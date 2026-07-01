Aunque no son tan frecuentes como las ferias medievales, en nuestro país existen distintos eventos que mantienen viva la tradición de los mercados árabes y andalusíes.

Se trata del Mercado Árabe Andalusí de Láchar, un plan perfecto para sumergirse en la época de Al-Ándalus. Durante la feria, el centro de la localidad se llena de puestos de artesanía, música tradicional, danzas y una gran oferta de gastronomía típica.

Del 3 al 5 de julio de 2026 se celebra este evento en el que, a lo largo de tres días, el municipio se llena de actividad con una propuesta cultural centrada en la gastronomía, artesanía y tradición andalusí, con propuestas para todos los públicos.

Aromas, música y tradición andalusí

El Mercado Árabe Andalusí de Láchar regresa un año más en pleno verano para transformar la localidad con un mercado lleno de puestos de artesanía, complementos, alimentación, gastronomía y mucho más.

En este espacio en el que predominan los olores especiados, la música de inspiración árabe y una alimentación muy cuidada, los vecinos y visitantes podrán pasear entre puestos decorados con ambientación árabe, descubrir productos artesanos y disfrutar de un programa muy completo.

Un viaje al pasado entre aromas de especias, artesanía, música tradicional y espectáculos inspirados en Al-Ándalus. E.E.

El recorrido está pensado para ser visitado con calma, de forma que cada uno se pueda detener en los puestos y dejarse llevar por una experiencia participativa y muy cercana. No faltarán los músicos y bailarinas árabes, los personajes de época y los talleres infantiles para los más pequeños de la casa.

El mercado contará con puestos de mercaderes y una zona específica de alimentación, que ha sido especialmente concebida para poder disfrutar de la experiencia de probar sabores tradicionales.

Durante este fin de semana, Láchar, un municipio situado en la Vega de Granada y con algo más de 3.000 habitantes, rememora su pasado estrechamente ligado a la época andalusí, un legado que aún se siente en su entorno y en algunas de sus tradiciones.

Actividades para toda la familia

El Mercado Árabe Andalusí de Láchar llega con un gran número de actividades para todos los gustos y edades. Se celebra en el Castillo de Láchar.

El evento, diseñado para toda la familia, hará que el corazón de Láchar se llene de espectáculo, fantasía, artesanía y esoterismo, de manera que los visitantes se vean sumergidos en una atmósfera mágica que combina la historia del castillo con una gran oferta cultural y de ocio.

El gran mercado del Zoco Árabe abrirá sus puertas todos los días a partir de las 18:00 horas, pudiendo encontrar en él una cuidada selección de puestos de artesanía, productos locales y actividades interactivas.

Entre las actividades más destacadas del fin de semana figuran las visitas guiadas especiales al interior del Castillo de Láchar, que tendrán lugar los días 3 y 4 de julio a las 22:00 horas. Se trata de un recorrido nocturno exclusivo por las estancias principales del castillo, pudiendo así descubrir de primera mano su arquitectura, historia y leyendas.

Para garantizar el entretenimiento de niños y adultos, se ha preparado una completa agenda de actividades que se repetirán a lo largo del fin de semana. Entre ellas destacan las siguientes:

Apertura del mercado (18:00 h): las calles se llenan de música, color y ambiente andalusí, con puestos de todo tipo para el disfrute de todos los visitantes.

las calles se llenan de música, color y ambiente andalusí, con puestos de todo tipo para el disfrute de todos los visitantes. Magia e ilusión (20:00 y 22:15 h): espectáculo a cargo del Mago Minino para divertir a toda la familia con sus sorprendentes trucos y mucho humor.

espectáculo a cargo del Mago Minino para divertir a toda la familia con sus sorprendentes trucos y mucho humor. Taller de pintura (20:30 h): actividad creativa para que los más pequeños puedan crear sus propias obras inspiradas en la época, dando rienda suelta a su imaginación.

actividad creativa para que los más pequeños puedan crear sus propias obras inspiradas en la época, dando rienda suelta a su imaginación. Tronando los tambores y ritmos árabes (20:45 y 22:45 h): gran exhibición de percusión en directo que se combina con los ritmos orientales de la danza del vientre.

gran exhibición de percusión en directo que se combina con los ritmos orientales de la danza del vientre. Compañía de títeres y marionetas (21:00 h): a través de los títeres y las marionetas se cuentan historias tradicionales y retos que recuperan la esencia de los auténticos cuentacuentos de la época.

a través de los títeres y las marionetas se cuentan historias tradicionales y retos que recuperan la esencia de los auténticos cuentacuentos de la época. Magia itinerante (21:30 y 23:00 h): los visitantes podrán disfrutar del espectáculo callejero La Bola se Escapa, que recorrerá el mercado para sorprender a todo el público a su paso.

los visitantes podrán disfrutar del espectáculo callejero La Bola se Escapa, que recorrerá el mercado para sorprender a todo el público a su paso. Gran pasacalles musical (21:45 h): los tambores rugen y la melodía de la flauta recorren las calles del mercado en uno de los momentos más vistosos de la jornada.

los tambores rugen y la melodía de la flauta recorren las calles del mercado en uno de los momentos más vistosos de la jornada. Cuentacuentos de leyendas e historietas de princesas y duendes (22:00 h): actividad para el disfrute de los más pequeños de la casa.

actividad para el disfrute de los más pequeños de la casa. Visita guiada nocturna (22:00 h): comienza el recorrido histórico por el interior del Castillo de Láchar, pudiendo así conocer sus principales rincones y toda la historia que lo rodea.

comienza el recorrido histórico por el interior del Castillo de Láchar, pudiendo así conocer sus principales rincones y toda la historia que lo rodea. Gran pase de danza (23:30 h): los tambores suenan de nuevo para acompañar el baile principal de la bailarina de danza del vientre.

los tambores suenan de nuevo para acompañar el baile principal de la bailarina de danza del vientre. Magia de cerca (23:45 y 00:30 h): un pase participativo repleto de trucos de cartas e ilusionismo con el que se busca entretener a todos los públicos.

El domingo todos los pases se adelantan una hora respecto al horario habitual, por lo que conviene consultar la programación antes de acudir para no perderse ninguna actividad.