El tercero está en la calle Puerto de Barcelona, 35, en Coslada.

Los favoritos de Vallés y Blanco, y del público en general, son los espaguetis o rigatoni con la clásica salsa carbonara y queso pecorino, una combinación que pocas veces falla.

La carta también incluye pizzas elaboradas con harina napolitana y una masa de alta hidratación que fermenta durante 48 horas. Sobre la base añaden tomate San Marzano, mozzarella fresca y los ingredientes de cada receta.

La oferta se amplía con platos de otras tradiciones gastronómicas, como las croquetas de centollo, las papas arrugadas y las empanadas criollas. También sirven milanesa de lomo alto.

Qué ver por Torrejón de Ardoz

La mayor zona verde y de ocio en la ciudad es el Parque Europa, un recinto de unos 233.000 metros cuadrados que cuenta con numerosas reproducciones de los monumentos más emblemáticos del mundo. Sin salir ni siquiera de España, este enclave permite observar algunas de las construcciones más icónicas como la Fontana de Trevi, la Torre Eiffel o el Manneken Pis.

Además, Torrejón de Ardoz posee un museo propio con diferentes acervos históricos y culturales de la ciudad desde los primeros pobladores en el año 5.000 a.C., o la Iglesia de San Juan Evangelista en plena Plaza Mayor donde se puede encontrar alguna obra del pintor Claudio Coello.

El Parque Europa, un lugar ideal para descubrir mundo sin salir de Madrid. Á.B.G.

Pero si hay algo especial por lo que se caracteriza Torrejón de Ardoz es por organizar una miniciudad cada año cuando se acerca la Navidad: las Mágicas Navidades. Una gran pista de hielo, un mercadillo, diferentes atracciones, un laberinto, e incluso una noria gigante son los principales escenarios que se instalan en esta época.

Esta temporada comenzará a partir del 14 de noviembre, casi mes y medio antes de la llegada de las festividades, y se extenderá hasta el 10 de enero.