El otoño tiene una forma muy particular de transformar los paisajes de Galicia. Los bosques se tiñen de tonos ocres, las primeras lluvias despiertan el aroma de la tierra húmeda y las setas se convierten en uno de los productos más apreciados de la temporada.

Es precisamente en esta época cuando muchos pueblos recuperan sus tradiciones gastronómicas y celebran pequeñas ferias dedicadas a los sabores del bosque. Una oportunidad para descubrir recetas locales, conocer a los productores y disfrutar de una escapada diferente.

Uno de esos destinos es As Pontes de García Rodríguez, en la provincia de A Coruña, que los próximos 31 de octubre y 1 de noviembre celebrará la XXXVI Feria de Setas y Hongos, una cita que combina gastronomía, naturaleza, artesanía y actividades para toda la familia.

Rutas entre setas y bosques

La programación comenzará el sábado a las 9:00 horas con una salida micológica familiar por el Monte Forgoselo, uno de los espacios naturales más conocidos de la zona.

Durante el recorrido, los participantes podrán aprender a reconocer diferentes especies de setas y colaborar en la preparación de las cestas que posteriormente se expondrán en la feria.

La actividad estará guiada por especialistas de la Asociación Micológica Coruñesa y requiere inscripción previa,. A partir de las 10:00 horas, las calles del municipio comenzarán a llenarse de ambiente con la muestra de artesanía y productos de otoño, situada en la calle Ramón Cabanillas, y el Mercado de Oportunidades MOVA, en la avenida de A Coruña.

La música también tendrá su espacio, con pasacalles y actuaciones que acompañarán a vecinos y visitantes durante todo el fin de semana.

Talleres de cocina

La plaza de América será otro de los grandes escenarios de la celebración. Allí se instalará una exposición micológica en la que podrán descubrirse diferentes variedades de hongos, con el asesoramiento de la Asociación A Poupariña.

El sábado por la tarde llegarán dos de las actividades más esperadas: los talleres de cocina con setas, pensados tanto para niños como para adultos.

A las 17:00 horas, Rafael Rivas, premiado como Mejor Cocinero de Setas de Galicia 2025 en la categoría de dulces, impartirá una sesión infantil.

Dos horas después, a las 19:00, será el turno de Fabián Rondón, ganador del certamen en la categoría de platos salados, que mostrará diferentes posibilidades culinarias de este producto otoñal.

La jornada se completará con música tradicional, cantos de taberna y diferentes propuestas culturales que llenarán de vida las calles de As Pontes.

Un menú con sabor a otoño

El domingo, la gastronomía tomará el protagonismo con una de las propuestas más apetecibles de la feria: la degustación del menú micológico, que tendrá lugar entre las 13:00 y las 15:30 horas en el patio del colegio Santa María.

Los asistentes podrán disfrutar de un menú compuesto por empanada de setas y mejillones, albóndigas de cerdo Duroc con castañas y setas y callos con garbanzos y hongos.

Como broche dulce se servirá requesón del Eume con miel de Goente, acompañado de pan artesanal y diferentes bebidas. También existirá la posibilidad de llevarse el menú a casa.

Durante la mañana se celebrarán los concursos de cestas de setas y fotografía micológica, con entrega de premios a las 12:00 horas en la plaza de América.

Además, la Ruta de Sabores permitirá continuar la experiencia gastronómica en los establecimientos hosteleros del municipio, que ofrecerán elaboraciones especiales con setas.

Las exposiciones, los mercados de productos de otoño y las actividades musicales completarán una jornada que terminará con el monólogo de David Perdomo, a las 18:00 horas, en el auditorio Cine Alovi.

Qué visitar cerca de As Pontes

Más allá de la feria, As Pontes es también un buen punto de partida para descubrir algunos de los paisajes más singulares del norte de Galicia.

Uno de sus grandes atractivos es el lago de As Pontes, una enorme extensión de agua formada tras la recuperación ambiental de una antigua explotación minera. Hoy ofrece un paisaje sorprendente, con una playa de arena y espacios para pasear junto a la orilla.

Pulpo gallego en un puesto callejero en As Pontes. iStock

Los amantes de la naturaleza pueden acercarse al Monte Forgoselo, conocido por sus extensas zonas de monte, sus paisajes abiertos y sus rutas de senderismo.

Otra excursión recomendable conduce hasta el Parque Natural de las Fragas do Eume, uno de los bosques atlánticos mejor conservados de Europa, donde los senderos atraviesan una vegetación exuberante junto al río Eume.

Entre sus rincones más especiales destaca el monasterio de Caaveiro, escondido en pleno bosque y rodeado de un paisaje que durante el otoño adquiere una belleza particular.

Así, la Feria de Setas y Hongos de As Pontes se convierte en una buena excusa para disfrutar de los sabores de temporada y descubrir una Galicia de bosques, tradiciones y pequeños rincones que invitan a viajar sin prisas.